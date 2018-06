پس از نمایش تریلر گیم پلی هیجانی عنوان The Last of Us Part II در کنفرانس Sony، اکنون یک سری اسکرین‌شات از این عنوان منتشر شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، این تصاویر از نسخه PS4 Pro بازی گرفته شده است. همانطور که می‌دانیم تریلر بازی بر روی PS4 Pro اجرا شد و با این نمایش توانست گرافیک و گیم پلی خیره کننده بازی را به نمایش بگذارد.

The Last of Us Part II بطور انحصاری برای PS4 در تاریخی نامشخص عرضه خواهد شد.

در انتها شاهد تصاویر خیره کننده بازی باشید.

منبع متن: pardisgame