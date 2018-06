به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، تیم سازنده The Last of Us Part II طی یک استریم زنده در E3 Coliseum، جزئیات زیادی از این بازی به اشتراک گذاشتند.

فلسفه اولیه گیم‌پلی بازی در رابطه با سختی و فشار است. الی طوری ساخته شده تا با محیط ارتباط بیشتری داشته باشد. او می‌تواند از زیر وسایل عبور کند، از موانع محیطی بگذرد و طوری با محیط تعامل برقرار کند که حس واقع‌گرایانه داشته باشد.

سازندگان همچنین هوش مصنوعی دشمنان را به نحوی ساخته‌اند که حس انسان‌های واقعی داشته باشند، نه فقط دشمنان یک بازی. برای مثال، آن‌ها یکدیگر را با اسم صدا می‌زنند.

الی در Left Behind قابل بازی بود اما سازندگان همه چیز را بسیار گسترش داده‌اند. تمرکز این عنوان همچنان برروی الی است اما همه چیز مثل مبارزات، مخفی‌کاری، Crafting و گذرگاه‌ها به سطح جدیدی رسیده‌اند. The Last of Us Part II "به واقع یک تجربه جدید" خواهد بود که گزینه‌های بیشتری برای بازیکنان فراهم می‌کند.

بازیکنان حالا می‌توانند جاخالی بدهند و این هسته مبارزات تن به تن بازی است. به‌طور کلی مبارزات، گزینه‌های بیشتری در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. هدف سازندگان چنین است که فرصت‌های خلاقیت زیادی برای بازیکنان ایجاد کنند. این مورد باعث ایجاد موقعیت‌های هیجان‌انگیز زیادی می‌شود.

در مخفی‌کاری هم شما هرگز به‌طور کامل پنهان نیستید. مقدار پنهان بودن شما به بزرگی علف‌ها و عناصر مشابه در محیط بستگی دارد. همچنین قابلیت پرش در گیم‌پلی وجود دارد و این باعث ایجاد تنوع بیشتری می‌شود. تیرکمان‌های متفاوتی در بازی گنجانده شده و می‌توان آن‌ها را ساخت. هر آیتم قابل ساختن (Craft کردن) یک منوی مخصوص دارد.

گذرگاه‌ها با گزینه‌های بیشتری تکامل یافته‌اند. مثلا می‌توانید برای کشتن دشمنان، از جاهای باریک عبور کنید.

انیمیشن‌های دشمنان مثل الی خواهند بود. شما متوجه انتقال انیمیشن‌ها نمی‌شوید و احساس طبیعی‌تر و تهدیدآمیزتری دارند.

این بازی "بسیار بزرگ" است. The Last of Us Part II همچنان یک عنوان خطی محسوب می‌شود اما بازیکن گزینه‌های زیادی برای "حرکت در محیطی بسیار وسیع" دارد. سازندگان پتانسیل بیشتری برای طرح "خطی گسترده" ایجاد کرده‌اند.

فضای بازی طوری است که همیشه حس وقوع یک مبارزه را می‌دهد و همیشه یک تهدید وجود دارد. هیچ فضای امنی در بازی نیست.

هوش مصنوعی این‌بار بسیار زیاد معاشرت می‌کند. وقتی دشمنان یک جسد را در جنگل بیابند، خبر آن به سرعت باد می‌رسد و به تدریج تعداد بیشتری متوجه آن می‌شوند و نیروهای کمکی خواهند آمد. هوش مصنوعی به‌طور واقع‌گرایانه است و به نحوی واقع‌گرایانه برای یافتن و مبارزه با الی عمل می‌کنند.

موجودات آلوده (Infected) بازگشته‌اند و گیم‌پلی آن‌ها گسترش یافته است. کلاس‌های جدیدی در بازی وجود دارند که به نحوی کاملا منطقی با روایت داستانی هماهنگ هستند. آن‌ها نه تنها بر الی، بلکه برای دشمنان او هم تهدید به حساب می‌آیند.

نمایشی که دیروز مشاهده کردیم، همچنان در Jackson County جریان داشت. الی بخشی از جامعه و تیم گشت‌زنی است تا شهر را امن نگه دارند. همه چیز به‌طور نرمال شروع می‌شود و ناگهان اوضاع بر هم می‌ریزد.

حتی شخصیت‌های منفی هم انسان هستند. آن‌ها فقط افراد بد نیستند و اهمیت و پیچیدگی خاص خود را دارند.

"پیرمردی" که در تریلر از آن صحبت شد، جوئل است. او "جایی در دنیای بازی" است. Jessie رهبر گروه گشت‌زنی بوده و جوئل او را مجبور به مراقبت از الی می‌کند. Dina (با بازی شنون وودوارد) با الی وارد یک رابطه شده است.

تاریخ انتشار بازی زمانی اعلام می‌شود که "بسیار به روز عرضه" نزدیک باشیم و قطعا فعلا خیلی با آن فاصله داریم.

نمایش گیم‌پلی بازی را می‌توانید در این لینک مشاهده یا دریافت کنید.

منبع متن: pardisgame