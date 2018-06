پس از نمایش خیره کننده این بازی در E3 2018 امروز ناتی داگ اقدام به انتشار چند تصویر جدید از شخصیت‌های The Last of Us Part II کرد. درست مانند نسخه اول، The Last of Us Part II نیز قرار است تعادل مناسبی میان سیستم اکشن این بازی و توانایی شخصیت‌های آن به وجود بیاورد. در واقع […]

پس از نمایش خیره کننده این بازی در E3 2018 امروز ناتی داگ اقدام به انتشار چند تصویر جدید از شخصیت‌های The Last of Us Part II کرد.

درست مانند نسخه اول، The Last of Us Part II نیز قرار است تعادل مناسبی میان سیستم اکشن این بازی و توانایی شخصیت‌های آن به وجود بیاورد. در واقع یکی از دلایل اصلی موفقیت نسخه اول هم همین تعادل و شخصیت‌ پردازی‌های بی نظیر بود. حال شاهد انتشار چند تصویر جدید از شخصیت‌هایی که در تریلر گیم‌پلی این بازی دیدیم، هستیم که در انتهای این متن می‌توانید این تصاویر اختصاصی را که توسط ناتی داگ به انتشار رسیده‌اند مشاهده کنید.

تیم توسعه دهنده این بازی یعنی استودیوی ناتی داگ اخیرا اقدام به انتشار چند تصویر جدید از شخصیت‌های عنوان The Last of Us Part II کرده است که ما را قادر می‌سازد نگاهی نزدیک‌تر به این شخصیت‌ها که در تریلر گیم‌پلی این بازی نیز دیدیم، داشته باشیم. علاوه بر این نام بازیگران اصلی این شخصیت‌ها نیز توسط ناتی داگ اعلام شده که از این طریق می‌توانیم به آشنایی بیشتری با آن‌ها دست پیدا کنیم.

اولین شخصیتی که در این تصاویر توجه ما را به خود جلب می‌کند، بی شک Ellie است که یک بار دیگر توسط اشلی جانسون (Ashley Johnson) به نمایش در خواهد آمد. پس از آن Dina را می‌بینیم که شاید بیشتر از الی در تریلر گیم‌پلی این بازی جلب توجه می‌کرد. نقش او توسط شانون وودوارد (Shannon Woodward)‌ به اجرا در می‌آید. او کسی است که سال گذشته خبر ملحق شدنش به پروژه ساخت این بازی اعلام شده بود اما نقش دقیق او هنوز مشخص نیست اما از تریلر گیم‌پلی این بازی قطعا می‌توان فهمید که او نقش بزرگی در این بازی خواهد داشت و یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های آن است. آخرین شخصیتی که تصویر او توسط ناتی داگ منتشر شده، Jesse است که وظیفه ایفای نقش او را استفان چنگ (Stephen Chang) بر عهده دارد.

اگر چه در طول کنفرانس خبری شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی در رویداد E3 2018 ما از تاریخ انتشار این بازی به شدت مورد انتظار مطلع نشدیم، ناتی داگ اعلام کرد که تا زمانی که به عرضه این بازی نزدیک نباشیم، تاریخ انتشار آن را اعلام نخواهد کرد. این اطلاعات طی نشست E3 Coliseum شرکت سونی منتشر شدند و اگر چیزهایی که در باره این بازی شنیدیم، به حقیقت بپیوندد می‌توانیم امیدوار باشیم که The Last of Us Part II نیز مانند نسخه اول آن که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد، فوق العاده و بی نظیر خواهد بود. شما همچنان می‌توانید با دنبال کردن گیمفا از آخرین خبرهای مربوط به رویداد E3 2018 مطلع شوید.

عنوان The Last of Us Part II هم‌اکنون برای کنسول‌های نسل هشتمی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو در دست توسعه است. برای نگاهی نزدیک‌تر به Ellie, Dina, و همینطور Jesse می‌توانید در ادامه تصاویر آن‌ها را مشاهده کنید.

