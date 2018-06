عنوان The Last of Us بدون شک یکی از برترین و پر سروصداترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدئویی است که توانست پس از عرضه در سال ۲۰۱۳ به استانداردی طلایی در صنعت بازی‌ها تبدیل شود و خیل عظیمی از بازی‌های پس از خود را با تغیر و تحول همراه سازد. به‌تازگی صفحه‌ی رسمی استودیو ناتی داگ […]

به‌تازگی صفحه‌ی رسمی استودیو ناتی داگ (Naughty Dog) در توییتر به مناسبت پنجمین سالگرد انتشار بازی The Last of Us، میزان فروش این عنوان برروی هر دو پلتفرم پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ را با هوادارانش در میان گذاشت و از آن‌ها به‌خاطر پشتیبانی و عشقی که نسبت به این بازی دارند تشکر کرد:

امروز پنجمین سالگرد انتشار The Last of Us است. بیشتر از ۱۷ میلیون نفر از شما در این ماجراجویی همراه ما بودید و عشق، پشتیبانی و علاقه‌ی شما نسبت به این شخصیت‌ها بی نظیر است. نمی‌توانیم تا قسمت دوم این مجموعه برای ادامه دادن این لطف شما صبر کنیم.

فروش ۱۷ میلیون نسخه‌ای The Last of Us طی مدت ۵ سال کم نظیر است چراکه خیلی از عناوین بزرگ و چند پلتفرمی نیز با تمام نسخه‌هایشان به سختی در بحث فروش به عدد ۲۰ میلیون نسخه می‌رسند اما این بازی توانسته با وجود اولین نسخه بودن از یک مجموعه‌ی جدید به چنین آمار فروشی دست یابد. مدتی پیش در E3 2018 نیز تریلر گیم‌پلی جدیدی از نسخه‌ی دوم این مجموعه منتشر شد که بازخوردها نسبت به کیفیت به نمایش گذاشته شده‌ی آن، ادامه‌ی موفقیت این بازی در عرصه‌ی فروش را تضمین می‌کنند. بازی The Last of Us هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ در دسترس است و اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتری از این عنوان هستید می‌توانید نقد و برسی ویدئویی و متنی این عنوان که هرکدام جداگانه توسط سعید آقابابایی تهیه شده است را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa