اینجا همه می توانند از موتورسواری لذت ببرند| بررسی بازی MotoGP 18

نمی‌خواهم طبق رسمیات هر مقاله از تاریخچه مسابقات موتورسواری در واقعیت و بازی‌های ویدئویی بگویم و بعد به اصل مطلب بپردازم; متاسفانه به طور کلی ژانر ریسینگ با وجود طرفداران بسیار زیاد و بی‌شمارش در نسل هشتم مورد کم‌لطفی واقع شد و به غیر از بازی عالی Forza Horizon 3 و Forza Motorsport 7 عنوان […]

نمی‌خواهم طبق رسمیات هر مقاله از تاریخچه مسابقات موتورسواری در واقعیت و بازی‌های ویدئویی بگویم و بعد به اصل مطلب بپردازم; متاسفانه به طور کلی ژانر ریسینگ با وجود طرفداران بسیار زیاد و بی‌شمارش در نسل هشتم مورد کم‌لطفی واقع شد و به غیر از بازی عالی Forza Horizon 3 و Forza Motorsport 7 عنوان ماشین‌سواری نابی نخواهید یافت. این یک واقعیت است که افراد علاقه‌مند به این سبک چاره‌ای جز تهیه یک Xbox One X و لذت بردن از دو عنوان مذکور ندارند. دلیل آن‌هم ضعف عناوین مولتی‌پلتفرم Racing مانند سری Need For Speed که چند سالی است مدام به جاده خاکی می‌رود و Project Cars 2 که با وجود گیم‌پلی خوب ضعف‌های درشت و کوچک زیادی داشت و چندان لذت ‌بخش نبود.

اوضاع برای موتورسواری از این هم بدتر است و نزدیک به چند سال است که حتی یک بازی خوب شبیه‌ساز هم در سبک موتورسواری به بازرار عرضه نشده است. در این سبک هر ساله انتشار سری MotoGP را شاهد هستیم که تا سال قبل به علت نبود رقیب خاضی در این زمینه روند پیشرفت بسیار آرامی داشت و کم‌کم ضعف‌های خود را برطرف می‌کرد تا به عنوان کم‌نقصی تبدیل شود. در این نسخه شرکت سازنده یعنی Milestone به طرفداران قوا داد در این نسخه سرعت پیشرفت بسیار بالایی داشته باشد و حتی قول واقعی‌ترین شبیه‌ساز تاریخ موتورسواری را به طرفداران خود وعده داد! Motogp18 که وظیفه ساخت و انتشار آن هر دو به عهده Milestone است در ۷ ژوئن امسال برای ۳ پلتفرم معمول عرضه شد و افراد مشتاق بسیاری به دلیل وعده‌های شرکت سازنده در همان روز عرضه آن را تهیه کردند; اکنون با این نقد و بررسی همراه گیمفا باشید تا با هم ببینیم آیا این بازی ارزش خرید یا تجربه را برای همه بازیبازان دارد یا فقط عاشقان موتورسواری از آن لذت خواهند برد و آیا MotoGP 18 اصلا یک عنوان Racing شبیه‌ساز خوب محسوب می‌شود؟

قطعا گیم‌پلی بازی در یک بازی شبیه‌ساز یعنی همه‌چیز! گیم‌پلی در این عناوین به تنهایی می‌توانند حکم پیروزی یا شکست این عناوین را امضا کنند و دلیل آن هم این است که اگر این عناوین نتوانند یک گیم‌پلی طبیعی و نزدیک به واقعیت را ارائه دهند، در همان چند ساعت اول توسط بازیباز رها شده و بازی شکست می‌خورد. از این رو هرچه سازندگان در این بخش وسواسی‌تر عمل کنند به نتیجه بهتری هم خواهند رسید. اصولا در عناوین Simulator هر چقدر این بخش سخت‌تر باشد خواهان بیشتری خواهد داشت; کسی که یک گیم‌پلی آسان و صرفا لذت‌بخش بخواهد، عناوین Arcade را تهیه خواهد کرد( که در این سبک Mx Vs ATV وجود دارد) نه عنوانی که ادعای واقعی‌بودن دارد.

گیم‌پلی بازی به طور کلی شامل Quick Mode،Career Mode،Multiplayer و Esport Championship می‌شود. Quick Mode خود شامل Grand Prix،Championship و Time Attack می‌باشد. این بخش‌ها هر یک در نوع خود بسیار خوب هستند و توانسته‌اند به خوبی این مسابقات را شبیه‌سازی کنند. در Championship در قامت یک موتورسوار حرفه‌ای یا آماتور در مسابقات قهرمانی شرکت خواهید کرد. این مسابقات شامل ۱۹ رقابت در جاده‌های مختلف هستند که با کسب رتبه‌های ۱ تا ۱۴ از ۲۵ امتیاز تا ۱ امتیاز کسب خواهید کرد و در پایان مسابقه نوزدهم با جمع بندی امتیازات، شرکت‌کنندگان رتبه‌بندی خواهند شد. البته شما می‌توانید تعداد مسابقات را کمتر کنید تا زودتر شاهد پایان آن باشید و حتی می‌توانید تعداد آن را از ۱۹ به ۲ برسانید. در پایان مسابقات طی یک Cut-Scene زیبا مقام اول تا سوم نمایش داده شده و مراسم اهدای جام و مدال‌ها به نمایش در می‌آید که برای سبک Racing یک نوآوری محسوب می‌شود و امیدواریم در دیگر بازی‌های هم سبک هم شاهد Cut-Sceneهای از این دست باشیم.

بخش Grand Prix شامل کشورهای مختلفی است که در آن سالانه مسابقات Grand Prix برگزار می‌شود و شما با انتخاب یکی از آن‌ها به انجام مسابقه در آن کشور و Event می‌پردازید. در این بخش مانند بخش قهرمانی، می‌توانید از بین سه نوع حالت Full Weekend،Qualify And Racing یا Only Race یکی را انتخاب کنید و در نهایت به انجام مسابقه بپردازید. در بخش قهرمانی این مراحل ۱۹ بار تکرار می‌شود اما در این قسمت چون فقط یک مسابقه در پیش رو دارید فقط یک‌بار این مراحل برا خواهید گذراند. Only Race همانگونه که از اسمش پیداست مستقیما شما را به مسابقه می‌اندازد که اصلا توصیه نمی‌شود; چون بازی سخت است و پیشنهاد می‌شود حتما قبل از آن Qualify هم بگذرانید. Qualify که ۴۰ دقیقه به طول می‌انجامد( البته هر موقع خسته شدید می‌توانید بقیه آن را Skip کنید) با احتساب زمانی که شما یک دور را تمام می‌کنید جایگاه شما را در شروع مسابقه تعیین می‌کند که نقش اساسی در موفقیت شما در مسابقه را خواهد داشت. با انتخاب Full Weekend هم ۴ علاوه بر مسابقه نهایی و Qualifying، چهار تمرین آزاد یا Free Practice در برنامه شما گنجانده خواهد شد. اگر بازیبار با حوضله‌ای باشید با انتخاب این گزینه به یک آمادگی کامل قبل از مسابقه نهایی خواهید رسید و به نوعی جاده را قبل از Grand Prix قورت خواهید داد! انتخاب این که هفته خود را تا مسابقه چگونه بگذرانید( با Qualifying و Free Practcice) یکی از ابداعات خوب Milestone بوده است که باید آن را در نسخه‌های بعد هم ببینیم. Time Attack هم مسابقه با زمان است و ۲۴ موتورسوار در طی ۳،۵ یا ۲۱ دور به مسابقه می‌پردازند و هر موتورسواری که کم‌ترین زمان طی یک دور(بهترین دورش) به ثبت برساند به مقام اول خواهد رسید.

قبل از هر مسابقه می‌توانید Race Option و Rce Aids را تغییر دهید که به ترتیب قوانین مسابقه و کمک‌های مسابقه را تغییر می‌دهد. قوانین مسابقه شامل تعداد دور، درجه سختی یا هوش مصنوعی حریفانتان که به شدت بسته به انتخابتان متغیر است، آسیب رسیدن به موتور، Penalty( قانون تنبیه موتورسوار در صورت خروج از پیست) و آب و هوا را مشخص می‌کند که بسته به مهارتتان آن را مشخص می‌کنید. دور ها گزینه ۲۱ دور هم دارند و در صورت انتخاب این گزینه عینا با قوانین یک Grand Prix واقعی به میدان خواهید رفت و بازی بسیار سخت‌تر خواهد شد. Bike Damage را می‌توانید خاموش کنید یا آن را روی Realstic بگذارید که در این صورت با یکی دو تصادف موتورتان از کار افتاده و Disqualified می‌شوید. Penalty ها هم اگر روی Realstic بگذارید با دوبار خروج از پیست مثل مسابقات واقعی باید یک مسیر تعیین شده از قبل را طی کنید تا مجددا به پیست برگردید و اگر این کار را انجام ندهید Disqualified می‌شوید. بخش Race Aids هم کمک‌هایی مانند Auto-Brake،Auto Truck in،Joint Brake و Off-Track Help را دارد که با On کردن آن‌ها خود را کاملا از یک عنوان شبیه‌ساز محروم کرده و بازی از آرکید هم آرکیدتر می‌شود. از روشن گذاشتن گزینه‌های ترمز خودکار و Off-Track Help اکیدا خود داری کنید چون تمام لذت بازی با این دو گزینه کشته می‌شوند و با این دو گزینه حتی یک نفر که تجربه خاصی هم در گیم ندارد به راحتی حتی با درجه سختی بالا هم می‌تواند اول شود; و برعکس با خاموش کردن این دو با یک شبیه ساز بسیار سخت روبه رو خواهید بود که لحظه لحظه‌ی گاز و ترمز شما در رتبه شما تاثیر خواهد داشت. گزینه‌ی Off Track Help در بازی یک فاجعه است! این که تازه‌کاران با این گزینه راحت‌تر با بازی آشنا می‌شوند اصلا توجیه مناسبی نیست که بازی تا این حد با آن آسان شود. شما با درجه سختی Relstic و یک موتور سوار ۱۴ ساله و روشن بودن Off-Track Help می‌توانید با تجربه‌ترین موتورسواران را شکست دهید! چون با بودن آن رفتن روی چمن و خاک و کناره‌های زمین ذره‌ای از سرعت شما کم نمی‌کند و قادر هستید به راحتی از کناره‌ها میانبر بزنید و اول شوید آن هم با اختلاف بسیار زیاد.

Career Mode بازی یکی از بخش‌های خوب آن است که نسبت به سال قبل پیشرفت داشته است. همه چیز در این بخش مانند Career دیگر بازی‌هاست که با ساخت شخصیت خود و از سن پایین شروع به مار در یک آکادمی می‌کنید و در مسابقات آماتوری شرکت می‌کنید و به مرور به موتور سوار بزرگی تبدیل می‌شوید; اما یک تفاوت که با یک Career Mode کلیشه‌ای وجود دارد پیشرفت کند و توریجی شخصیت شماست. شما مانند بسیاری از بازی‌ها با اول شدن در دو یا سه مسابقه فورا به لیگ‌های برتر یا حرفه‌ای منتقل نمی‌شوید و باید طی مسابقات فراوان و با تصمیمات درست طی هر فصل مبنی بر انتقال به تیم‌های مختلف آماتوری در نهایت به یک موتورسوار حرفه‌ای و خوب تبدیل بشوید. این مورد در مقایسه با Career بازی‌هایی همچون تنیس‌های مختلف نقطه قوت بزرگی محسوب می‌شود.تنها مشکل این بخش این است که کفش، دستکش و لباس جدیدی برای شما در طول آنلا ک نمی‌‌شود و از همان چند کفش و لباسی که از ابتدا داربد می‌توانید استفاده کنید.

اما به بخش Multiplayer بازی می‌رسیم که بدترین بخش بازی است. در ابتدا سرورهای ضعیف قطعا روی اعصاب شما راه می‌روند و بازی به دفعات زیادی از سرورها قطع می‌شود. لودینگ‌های بسیار طولانی در این بخش دیگر ضعف بزرگ آن است. بازی در این حالت فقط یک حالت دارد و آن هم مسابقه عادی است که می‌توانید از بین ۴ کلاس موتورسوار یکی را انتخاب کنید و با ۲۳ موتورسوار دیگر به صورت آنلاین مسابقه دهید و کمبود Mode در بخش چندنفره بسیار توی ذوق می‌زند. عدم رعایت عدالت در بخش چندنفره موج می‌زند. نکته‌ی عجیب این است که هیچ یک از گزینه‌های کمکی در بخش Multiplayer غیرفعال نیستند و بازیکنانی که از Auto Brake و Off Truck help استفاده می‌کنند بسیار راحت می‌توانند رتبه‌های برتر را کسب کنند در صورتی که چنین گزینه‌هایی در بخش آنلاین نباید قابل استفاده باشد. در کل بهتر است وقت خود را پای آنلاین بازی کردن MotoGP 18 تلف نکنید.

گرافیک بازی در نگاه کلی قابل قبول است اما فقط در نگاه کلی! کافیست کمی به جزئیات دقت کنید تا متوجه ضعف‌های زیاد آن بشوید. تماشاگران همچنان بی‌کیفیت و در حد اوایل نسل قبل هستند. فیزیک برخورد موتورسواران به هم بیشتر شبیه یک بازی آرکید است تا شبیه‌ساز و بسیار پیش می‌آید که شما خود را کاملا به حریف می‌زنید اما هیچ تغییر حالتی در هر دویتان ایجاد نمی‌شود یا فقط این شما هستید که از موتور می‌افتید. کلا در برخوردها احتمال این که شما آسیب ببینید بسیار بیشتر از آسیب دیدن یا افتادن حربفتان است. کیفیت بدنه موتورها و موتورسواران خوب است اما کناره زمین‌ها و چرخ موتورها بسیار بی‌کیفیت هستند و انگار ازندگان همان مدل‌]ای اولیه را به دلیل کمبود وقت در بازی قرار داده‌اند. اگر بخواهیم منصف باشیم باید از کیفیت بافت‌ها و جاده‌ها حین باران هم بگوییم که بسیار طبیعی و طیبا کار شده‌اند. فریم ریت بازی هم با وجود شکایت بعضی کاربران سونی به شخصه هیچ مشکلی آن هم با PS4معمولی ندیدم و حتی در سنگین‌ترین جاده‌ها که تمام موتورسواران هم حضور داشتند بازی لحظه‌ای از فریم ۶۰ پایین‌تر نیامد. نبود باگ هم یکی دیگر از مواردی است که باید به خاطر آن به Milestone آفرین گفت.

صداگذاری بازی متاسفانه ضعیف‌ترین بخش آن است. قسمت عمده‌ی یک بازی موتورسواری صدای هیجانی گزارشگر و صداری تماشاگران است که MotoGP 18 ذره‌ای از آن بهره نبرده است! بر خلاف نسخه‌های قبلی بازی گزارشگر ندارد و صدای تماشگران هم به جز در صحنه‌های اولیه قبل از شروع مسابقه اصلا به گوش نمی‌رسد که بسیار عجیب است و شما در ظول مسابقه فقط صدای گاز و لاستیک موتورها را می‌شنوید که قطعا بعد از مدتی شما را زده خواهد کرد. در زمینه موسیقی هم بازی بسیار بد عمل کرده و فقط از ۲ یا ۳ قطعه بهره می‌برد که مدام در منوهای مختلف و قبل از مسابقات آن‌هار ا می‌‌شنوید.

MotoGP 18 مانند بازیکن متوسطی است که به دلیل نداشتن هیچ رقیبی در پست خود، مطمئن است هر چقدر هم بد عمل کند باز هم مجبورند از او استفاده کنند. تا زمانی مع یک رقیب، حتی متوسط، برای این فرنچایز به بازار عرضه نشود بازی سالانه در جا می‌زند و یک اثر متوسط و شاید در سال‌های آینده یک اثر متوسط رو به پایین را به بازار عرضه کند; چون سازندگان می‌دانند هر چقدر هم بد این بازی را بسازند باز هم طرفداران موتوسواری مجبورند آن را بخرند. بازی Modeهای زیادی دارد و تا مدت زیادی شما را سرگرم می‌کند، اما ضعف‌هایی هم دارد که واقعا غیرقابل چشم‌پوشی هستند. اگر طرفدار موتورسواری هستید یا دلتان برای یک بازی موتورسواری تنگ شده بازی را تهیه کنید،اما اگر توقع یک Racing خوب یا با کیفیت بالا را دارید،Motogp 18 شما را ناامید می‌کند.

منبع متن: gamefa