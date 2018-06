کنفرانس Sony به پایان رسید؛ دیدگاه شما؟

سرانجام به یکی از موردانتظارترین کنفرانس‌های E3 2018 رسیدیم که متعلق به Sony است و باید ببینیم چه مواردی را برای طرفداران تدارک دیده است.

باید انتظار چه مواردی از این کنفرانس داشته باشیم؟

Sony تایید کرده که 4 انحصاری بزرگ PS4 یعنی Death Stranding ،Spider-Man ،Ghost of Tsushima و The Last of Us Part II نمایش بزرگ و مفصلی خواهند داشت اما انتظار می‌رود موارد دیگری هم به نمایش گذاشته شوند.

شایعات زیادی در رابطه با بازی SuperMan استودیوی Rocksteady وجود دارد که انتظار می‌رفت در کنفرانس Microsoft نمایش داده شود اما این‌طور نشد و حالا بعید نیست که Sony برای آن برنامه‌ای داشته باشد. باید منتظر بمانیم.

آیا پردیس گیم امسال هم لایو بلاگ خواهد داشت؟

امسال تصمیم گرفته‌ایم تا پوشش زنده لحظه‌ای این کنفرانس را در کانال رسمی پردیس گیم در تلگرام به عمل آوریم که از طریق این لینک می‌توانید به آن وارد شوید.

منبع متن: pardisgame