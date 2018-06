با قرارداد جدید تل‌تیل گیمز و نت‌فلیکس، Stranger Things پا به دنیای بازی‌های ویدئویی خواهد گذاشت. نت‌فلیکس و تل‌تیل گیمز همکاری‌های هیجان‌انگیزی را آغاز کرده‌اند. اول از همه تل‌تیل برروی بازی Stranger Things l کار می‌کند. در حال حاضر زمان عرضه یا جزئیات خاصی از بازی ارائه نشده و مشخص است که در مراحل اولیه‌ی […]

با قرارداد جدید تل‌تیل گیمز و نت‌فلیکس، Stranger Things پا به دنیای بازی‌های ویدئویی خواهد گذاشت.



نت‌فلیکس و تل‌تیل گیمز همکاری‌های هیجان‌انگیزی را آغاز کرده‌اند. اول از همه تل‌تیل برروی بازی Stranger Things l کار می‌کند. در حال حاضر زمان عرضه یا جزئیات خاصی از بازی ارائه نشده و مشخص است که در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ قرار دارد. با این وجود، رسماً تایید شده است که این عنوان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شده و جزئیات بیشتر آن نیز در آینده به اشتراک گذاشته خواهند شد.

علاوه بر این، عناوین تل‌تیل قرار است به سرویس استریمینگ نت‌فلیکس راه پیدا کنند و برای شروع، Minecraft: Story Mode Season 1 انتخاب شده است. نت‌فلیکس طی بیانیه‌ای در این خصوص بیان داشته است:

Minecraft: Story Mode یک سری داستان سرایی تعاملی لایسنس شده‌ با ۵ قسمت است که در پاییز پیش رو به سرویس ما راه می‌یابد. این ادامه‌ای بر دیگر داستان‌های تعاملی ما نظیر Stretch Armstrong: The Breakout ،Puss in Book: Trapped و Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile محسوب می‌شود.