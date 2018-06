اصالت… | تحلیل و بررسی کنفرانس Square Enix در E3 2018

شروع کنفرانس با صحبت‌های Matsuda و البته یک نمایش هیجان‌انگیز مثل همیشه از Tomb Raider جدید، شاید بهترین کاری بود که اسکوئر انیکس می‌توانست در اولین کنفرانس اختصاصی‌اش در E3 2018 انجام بدهد. نکته دیگر کنفرانس اسکوئر انیکس این بود که آنها ترجیح دادند به جای آوردن مجری‌های اعصاب خردکن تبلیغاتی (و البته مو قرمز!!!) […]

شروع کنفرانس با صحبت‌های Matsuda و البته یک نمایش هیجان‌انگیز مثل همیشه از Tomb Raider جدید، شاید بهترین کاری بود که اسکوئر انیکس می‌توانست در اولین کنفرانس اختصاصی‌اش در E3 2018 انجام بدهد. نکته دیگر کنفرانس اسکوئر انیکس این بود که آنها ترجیح دادند به جای آوردن مجری‌های اعصاب خردکن تبلیغاتی (و البته مو قرمز!!!) یکسره به معرفی برنامه‌ها و بازی‌های در حال توسعه‌شان بپردازند. انصافاً هم بازی‌های خوبی این میان به نمایش گذاشته شدند. البته خب بهتر بود که بعضی بازی‌ها به کنفرانس‌های دیگر راه پیدا نمی‌کردند تا جذابیت و زیبایی خودشان را همانجا باقی نگذارند. اما خوشبختانه عوامل کار، در یک حرکت جالبتر، برای این کنفرانس اختصاصی، تریلرها و ویدیوهای اختصاصی نیز ساخته بودند. برای کسانی که با این نام آشنایی کامل ندارند، باید گفت که اسکوئر انیکس، یک ناشر و بازیساز جهانی در ژاپن است که تاکنون، وظیفه تولید و انتشار بازی‌های زیادی را داشته و البته افتخارات زیادی هم در طول تاریخ فعالیتش به‌دست آورده. از جمله سری معروف Final Fantasy و Kingdom Hearts و حتی انتشار عنوان بی‌نظیری مانند Life Is Strange. درآمد سال گذشته اسکوئر انیکس تقریباً ۹ میلیارد دلار بوده است! بالاخره پس از ۱۵ سال فعالیت، قرار شد تا امسال برای اولین بار، اسکوئر انیکس هم در مراسم E3 حضور داشته باشد. پس با گیمفا، حسین غزالی و تحلیل و بررسی این نمایش نیم ساعته همراه باشید!

دقیقاً همانطور که انتظار داشتیم، آغاز نمایش اسکوئر انیکس با مهمترین عنوان حال حاضرش یعنی Shadow Of The Tomb Raider شکل گرفت. ویدیویی از سازندگان بازی به نمایش درآمد، که در آن توضیحاتی درباره بازی و گیم‌پلی آن می‌دهند. آنطور که از ویدیوهای آماده شده دیدیم، هسته گیم‌پلی به طور کلی، دچار تغییرات بزرگی نشده. تنها تغییرات بازی، احتمالاً در مکانیزم‌ها و استفاده بیشتر از محیط و ارتباط با آن خواهد بود. همانطور که دیدیم، لارا در این نسخه، قرار است حسابی از امکانات جنگل استفاده کند و اصطلاحاً با آن یکی بشود. ارتباط لارا با محیط بیشتر شده و قرار است تا مبارزات جذاب‌تری را شاهد باشیم. حالا لارا قرار است مدت بیشتری را زیر آب باشد و حتی رازهای زیر آب را نیز کشف کند! به هر حال، خیلی امیدوار بودیم تا تغییرات مهمی در گیم‌پلی ببینیم ولی نشد که نشد! شاید اگر همین گیم‌پلی، بدون تغییر به نسخه اصلی نیز راه پیدا کند، ممکن است Shadow Of The Tomb Raider حتی عملکرد ضعیفتری نسبت به نسخه قبلی داشته باشد.

پس از خارج شدن از دنیای لارا کرافت، قرار است وارد دنیایی شویم که اصلا انتظارش را هم نداشتیم! بله! اسکوئر انیکس، در یک اتفاق واقعاً جالب و دوست داشتنی، قرار است دو دنیای Monster Hunter World و Final Fantasy را با یکدیگر ادغام کند! ظاهراً که قرار است شاهد یک تجربه باحال و دوست‌داشتنی دیگر باشیم اما متاسفانه، تریلر ۱ دقیقه‌ای مربوطه، اطلاعات زیادی از این مورد در اختیار ما قرار نمی‌دهد. به هر حال، باید منتظر به ثمر رسیدن اینچنین حرکت جذابی بمانیم. خیلی حیف شد که نتوانستیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. حتی اگر از این نیز بگذریم، نباید از بازی جدید استودیو دونت‌ناد، سازنده بازی فوق‌العاده Life IS Strange بگذریم!

راستش را بخواهید، یکی از نمایش‌هایی که در کنفرانس مایکروسافت حسابی من را هیجان زده کرد، تریلری بود که در ابتدا، شدیداً من را به یاد فضاسازی آرام و دلنشین Life Is Strange می‌انداخت و باور کنید که از شدت هیجان به سقف رسیده بودم، هرچند پس از دیدن چهره (لعنتی!) آن پسربچه واقعاً ناامید شده بودم، اما موردی که این بازی را بیش از پیش برایم جذاب می‌کرد، این است که Awesome Adventures of Captain Spirit قرار است در جهان LIS روایت شود و این یعنی، احتمالاً ما می‌توانیم با شخصیت‌های مهم سری قبل مانند مکس و کلویی و حتی Before The Storm دیدار داشته باشیم که این خودش، می‌تواند کلی سرنخ و ایده درباره فصل دوم بازی به ما بدهد. و نکته دیگر این است که بازی “واقعاً” قرار است در جهان Life Is Strange روایت شود که این بازهم به خودی خود یک نکته مثبت است. چرا که استودیو دونت ناد خودش را قبلاً به صورت جدی ثابت کرده و بسیار امیدوار هستیم تا بتوانیم، شاهد همان داستان‌پردازی قوی و موسیقی دیوانه‌کننده باشیم! و البته که این بازی کاملاً رایگان است و در ۵ تیرماه منتشر می‌شود!

Dragon Quest XI یکی از نقش‌آفرینی‌های معروف و خیلی زیبای ژاپنی است که البته به طور کلی، بازی‌های ژاپنی همیشه مشکلاتی از جمله نبود نسخه‌های انگلیسی را داشته‌‌اند. اما خوشبختانه ایندفعه قرار نیست شاهد این اتفاق باشیم. نسخه انگلیسی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age در تاریخ ۱۳ شهریور برای پلتفرم‌های اصلی منتشر خواهد شد. هر چه که هست، این سری سابقه خوبی در پس بازی‌هایش دارد و امیدواریم که بتوانیم یک داستان بامزه، بامزه‌تر از شخصیت‌های خودِ بازی به دستمان برسد.

همین که داشتم اطلاعات تریلر قبلی را در ذهنم تفسیر می‌کردم، ناگهان چشمانم به نام پلاتینیوم گیمز برخورد کرد و گویا همه چیز را فراموش کردم! پلاتینیوم گیمز با نمایش آن تریلر خاص، از کار بر روی یک بازی جدید به نام Babylon’s Fall می‌گوید. درست است که تریلر، در واقع نکات مهمی نمی‌گوید و فاقد اطلاعات خاص در بازی است، اما ظاهراً داستان بازی ما را به یونان باستان می‌برد و بازهم یک نقش ‌آفرینی کار شده را شاهد هستیم. این بازی در تاریخ نامعلومی قرار است تا سال ۲۰۱۹ میلادی به صورت جهانی عرضه شود. ظاهراً سیل تریلرهای کوتاه همینگونه ادامه پیدا می‌کرد و Octopath Traveler نیز پایش به صفحه نمایش باز شد. یک عنوان بامزه و دوست‌داشتنی که البته به صورت انحصاری برای نینتندو سویچ منتشر می‌شود. شاید باورتان نشود اما فقط ۳۰ ثانیه در طول کنفرانس به نمایش بازی اختصاص داده شده بود! بازی دارای شخصیت‌های کلیشه‌ای همیشگی مانند جادوگر و شکارچی و تیرانداز است که البته از هرکدام با توجه به توانایی‌های آنان استفاده خواهید کرد. اما قبل از اینکه بخواهید از کلمه “کلیشه‌ای” فرار کنید، باید بگویم که Octopath Traveler یک بازی دو بعدی و شبیه به عناوین ۱۶ بیتی قدیمی است که نباید انتظار زیادی از شخصیت‌پردازی‌هایش داشته باشید. یک بازی نقش‌آفرینی با مبارزات نوبتی که ظاهری فریب‌دهنده دارد و البته چیزی تا انتشارش نیز نمانده. (۲۲ تیرماه)

شاید معرفی جاست کاز ۴، چیزی بود که هم انتظارش را داشتیم، و هم نداشتیم! انتظارش را نداشتیم چون ماجراهای ریکو رودریگز شاید دیگر در جاست کاز ۳ تمام شده بود و از طرفی هم انتظارش را داشتیم، چرا که این بازی هنوز هم فضای زیادی برای پیشرفت داشت. نمایش اسکوئر انیکس باعث شد تا جنبه‌های بسیاری از گیم‌پلی بازی نمایان شود. جلوه‌های بصری بهبود‌های بسیاری داشته‌اند. حرکت با موتورها و ماشین‌ها بازسازی شده است و البته امکان کار با محیط بیشتر شده و شاهد خلاقیت‌های بیشتری هستیم. طوفان‌ها و گردبادها هم اضافه شدند و آب و هوای زنده در بازی نقش مهمی ایفا می‌کند. داستانی جدید و البته شخصیت‌هایی جدید، همه و همه نویدبخش یک عنوان سرگرم‌کننده دیگر را می‌دهند. پس از همه اینها، The Quiet Man هم با یک تریلر کوتاه معرفی شد. بازهم مانند بسیاری از تریلرهای کنفرانس، اطلاعات خاصی از بازی نمایان نشد. (به جز اینکه شخصیت اصلی بازی، ظاهراً توانایی صحبت کردن ندارد و قرار است یک اکشن ساکت و آرام تمام عیار را شاهد باشیم!!!) در مرحله بعد هم که شاهد معرفی بازی خلاقانه و بامزه Kingdom Hearts 3 بودیم که البته ایندفعه شخصیت‌های جدیدی به آن اضافه شده و امیدوار هستیم که این نسخه، موفق‌تر از همیشه عمل کند.

کنفرانس اسکوئر انیکس، یک نمایش ۳۰ دقیقه‌ای ارزشمند بود که به طور مداوم، به بازی‌های در حال توسعه و یا مرتبط به کمپانی می‌پرداخت. خوشبختانه، بر خلاف چیزی که از EA دیدیم، نمایش اسکوئر انیکس حداقل، پر بود از عناوین هیجان‌انگیز و بامزه در کنار یکدیگر، که حداقل به کنفرانس ارزشی برای تماشا کردن می‌داد. بازگشت لارا کرافت، ریکو رودریگز و دیوانه‌بازی‌هایش، ادغام جهان‌های دو بازی معروف کپکام و اسکوئر انیکس، و البته ادغام دیزنی و شخصیت‌های ژاپنی، در کنار بازی رایگان استودیو دونت ناد و معرفی بازی جدید پلاتینیوم گیمز، به کنفرانس ارزش تماشا را می‌داد. شاهد تنها مشکل کار هم نمایش برخی از بازی‌ها در چندین کنفرانس بود که البته بازهم خدا را شاکریم که حداقل، از دست صحبت‌های خسته کننده و مجری‌های (مو قرمز!!!) بی‌مزه، حداقل در اینجا خلاص شده بودیم! اما جدای از شوخی، سران کمپانی، می‌توانستند با نمایش‌های قوی‌تر، ارزش کار را نیز بالاتر ببرند. چرا که برای برخی از مهمترین عناوین کمپانی هم تنها به یک تریلر ۱ دقیقه‌ای اکتفا شده بود. بزرگترین مشکل کار نیز دقیقاً همین بود. تریلرهای کوتاه و توضیحات کمتر درباره بازی‌های رد حال توسعه. حتی برخی‌بازی‌ها با وجود نزدیکی زیاد به زمان عرضه، هنوز جزئیات خاصی از خود به بیرون نداده‌اند!

نظر شما چیست؟ شما نمایش اسکوئر انیکس در E3 2018 را چگونه می‌بینید؟!

منبع متن: gamefa