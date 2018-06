لیمیتد ران گیمز (Limited Run Games) در اولین نمایش خود برای E3 تاکنون، انتشار فیزیکی عناوین مستقل مختلفی برای پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ویتا و نینتندو سوئیچ را اعلام نموده است. لیمیتد ران گیمز طی نمایش زنده‌ی رسمی خود برای E3 2018 از انتشار ۱۸ بازی زیر به‌صورت فیزیکی خبر داده است که در بین آن‌ها، […]

لیمیتد ران گیمز طی نمایش زنده‌ی رسمی خود برای E3 2018 از انتشار ۱۸ بازی زیر به‌صورت فیزیکی خبر داده است که در بین آن‌ها، Yooka-Laylee و Salt and Sanctuary به چشم می‌خورند و عرضه‌ی The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition در اوایل ۲۰۱۹ در غرب نیز خبر خوبی است. اکنون لیست کامل عناوین را مشاهده می‌کنید:

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (نینتندو سوئیچ) – هم‌اکنون در دسترس قرار دارد و خرید تنها تا ۱۱ ژوئیه میسر خواهد بود.

Read Only Memories: Collector’s Edition (پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸

VA-11 HALL-A: Collector’s Edition (پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸

Night Trap: 25th Anniversary Edition (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – ژوئیه‌ی ۲۰۱۸، آغاز پیش‌خرید از ۶ ژوئیه

Observer (پلی‌استیشن ۴ به‌صورت فیزیکی) – ژوئیه‌ی ۲۰۱۸

Salt and Sanctuary (پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – ۲۴ آگوست ۲۰۱۸

Cosmic Star Heroine (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی و دیجیتالی) – عرضه‌ی دیجیتالی در آگوست، عرضه‌ی فیزیکی هنوز مشخص نیست.

Yooka-Laylee (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – آگوست ۲۰۱۸

Golf Story (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – سپتامبر ۲۰۱۸

Layers of Fear: Legacy (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – اکتبر ۲۰۱۸

Thumper (پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – ژوئیه‌ی ۲۰۱۸

Senran Kagura: Bon Appetit! – Full Course Edition (پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – تابستان ۲۰۱۸

Exile’s End (پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – تابستان ۲۰۱۸

Phantom Breaker Battlegrounds Overdrive (پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – تابستان ۲۰۱۸

Iconoclasts (پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۱۸

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition (پلی‌استیشن ویتا و پلی‌استیشن ۴ به‌صورت فیزیکی و دیجیتالی) – سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۱۹

Dust: An Elysian Tail (نینتندو سوئیچ به‌صورت فیزیکی) – نامشخص

Spelunky (پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا به‌صورت فیزیکی) – نامشخص

