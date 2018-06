E3 2018 | الی (Ellie) تنها شخصیت قابل بازی در The Last of Us: Part 2 خواهد بود

اخیرا باخبر شدیم که جوئل (Joel) زنده است و شاید این موضوع بعضی از طرفداران را امیدوار کرده باشد که جوئل نیز یکی از شخصیت‌های قابل بازی در The Last of Us: Part 2 باشد. ولی بهتر است زیاد روی آن حساب نکنید. ناتی‌‌داگ (Naughty Dog) نسخه‌ای طولانی‌تر از دموی نمایش یافته در E3 2018 […]

اخیرا باخبر شدیم که جوئل (Joel) زنده است و شاید این موضوع بعضی از طرفداران را امیدوار کرده باشد که جوئل نیز یکی از شخصیت‌های قابل بازی در The Last of Us: Part 2 باشد. ولی بهتر است زیاد روی آن حساب نکنید. ناتی‌‌داگ (Naughty Dog) نسخه‌ای طولانی‌تر از دموی نمایش یافته در E3 2018 را پشت درهای بسته به نمایش درآورده است و به IGN اعلام کرده که الی (Ellie) تنها شخصیت قابل بازی در The Last of Us: Part 2 خواهد بود.

جالب اینجاست که ابتدا ریچارد کامبیر (Richard Cambier) طراح ارشد بازی با جمله “ما فعلا در این مورد حرفی نمی‌زنیم” به این سوال پاسخ داد؛ اما در ادامه نیل دراکمن (Neil Druckmann) کارگردان خلاق بازی اظهار داشت که در واقع الی تنها شخصیتی است که بازی‌بازان قادر به کنترل او خواهند بود.

این مسئله از آن جهت برای ما جالب است که می‌دانیم جوئل در این بازی حضور خواهد داشت و همانطور که می‌دانید در نسخه اول، بازی کنترل هر دو شخصیت الی و جوئل را ارائه می‌داد. جوئل شخصیت اصلی بازی بود ولی در برخی از بخش‌های بازی قادر به کنترل الی نیز بودیم. بنابراین این احتمال وجود داشت که در نسخه بعدی نیز بتوانیم در نقش جوئل نیز بازی کنیم اما ناتی‌داگ به صراحت این احتمال را رد کرد.

The Last of Us: Part 2 در حال حاضر به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد. هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای این بازی اعلام نشده است.

منبع متن: gamefa