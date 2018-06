ماجراجویی‌های شگفت‌انگیز شخصیتی به نام کاپیتان اسپیریت در قالب یک بازی فرعی از جهان Life is Strange به صورت رایگان ماه آینده برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‎های شخصی عرضه خواهد شد. امروز در جریان مراسم E3 شرکت اسکوئر انیکس از بازی The Awesome Adventuress of Captain Spirit رونمایی کرد. این بازی که […]

ماجراجویی‌های شگفت‌انگیز شخصیتی به نام کاپیتان اسپیریت در قالب یک بازی فرعی از جهان Life is Strange به صورت رایگان ماه آینده برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‎های شخصی عرضه خواهد شد.

امروز در جریان مراسم E3 شرکت اسکوئر انیکس از بازی The Awesome Adventuress of Captain Spirit رونمایی کرد. این بازی که یک بازی فرعی در جهان Life is Strange خواهد بود به عنوان مقدمه‎ای برای نسخه‎ی دوم سری خواهد بود.

این بازی شامل معماها و رمز و رازهای بسیاری می‎شود که با حل آن‎ها اطلاعاتی از نسخه‎ی دوم و شخصیا‎های آن بدست می‎آورید.

این بازی در ۲۷ جون به صورت رایگان برای پلتفرم‎های نام برده شده عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa