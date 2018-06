اطلاعاتی جدید از عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit

لجظاتی پیش سخنان دو سازنده ارشد عنوان جدید استودیو Dontnot بودیم که قرار است تحت نام The Awesome Adventures of Captain Spirit منتشر بشود. بر اساس گفته‌ی سازندگان این عنوان خاص که دارای سبک هنری منحصربه‌فرد و داستانی عمیق می‌باشد، قرار است در طی چند فصل روایت شود. استودیو Dontnot سازنده عنوان داستان‌محور موفق Life is Strange است و می‌توان امید داشت که با این عنوان جدید شاهد روایت لذت‌بخش دیگری از سوی آنان باشیم.

به گفته سازندگان اسرار بسیاری در این عنوان وجود داشته و بازیکنان برای درک بهتر داستان باید محیط را به خوبی گشت‌وگذار کرده و به جزییات دقت بکنند. این عنوان روایت‌گر دوران کودکی زندگی یک پسربچه است و به نظر می‌رسد داستانی ساده‌تر از Life is Strange را روایت کند. فصل اول این بازی به صورت کاملا رایگان در تاریخ 5 تیر منتشر شود.

منبع متن: pardisgame