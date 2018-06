به دنبال نمایش تریلری جدید از Dragon Quest XI در کنفرانس اسکوئر اینکس، اکنون تصاویر تازه و جزئیات نسخه‌های ویژه‌ی آن منتشر شده‌اند. دو نسخه‌ی ویژه با نام‌های Edition of Light و Edition of Lost Time برای کاربران پلی‌استیشن ۴ معرفی شده‌اند. Edition of Lost Time از یک کتاب هنری ۱۲۸ صفحه‌ای، ۲ دیسک از […]

دو نسخه‌ی ویژه با نام‌های Edition of Light و Edition of Lost Time برای کاربران پلی‌استیشن ۴ معرفی شده‌اند. Edition of Lost Time از یک کتاب هنری ۱۲۸ صفحه‌ای، ۲ دیسک از موسیقی متن بازی، نقشه‌ی Erdrea و محتویات اضافی دیجیتالی بهره می‌برد.

افرادی که از طریق پلی‌استیشن استور بازی را پیش‌خرید می‌کنند، تم The Legend Reborn و چندین آیتم داخل بازی دریافت خواهند کرد. در طرف دیگر، پیش‌خریدکنندگان استیم مجموعه‌ای از تصویر پس زمینه و همان آیتم‌های داخل بازی را به دست خواهند آورد.

Dragon Quest XI در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) در آمریکای شمای و اروپا برروی رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ منتشر می‌گردد. اکنون می‌توانید باکس آرت و محتویات نسخه‌های ویژه‌ و همچنین تصاویر جدید آن را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa