کوجیما گفت او با تریلر جدید قصد داشت ضمن معرفی دو قهرمان مونث از بازی، به برخی از سوالات طرفداران پاسخ بدهد. معمولا قهرمانان، افراد نخبه و خاص هستند. سم (نورمن ریداس) یک کارگر عادی است اما دنیا را از طریق قدرت فیزیکی و ذهنی خود نجات خواهد داد.

هالست گفت تیم او و Kojima Productions فوق‌العاده جزئی‌گرا هستند و بازی آن‌ها با وجود استفاده از یک موتور، بسیار متفاوت از یکدیگر به‌نظر می‌رسند.

کوجیما مطمئن نبود که لئا سیدو و لیندسی واگنر کار با او را بپذیرند. این یک افتخار بزرگ برای وی به حساب می‌آید. آن‌ها بازیگران فوق‌العاده محسوب می‌شوند و همکاری زیادی در این پروژه کرده‌اند. مدز میکلسن و نورمن ریداس هم همین‌طور؛ کوجیما احساس می‌کند آن‌ها با یکدیگر بازی را توسعه می‌دهند.

هالست بسیار کنجکاو است تا ببیند Kojima Productions چگونه از توانایی‌ سینمایی موتور Decima استفاده می‌کند. او معتقد است آن‌ها می‌توانند قابلیت‌های این موتور را به جلو حرکت دهند.

کوجیما در ادامه تایید کرد یک مکانیکی در گیم‌پلی مربوط به شخصیت نورمن ریداس وجود دارد که تعادل او را حفظ می‌کند.

گروه Silent Poets از آشنایان یکی از دوستان کوجیما بودند. وقتی او جدیدترین آلبوم آن‌ها را دریافت کرد و اولین موسیقی را به اجرا در آورد، فورا شخصیت سم (نورمن ریداس) را در حال قدم زدن در دنیای بازی تصور نمود. می‌توان گفت این تریلر نتیجه‌ای از همان موسیقی و موتور Decima بود.

اسکن بدن نورمن ریداس مدت‌ها پیش انجام شده بود. کوجیما می‌خواست تتوهای او را به بهترین شکل ممکن بازسازی کند. طی یک جلسه ضبط حرکات، نورمن از تتوهای خود گفت بنابراین کوجیما تصمیم به قرار دادن آن‌ها در بازی گرفت.

کوجیما گفت طی کنفرانس E3 2018 تحت تاثیر The Last of Us Part II قرار گرفت و از طرف دیگر Ghost of Tsushima توانست توجه هرمن هالست را جلب کند.

کوجیما در حال تلاش برای خلق عناصر گیمینگ و راه‌های جدید برای بازی کردن است البته بازیکنان قادر خواهند بود به همان روش استاندارد به تجربه بازی بپردازند اما او همچنان سعی بر خلق چیزی جدید دارد.

کوجیما در ژانویه 2016 هیچی نداشت اما وقتی مارک سرنی او را به یک سفر فنی برد، Gureilla تمام موتور خود را در اختیار وی سپردند. این یک چیز غیر قابل تصور است و کوجیما بسیار از این بابت سپاس‌گذاری می‌کند. بدون موتور Decima هیچ یک از این موارد امکان نداشت. در همان دوران، کوجیما از نورمن ریداس درخواست همکاری کرد و او پاسخ مثبت داد. یکی از تم‌های Death Stranding "طناب‌ها" هستند و کوجیما احساس می‌کند وی به لطف این ارتباطات می‌تواند به خلق این عنوان بپردازد.

Death Stranding در تاریخی نامشخص برای PS4 منتشر خواهد شد. شما تریلر گیم‌پلی بازی را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید.

