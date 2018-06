تصاویر و اطلاعات جدیدی از عنوان Death Stranding منتشر شد

در حالی که طی کنفرانس E3 2018 شرکت سونی تریلر جدیدی از گیم‌پلی عنوان Death Stranding به نمایش درآمد اما متاسفانه در جریان این کنفرانس بر خلاف بسیاری از بازی‌ها هیچ اطلاعاتی از این عنوان منتشر نشد. حال به تازگی هیدئو کوجیما، کارگردان عنوان Death Stranding، اطلاعات و جزییاتی جدید از این عنوان را به […]

در حالی که طی کنفرانس E3 2018 شرکت سونی تریلر جدیدی از گیم‌پلی عنوان Death Stranding به نمایش درآمد اما متاسفانه در جریان این کنفرانس بر خلاف بسیاری از بازی‌ها هیچ اطلاعاتی از این عنوان منتشر نشد. حال به تازگی هیدئو کوجیما، کارگردان عنوان Death Stranding، اطلاعات و جزییاتی جدید از این عنوان را به اشتراک گذاشته است.

عنوان Death Stranding را می‌توان در صدر لیست مورد انتظارترین بازی‌های پلی استیشن قرار داد. بعد از نمایش گیم‌پلی این عنوان در جریان کنفرانس E3 2018 شرکت سونی هیدئو کوجیما، خالق این عنوان، اطلاعات و جزییات جدیدی از آن را در وبلاگ پلی‌استیشن به اشتراک گذاشت.

در تریلر منتشر شده عنوان Death Stranding در جریان کنفرانس E3 2018، نیمی از سکانس‌های بازی به خصوص سکانس پایانی آن را شاهد بوده ایم و آقای کوجیما د ر این رابطه توضیح می‌دهد که این سکانس‌ها گیم پلی واقعی بازی را به نمایش گذاشته‌اند. همچنین وی اشاره می‌کند که Sam ( نورمن رایدس) قهرمانی است که در هیچ بازی دیگری مشابه آن را مشاهده نکرده‌اید. به نوعی Sam بر خلاف اینکه یک قهرمان نظامی باشد، مهارت‌هایی دارد که از او شخصی به مانند کارگران یقه آبی ساخته است.

در تریلر عنوان Death Stranding شاهد دو بازیگر جدید بوده‌ایم. لی سیدو که در آثاری به مانند Mission Impossible: Ghost Protocol ایفای نقش کرده و خانم لیندزی وگنر که به دلیل ایفای نقش در فیلم‌های سنمایی The Six Million Dollar Man و The Bionic Womanبسیار شناخته شده است. آقای کوجیما در رابطه با این دو شخصیت توضیحاتی داده و اشاره می‌کند که استودیوی کوجیما پروداکشنز برای این‌که چهره جوان‌تری از خانم وگنر را به تصویر بکشد، ابتدا چهره‌ی وی را اسکن کرده تا با استفاده از اسکن سه بعدی چهره وی، چهره جوان‌تری از وی بسازد که در تریلر منتشر شده نیز شاهد آن بوده‌ایم . البته آقای کوجیما به این نکته نیز اشاره کرد که این اقدام برای بازی Death Stranding ضروری نبوده است.

آقای کوجیما اضافه می‌کند علاوه بر حضور خانم سیدو و وگنر در عنوان Death Stranding، بازیگران دیگری نیز در بازی ایفای نقش خواهند کرد که هنوز از آن‌ها رونمایی نشده است. تا به حال با تعدادی از بازیگران این مجموعه آشنا شده ایم. آقای کوجیما در توضیحات خود اشاره کرد که وی علاقه بسیاری زیادی به این بازیگران و کار کردن با آن‌ها داشته است. سپس اضافه می کند ” من با استفاده از توانایی‌های خود از آن‌ها درخواست کردم تا در بازی من ایفای نقش کنند”. من هیچ گاه تحت تاثیر بازار یا میزان فروش قرار نگرفتم و همیشه بر اساس الهامات شخصی خود تصمیم گرفتم. آقای کوجیما در نهایت به این نکته اشاره می‌کند که بازیگران عنوان Death Stranding همگی از نسل‌های مختلف و بین المللی هستند.

همچنین به تازگی تصاویری از عنوان Death Stranding و شخصیت‌های بازی منتشر شده است که شما می‌توانید تصاویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa