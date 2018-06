دقایقی پیش شرکت Sony در کنفرانس مطبوعاتی خود در نمایشگاه E3، اولین تریلر از گیم‌پلی بازی مورد انتظار The Last of Us: Part II را منتشر کرد. در این تریلر شاهد مبارزه الی با عده‌ای دیگر از انسان‌ها در محیطی جنگلی و سپس شهری هستیم و به نظر می‌رسد که سطح خشونت بازی نسبت به نسخه قبلی افزایش داشته است. شایان ذکر است که این تریلر از نسخه PS4 Pro بازی ضبط شده است.

عنوان The Last of Us: Part II در تاریخی نامعلوم به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 4 عرضه خواهد شد.

دانلود با کیفیت Full HD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

منبع متن: pardisgame