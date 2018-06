E3 2018 | حالت New Game Plus به God of War اضافه خواهد شد

تنها دو ماه از عرضه God of War میگذرد که از آن زمان تا کنون، این عنوان توانسته به موفقیت‌های بزرگی در زمینه فروش دست یابد. حال قرار است به زودی حالت جدید New Game Plus به این عنوان اضافه خواهد شد. در طول کنفرانس E3 2018 شرکت سونی (Sony)، شان لیدن (Shawn Layden) از […]

تنها دو ماه از عرضه God of War میگذرد که از آن زمان تا کنون، این عنوان توانسته به موفقیت‌های بزرگی در زمینه فروش دست یابد. حال قرار است به زودی حالت جدید New Game Plus به این عنوان اضافه خواهد شد.

در طول کنفرانس E3 2018 شرکت سونی (Sony)، شان لیدن (Shawn Layden) از محتوای جدیدی که در آینده برای God of War عرضه خواهد شد، صحبت کرد.

به طور مشخص از او در مورد حالت New Game Plus پرسیده شد، لیدن تایید کرد که پس از درخواست عده‌ی زیادی از طرفداران، استودیو سانتا مونیکا (Santa Monica Studio) در حال کار بر روی این حالت است. اطلاعات بیشتر بعدا توسط این استودیو منتشر خواهد شد. پس با ما همراه باشید.

God of War به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس است.

منبع متن: gamefa