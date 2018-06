عنوان The Last of Us بیش از 17 میلیون نسخه فروش داشته است

به گزارش پردیس‌گیم، از روز انتشار عنوان محبوب و بسیار موفق The Last of Us، تا به امروز که پنجمین سالگرد انتشار این بازی است، حدود 17 میلیون نسخه از این بازی به فروش رفته است.

بنابر توییت اخیر اکانت رسمی استودیوی Naughty Dog در روز سالگرد انتشار این بازی، بیش از 17 میلیون نسخه از این بازی به فروش رفته که نشان از موفقیت سرشار آن است.

"امروز پنجمین سالگرد انتشار The Last of Us است. بیش از 17 میلیون از شما بازیکنان این سفر را به همراه ما در پیش گرفته و عشق، پشتیبانی و طرفدارای شما از این شخصیت‌ها و این داستان خارق‌العاده بوده است. نمی‌توانیم صبر کنیم تا این سفر را در قسمت دوم با شما ادامه دهیم."

لازم به ذکر است که چند شب پیش در همایش E3، تریلر جذابی از گیم‌پلی این بازی منتشر شد که شما می‌توانید آن را از اینجا مشاهده نمایید.

منبع متن: pardisgame