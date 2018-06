E3 2018 | انتشار تصاویری جدید از بازی Cyberpunk 2077

چندی پیش تعدادی تصاویر جدید از بازی مورد انتظار Cyberpunk 2077 منتشر شد که برخی از شخصیتها و محیطهای بازی را به تصویر میکشد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مطالعه کنید. بازی Cyberpunk 2077 در دسته آن عناوینی قرار میگیرد که برای مدت زمان زیادی به سکوت خبری فرو رفت و اطلاعات زیادی از […]

بازی Cyberpunk 2077 در دسته آن عناوینی قرار میگیرد که برای مدت زمان زیادی به سکوت خبری فرو رفت و اطلاعات زیادی از آن در دسترس نبود. تا قبل از رویداد E3 2018، ما جزئیات زیادی از این بازی در دسترس نداشتیم. اما با برگزاری این مراسم، اطلاعات ، تریلر و تصاویری جدید از بازی Cyberpunk 2077 منتشر شد و اکنون این بازی به یکی از مورد انتظارترین عناوین تبدیل شده است. همچنین از آن جایی که استودیو سازنده این بازی در کارنامه کاری خود، ساخت عناوینی مثل The Witcher را دارد، کاربران از نتیجه نهایی این بازی مطمئن هستند.

برای اولین بار تریلر رسمی این بازی در جریان کنفرانس شرکت مایکروسافت ، توسط استودیو CD Projekt RED به روی صحنه رفت و بعد از آن یک گیم پلی ۵۰ دقیقه ای در دسترس برخی از افراد خاص و البته رسانه ای در پشت دربهای بسته قرار گرفت که البته بعد از آن، تعدادی خبر و اطلاعات جدید در رابطه با همان ویدئو، منتشر گردید.

اکنون تعدادی تصاویر جدید از بازی Cyberpunk 2077 منتشر شده است که با مشاهده آن ها میتوانید با برخی از محیطها، شخصیتها و تکنولوژیهای موجود در بازی آشنا شوید:

حتم باید بدانید که داستان این بازی، در سال ۲۰۷۷ میلادی، در کشور آمریکا و در شهر Night City جریان خواهد داشت و در طول بازی، کاربران کنترل شخصیتی به نام V را در اختیار دارند. طبق گفته سازندگان آزادی عمل زیادی در این بازی وجود خواهد داشت و به همین علت، در ابتدای بازی کاربران می‌بایست جنسیت شخصیت خود را انتخاب کنند و سپس به طراحی دیگر ویژگیهای ظاهری شخصیت خود بپردازند. همچنین تنظیمات زیاد دیگری برای بخش شخصی‌سازی وجود خواهد داشت و گزینههای زیادی رو به رو کاربران خواهد بود. بازی Cyberpunk 2077 در دسته عناوین نقش‌آفرینی یا RPG قرار میگیرد که برخی از المانهای بازیهای تیراندازی در آن گنجانده شده است. لازم به ذکر است که بازی در زاویه دید اول شخص دنبال میشود.

در نهایت، برخی از کاربران انجمن VizionEck، لیست جدیدی را تهیه کردهاند که در جریان آن میزان بازدید و استقبال از تریلرهای منتشر شده در رویداد E3 2018، مشاهده میشود. در این لیست نام بازی Cyberpunk 2077 در جایگاه اول قرار دارد و به نظر میرسد که تا الان این بازی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار شده است. در ادامه میتوانید این لیست را مشاهده کنید:

Cyberpunk 2077:

۷,۵۶۰,۳۴۳ بازدید

۲۷۸,۹۰۳ پسندیده

The Last of Us Part II: E3 2018



۶,۹۹۳,۶۸۵ بازدید

۳۰۵,۰۶۶ پسندیده

Fallout 76 – E3 2018

۶,۳۹۳,۱۹۲ بازدید

۱۱۱,۳۴۹ پسندیده

The Elder Scrolls VI

۶,۱۹۱,۳۱۲ بازدید

۱۸۳,۳۸۷ پسندیده

Devil May Cry 5



۵,۳۵۵,۱۴۶ بازدید

۱۳۳,۸۷۹ پسندیده

Halo Infinite



۵,۲۹۹,۳۰۹ بازدید

۱۳۹,۶۲۸ پسندیده

تریلر بخش لیگ قهرمانان اروپا FIFA 19



۵,۰۹۹,۱۹۳ بازدید

۱۸۵,۳۵۱ پسندیده

Death Stranding



۴,۵۷۹,۸۹۲ بازدید

۱۲۶,۱۶۲ پسندیده

Ghost of Tsushima



۴,۲۴۱,۵۹۰ بازدید

۱۰۲,۵۳۱ پسندیده

DOOM Eternal



۳,۹۵۳,۸۹۰ بازدید

۵۸,۸۲۶ پسندیده

Marvel’s Spider-Man



۳,۷۹۷,۱۹۲ بازدید

۱۲۱,۱۹۶ پسندیده

Battlefield 5



۳,۵۷۴,۲۶۶ بازدید

۱۵۴,۹۰۴ پسندیده

KINGDOM HEARTS III



۳,۴۴۰,۸۷۱ بازدید

۷۵,۱۴۷ پسندیده

Nintendo



۳,۲۱۷,۹۳۲ بازدید

۶۱,۷۰۴ پسندیده

Anthem Official

۲,۷۵۴,۹۴۴ بازدید

۵۱,۷۱۸ پسندیده

Skyrim: Very Special Edition

۲,۷۱۴,۵۰۱ بازدید

۱۱۶,۹۸۲ پسندیده

Super Smash Bros. Ultimate

۲,۵۰۷,۹۰۰ بازدید

۹۰,۹۰۰ پسندیده

Resident Evil 2



۲,۳۹۱,۳۱۷ بازدید

۶۶,۸۴۷ پسندیده

Kingdom Hearts III



۲,۳۷۸,۹۰۶ بازدید

۵۸,۰۴۵ پسندیده

منبع متن: gamefa