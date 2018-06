E3 2018 | بازی Sekiro: Shadow Die Twice شامل بخش چندنفره نخواهد شد

شرکت فرام سافتور (From Software) تایید کرد که بازی جدید آن‌ها Sekiro: Shadow Die Twice بر خلاف سری Souls از حالت چندنفره پشتیبانی نخواهد کرد. Sekiro: Shadow Die Twice بازی جدید شرکت فرام سافتور، توسعه ‎دهنده‌ی عناوین بزرگی همچون Dark Souls و Bloodborne می‎باشد. در اکثر عناوین گذشته‎ی این شرکت در سبک Soulsborne شاهد بخش چندنفره […]

شرکت فرام سافتور (From Software) تایید کرد که بازی جدید آن‌ها Sekiro: Shadow Die Twice بر خلاف سری Souls از حالت چندنفره پشتیبانی نخواهد کرد.

Sekiro: Shadow Die Twice بازی جدید شرکت فرام سافتور، توسعه ‎دهنده‌ی عناوین بزرگی همچون Dark Souls و Bloodborne می‎باشد. در اکثر عناوین گذشته‎ی این شرکت در سبک Soulsborne شاهد بخش چندنفره در قالب حمله به دنیای دیگر بازی‌بازان و یا کمک به دیگران بوده‌ایم. با این وجود شاهد بخش چندنفره در بازی جدید این شرکت نخواهیم بود.

در جریان مصاحبه با اعضای تیم سازنده آقای Yasuhiro Kitao از اعضای فرام سافتور درباره‌ی این موضوع گفتند :

این بازی از ابتدا قرار بود یک بازی کاملا تک‌نفره باشد. به همین دلیل سیستم انتخاب کلاس از بازی حذف شده است و شما از ابتدا به عنوان یک نینجا بازی خواهید کرد. در نتیجه‌ی این تصمیم تیم سازنده تمام تمرکز خود را روی مکانیک‌های این بازی گذاشته است و آن‌ها را تا جای ممکن عمیق و دقیق طراحی کرده است.

زمانی که از اعضای تیم پرسیده شد آیا این به این معنی است که شاهد هیچ‎‌گونه بخش چندنفره در بازی نخواهیم بود آن‌ها پاسخ دادند که : “درست است. بازی هیچ بخش آنلاینی نخواهد داشت.”

بازی Sekiro: Shadow Die Twice در طول مراسم E3 در جریان کنفرانس مایکروسافت معرفی شد. این بازی در ابتدای سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد و انتشار آن را شرکت اکتیویژن (Activision) به عهده دارد.

منبع متن: gamefa