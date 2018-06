قسمت چهار سری جهان آزاد Just Cause پیش از رویداد E3 2018 لو رفت و در کنفرانس مطبوعاتی شرکت Microsoft با یک تریلر نسبتا کوتاه رسما معرفی و در ادامه در کنفرانس Square Enix نیز نمایش داده شد. اما هیچکدام این نمایش‌ها با دقت کافی گیم‌پلی Just Cause 4 را نشان نمی‌دادند تا اینکه امروز بالاخره تریلر جدیدی منتشر شد که جزئیات دقیق گیم‌پلی این بازی را در 14 دقیقه به نمایش می‌گذارند. در ادامه این تریلر هیجان‌انگیز را تماشا کنید.

به گزارش پردیس گیم، Just Cause 4 برای شبیه‌سازی تعاملی‌ترین و شدیدترین شرایط آب و هوایی و در عین حال ارائه گرافیکی تمام عیار، فیزیک واقع گرایانانه و امکانات خلاقانه بی‌نهایت از موتور بازی‌سازی APEX بهره می‌برد.

Avalanche Studios با معرفی توفان‌ها و شرایط سخت آب و هوایی در Just Cause 4 سیستم تخریب‌پذیری و فیزیکی سری را به طور کامل متحول خواهد کرد.

Just Cause 4 در تاریخ 4 دسامبر 2018 (سه شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۷) عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame