تریلر گیم پلی عنوان The Last of Us Part II در جریان کنفرانس Sony در E3 2018 به نمایش درآمد و توانست طرفداران را به وجود آورد. اما به نظر می‌رسد که این تریلر زیبا، حاوی نکته‌ی مخفی تلخی باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از ComicBook، به نظر می‌رسد لحظات ابتدایی تریلر، اوایل بازی را نشان می‌دهد و لحظات گیم پلی مدتی بعد را نشان می‌دهد که در آن مکان امنی که مشاهده می کردیم، نابود شده، چرا؟ اگر به دست دوست الی، در لحظه‌ای که الی را در آغوش می‌گیرد نگاه کنید، یک دستبند می‌بینید. این دستبند هامسا نام دارد و به گفته‌ی نیل دراکمن در فرهنگ اسرائیلی نماد حفاظت، شانس و ثروت است. بعدها ما در زمانی که گیم پلی بازی شروع می‌شود، می‌بینیم که این دستبند در دست الی قرار دارد. شما در زیر می‌توانید تصویر این دستبند را مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame