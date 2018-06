در The Last of Us Part II فقط الی قابل بازی خواهد بود

هیچ شکی وجود نداشت که الی، شخصیت ستاره The Last of Us Part II خواهد بود اما حالا می‌دانیم که او تنها شخصیت قابل بازی در این عنوان است.

نمایش The Last of Us Part II در E3 2018 بسیار خشونت‌آمیز بود. در این نمایش توانستیم مبارزه الی با گروهی به نام Seraphites را مشاهده کنیم. در نمایش طولانی‌تر از بازی که پشت درب‌های بسته نشان داده شد، یکی از اعضای IGN از Naughty Dog پرسید آیا شخصیت‌های قابل بازی بیشتری خواهیم دید یا خیر.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، ریچارد کامبیر به عنوان کارگردان دوم The Last of Us Part II، ابتدا در پاسخ گفت "فعلا نمی‌توانیم چیزی در این رابطه بگوییم" ولی نیل دراکمن، کارگردان ارشد بازی، لحظاتی بعد تصمیم گرفت تا تایید کند که فقط الی قابل بازی خواهد بود.

در نسخه اول The Last of Us اکثر بازی کنترل جوئل را در دست داشتیم اما اواخر داستان، الی هم قابل بازی بود. با توجه به اینکه جوئل احتمالا سن بالایی در Part II خواهد داشت، شاید بهتر باشد چندان در درگیری‌ها حضور نیابد.

البته همان‌طور که IGN اشاره کرد، اوضاع ممکن است در نسخه نهایی فرق کند. شاید Naughty Dog بخواهد برای بازیکنان یک سوپرایز در طول بازی داشته باشد.

The Last of Us Part II در تاریخی نامشخص برای PS4 منتشر خواهد شد.

