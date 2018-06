بازی The Last of Us Part II دارای بخش چندنفره خواهد بود

نسخه اول The Last of Us به‌همراه یک بخش چندنفره به نام Factions منتشر شد اما تاکنون خبری از وجود یا عدم وجود آن در The Last of Us Part II نشده بود. حال، سازندگان تایید کردند قطعا حالت Factions در نسخه دوم باز می‌گردد.

به گزارش پردیس گیم، سازندگان The Last of Us Part II در مصاحبه‌ای با Gamespot گفتند "بخش چندنفره باز می‌گردد. ما جزئیاتی از نوع آن را به اشتراک نمی‌گذاریم اما می‌توانیم وجود آن را تایید کنیم."

گیم‌پلی The Last of Us Part II در کنفرانس Sony برای E3 2018 به نمایش گذاشته شد و بسیار خشونت‌آمیز به‌نظر می‌رسید. شما در این بازی کنترل الی را به‌دست می‌گیرید که وقایع آن سال‌ها پس از نسخه اول روی می‌دهد.

The Last of Us Part II به‌طور انحصاری برای PS4 در دست ساخت است و تاریخ انتشار آن فقط زمانی اعلام می‌شود که بسیار به زمان عرضه آن نزدیک باشیم. جزئیات بیشتر از بازی را در این بخش مطالعه کنید.

منبع متن: pardisgame