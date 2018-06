E3 2018 | پوشش زنده کنفرانس سونی

در حالی که گمان می‌کردیم سونی عنوان فرست پارتی ( انحصاری) جدید دیگری را تا قبل از E3 2018 معرفی نخواهد کرد به تازگی برنامه‌های منتشر شده حاکی از این است که سونی قصد دارد تا قبل از برگزاری رویداد E3 2018 هر روز بازی‌های انحصاری جدیدی برای کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن وی آر […]

در حالی که گمان می‌کردیم سونی عنوان فرست پارتی ( انحصاری) جدید دیگری را تا قبل از E3 2018 معرفی نخواهد کرد به تازگی برنامه‌های منتشر شده حاکی از این است که سونی قصد دارد تا قبل از برگزاری رویداد E3 2018 هر روز بازی‌های انحصاری جدیدی برای کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن وی آر معرفی کند. لاین‌آپ شرکت سونی در رویداد E3 2018 آن‌قدر متنوع است که کنفرانس این شرکت را به هیچ عنوان نمی‌توان از دست داد.

احتمالاً بخشی از کنفرانس شرکت سونی به نمایش عنوان The Last of Us: Part II و نمایش گیم پلی این عنوان اختصاص خواهد داشت. به علاوه احتمالاً شاهد نمایش دیگر عناوین انحصاری این شرکت از جمله Death Stranding ،Spider-Man و Ghost of Tsushima به همراه اطلاعات و جزییات جدیدی از عنوان جدید استودیوی فرام سافتور یعنی Shadows Die Twice نیز خواهیم بود. البته شایعاتی در ارتباط با معرفی بازی‌های DMC V و Bloodborne 2 نیز شنیده می‌شود که برای پی بردن به صحبت این شایعات باید تا E3 2018 منتظر بمانیم.

کنفرانس شرکت سونی

سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح به وقت تهران

پخش زنده یوتوب

پخش زنده توییچ

Watch live video from PlayStation on www.twitch.tv

لایو بلاگ

