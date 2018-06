E3 2018 | اطلاعات و جزئیات فراوانی از بازی The Last of Us Part II منتشر شد

عنوان The Last of Us Part II اگر مورد انتظارترین بازی حال حاضر نباشد، یکی از مورد انتظارترین‌ِ آن‌ها است و بازی‌بازان زیادی از سراسر دنیا منتظر هستند تا این عنوان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازی کنند. به‌تازگی اطلاعات جدیدی از تاریخ انتشار و جزئیات گیم‌پلی این بازی منتشر شده است. با گیمفا همراه […]

عنوان The Last of Us Part II اگر مورد انتظارترین بازی حال حاضر نباشد، یکی از مورد انتظارترین‌ِ آن‌ها است و بازی‌بازان زیادی از سراسر دنیا منتظر هستند تا این عنوان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازی کنند. به‌تازگی اطلاعات جدیدی از تاریخ انتشار و جزئیات گیم‌پلی این بازی منتشر شده است. با گیمفا همراه باشید.

روز گذشته در جریان پنل E3 Coliseum تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی The Last of Us Part II یعنی استودیو ناتی داگ (Naughty Dog) در این پنل حضور یافتند و طی آن اطلاعات و جزئیات جدیدی از این بازی به اشتراک گذاشتند که در ادامه می‌توانید این جزئیات را مشاهده کنید:

فلسفه اصلی پشت گیم‌پلی این بازی “تحت فشار قرار دادن” است. تیم ناتی داگ برای این‌که تجربه‌‌ی واقع گرایانه‌تری ایجاد کنند گیم‌پلی این بازی را طوری طراحی کرده‌اند که الی تعامل بیشتری به محیط داشته باشد و به آن وابسته‌تر باشد.

تیم سازنده همچنین سعی کرده تا هوش مصنوعی دشمنان بازی را مانند افراد واقعی طراحی کند تا آن‌ها شبیه دشمنان معمولی که در بازی‌های دیگر شاهدشان هستیم نباشند؛ به عنوان مثال دشمنان بازی یک‌دیگر را با “نام” صدا می‌کنند.

الی پیش‌تر نیز در Left Behind قابل بازی بود اما سازندگان چیزهای زیادی را گسترش داده‌اند. بازی همچنان برروی الی متمرکز است اما همه چیز از جمله مبارزات، مخفی کاری، Crafting و گشت و گذار‌ها به سطح بالاتری منتقل شده‌اند. این یک “تجربه‌ی کاملا جدید” برای بازی‌بازان است که گزینه‌های بیشتری در مقابلشان قرار می‌دهد.

حالا بازی‌بازان می‌توانند جاخالی دهند و این عمل هسته‌ی اصلی سیستم مبارزات تن به تن و نزدیک این بازی را تشکیل می‌دهد. به طور کلی مبارزات گزینه‌های بیشتری در اختیار بازی‌باز قرار می‌دهد. هدف ساختن فرصت‌های خلاقانه است؛ چراکه این‌ها خودشان باعث خلق موقعیت‌های هیجان‌انگیز زیادی می‌شوند.

شما هرگز به طور کامل مخفی نمی‌شوید و چگونگی مخفی شدن شما به میزان بلندی علف‌هایی است که در آن مخفی شده‌اید و عناصر مشابه نیز به محیط بستگی دارند. شما همچنین می‌توانید پرش کنید و این گیم‌پلی “عمودی” (هوایی) جدیدی را به بازی اضافه می‌کند.

Crafting در این بازی گسترده‌تر و درگیرکننده‌تر شده است؛ به عنوان مثال تیر‌های کمان متنوعی برای Crafting وجود دارد.

هر آیتم یک جایگاه مخصوص را پر خواهد کرد.

حرکت کردن و گشت و گذار با گزینه‌های بیشتری همراه هستن، مانند خزیدن از میان فاصله‌های تنگ و باریک و سینه‌خیز رفتن برای نزدیک شدن به دشمنان.

سیستم انیمیشن دشمنان همان سیستمی است که برای الی به کار رفته است، شما شاهد عوض شدن ناگهانی انیمشن‌های دشمنان نخواهید بود، آن‌ها حس طبیعی‌تر و تهدیدکننده‌تری به شما القا خواهند کرد.

این “بازی بسیار بزرگی” است. داستان بازی همچنان خطی‌ است اما بازی‌بازان گزینه‌های زیادی برای حرکت در محیط‌های بسیار وسیع خواهند داشت.

فضاهای بازی همواره احساس خطر و مبارزه را به شما القا می‌کنند و همیشه یک تهدید برای شما وجود دارد، در این بازی هیچ مکانی امن نیست.

دشمنان با یک‌دیگر زیاد ارتباط برقرار می‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که آن‌ها جنازه‌ای در جنگل پیدا می‌کنند سطح هوشیاریشان بالاتر می‌رود، به تدریج افراد بیشتری از این اتفاق با خبر می‌شوند و نیروهای کمکی به محل خواهند آمد. این سیستم به صورت واقع‌گرایانه عمل می‌کند و هوش مصنوعی سعی می‌کند تا از راه‌های واقعی و طبیعی مکانی که الی در آن مخفی شده است را پیدا کند و با او درگیر شود.

Infectedها بازگشته‌اند و فضای گیم‌پلی آن‌ها گسترش یافته است. انواع جدیدی از آن‌ها وجود دارد که به گونه‌ای با روایت داستان عمل می‌کنند که منطقی به‌نظر برسد. آن‌ها نه‌تنها برای الی بلکه برای دشمنان او نیز تهدیدی جدی محسوب می‌شوند.

تریلری که دیروز از بازی به نمایش در آمد همچنان در شهرستان جکسون جریان دارد. الی یکی از کسانی است که می‌خواهند این شهرستان را امن نگه دارند. اوضاع عادی شروع می‌شود و سپس همه چیز به هم می‌ریزد.

شخصیت‌های منفی بازی همچنان رگه‌های از انسانیت درون آن‌ها وجود دارد و تنها یک “آدم بده‌ی” معمولی نیستند و ابعاد و پیچیدگی‌های شخصیتی بیشتر دارند.

پیرمردی که در تریلر از آن صحبت می‌شد جوئل بود که “جایی بیرون از این اطراف” قرار دارد.

جسی رهبر گشت‌زنی است و جوئل او را آذار داده تا الی را در امان نگه‌دارد. دینا (که شانون وودوارد نقش او را ایفا می‌کند) با الی وارد رابطه شده است.

صحنه‌ی ابتدای تریلر با مشکل مواجه شد زیرا تجهیزات دوربین ضبط حرکات اجازه‌ی نزدیک شدن بازیگران به یک‌دیگر را نمی‌داد. به همین دلیل برداشت اولیه این سکانس بدون حضور دوربین‌های مخصوص انجام شد تا انیماتورها با دیدن حرکات بازیگران بتوانند این صحنه را بازسازی کنند. شما می‌توانید تصویر ضبط این صحنه را از اینجا مشاهده کنید.

پیاده‌سازی این صحنه و جزئیات آن (مخصوصا در مورد موهای شصخیت‌ها) حتی از نظر تکنولوژیکی نیز بسیار دشوار بود.

تاریخ انتشار این عنوان تا زمانی که بازی به آن “خیلی نزدیک” نشده اعلام نخواهد شد، بنابراین ما درحال حاضر به تاریخ انتشار بازی نزدیک نیستیم.

جزئیات و اطلاعات ارائه داده شده توسط توسعه‌دهندگان دیوانه‌کننده به نظر می‌رسند! نظر شما درباره‌ی این جزئیات چیست؟ با ما درمیان بگذارید.

منبع متن: gamefa