E3 2018 | جزئیات جدیدی از The Last Of Us Part 2 منتشر شد

اخیرا سازندگان بازی اطلاعات بسیاری در مورد عنوان The Last of Us Part II به اشتراک گذاشته‌اند که جهت اطلاع از آن‌ها می‌توانید به اینجا مراجعه کنید. حال به تازگی و در بخشی از پوشش زنده E3 Coliseum، آنتونی نیومن (Anthony Newman) و کورت مارجینایو (Kurt Margenau) از اعضای استودیو ناتی‌داگ (Naughty Dog) اطلاعات بیشتری از بازی به اشتراک گذاشته‌اند که در ادامه می‌خوانید.

ممکن است که تا الان متوجه شده باشید که الی (Ellie) در مقایسه با جوئل (Joel) سبک مبارزه کاملا متفاوت دارد. سازندگان در این مورد توضیح داده‌اند که این تفاوت در سبک مبارزه به این دلیل است که الی به اندازه جوئل قدرت بدنی ندارد. همچنین باخبر شده‌ایم که مخفی‌کاری در این بازی نسبت به نسخه اول نقش پررنگ‌تری دارد. استراتژی‌های فراوانی وجود دارند که بازی‌بازان می‌توانند در برخورد با موقعیت‌های مختلف از بین آن‌ها یکی را انتخاب کرده یا ترکیبی از استراتژی‌های مختلف را به کار گیرند.

سازندگان اظهار کردند که دموی نشان‌داده شده در E3 می‌توانست به گونه‌ای کاملا متفاوت‌ از آنچه که شاهد بودیم پیش برود. بازی‌بازان می‌توانند سبک مبارزه خود را تعیین کنند و حتی می‌توانند با دشمنان درگیر نشده و فرار را ترجیح بدهند. همچنین هوش مصنوعی بازی نسبت به نسخه اول بسیار بهبود یافته و دشمنان بازی می‌توانند بسیار خطرناک باشند. اختلاف بین فضاهای مبارزه‌ای و غیر آن به اندازه یک تار مو می‌باشد و این موضوع می‌تواند حس تنش و استرس را در بازی بالا ببرد.

این اطلاعات بسیار مهیج به نظر می‌رسند و امیدواریم در آینده نیز جزئیات بیشتری از بازی منتشر شود. The Last of Us Part II به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa