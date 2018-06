جزئیات و تصاویر جدیدی از Death Stranding منتشر شد

به گزارش پردیس گیم، در جریان نمایش Sony در E3 2018 تریلر جدید بازی هیدئو کوجیما یعنی Death Stranding به نمایش درآمد. این تریلر بر روی گیم پلی بازی تمرکز داشت و همچنین 2 بازیگر جدید را معرفی کرد.

کوجیما بعد از E3 2018 درباره‌ی این بازی توضیح داد که نمایش گیم پلی این بازی، بسیار به گیم پلی نهایی نزدیک است. علاوه بر آن تمام چیزی که در آن نمایش دیدیم، تنها مربوط به نیمه‌ی دوم بازی است. شخصیت سم که نورمن ریداس بازیگر آن است، در این بازی مانند دیگر بازی‌ها یک قهرمان نیست و یا رئیس جایی نیست، سم شخصیتی مانند یک کارگر را دارد.

علاوه بر آن ما در تریلر لئا سیدوکس، بازیگر فیلم Mission Impossible: Ghost Protocol و لیندسی وگنر، بازیگر فیلم‌های The Six Million Dollar Man و The Bionic Woman را دیدیم.

در پایان شما می‌توانید تصاویری از این بازی را مشاهده کنید که از نسخه‌ی PS 4 Pro بازی گرفته شده:

منبع متن: pardisgame