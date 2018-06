دارک سولز تمام فلزی | نقد و بررسی بازی The Surge: Complete Edition

خوب می دانید که در صنعت و هنر بازی های رایانه ای و مخصوصا در شاخه بازی های AAA در دو نسل اخیر، این‌گونه نیست که هر روز از خواب بیدار شویم و یک بازی منتشر شود که خلاقیت در آن بیداد کرده و تاریخ ساز شود، البته هر روز که چه عرض کنم، هر […]

خوب می دانید که در صنعت و هنر بازی های رایانه ای و مخصوصا در شاخه بازی های AAA در دو نسل اخیر، این‌گونه نیست که هر روز از خواب بیدار شویم و یک بازی منتشر شود که خلاقیت در آن بیداد کرده و تاریخ ساز شود، البته هر روز که چه عرض کنم، هر سال هم این طور نیست و در واقع باید گفت صنعت بازی بدجوری گرفتار تکرار شده است. بنابر همین دلیل هم هست که موضوع تقلید و الهام و الگو گرفتن بسیار پیش می آید و بیشتر شاهد تواید بازی های دنباله و عناوینی شبیه به بازی های موفق قبلی، نسبت به IP های جدید هستیم و اگر فرنچایز جدید هم خلق شود معمولا با الگو گرفتن از عنوانی موفق در سبک خود ای کار انجام می شود. همین موضوع باعث می شود در دنیای بازی های رایانه ای برخی عناوین به عنوان نماد و الگوی سبک خود محسوب می شوند و وقتی بازی دیگری در آن سبک ساخته می شود و از آن ها الهام می گرد، اگر مقدار این الهام گرفتن خیلی زیاد باشد و گاها به تقلید انجامیده باشد از آن بازی ها به عنوان ‘Clone….’ یاد می کنند، مانند عناوینی که در سبک اکشن نقش افرینی ایزومتریک هستند و از آن ها به عنوان دیابلو کلون نام می برند. استودیو From Software نیز موفق شد با بازی Demon’s Souls این کار را انجام دهد و سبک خاصی از عناوین اکشن نقش‌آفرینی بسیار بسیار سخت و دشوار ولی پاداش‌دهنده را پایه‌ریزی کرد و Demon’s Souls و دارک سولز تبدیل به الگوی این شاخه جدید نقش آفرینی شدند. در حقیقت این سری در سبک و نوع خاص خود، به عنوان یک الگو و نماد شناخته شده است و بازی هایی که از آن و مکانیک های آن تقلید می کنند را به عنوان “Souls-like”, “Souls-style” یا در حالت عصبانی تر، “Souls clone” در دنیای بازی های رایانه ای خطاب می کنیم. Demon’s Souls و در ادامه آن، دیگر عناوین این سری، مفهوم “مرگ” در یک بازی ویدئویی را تغییر دادند و آن را به مفهومی حتی شیرین که باید از آن هر بار درس گرفت تبدیل کردند. Demon’s Souls سختی و چالش را در بازی‌های رایانه ای تبدیل به یک “ارزش” کرد که نه تنها عاملی بازدارنده برای بازیباز نیست بلکه کاملا نقشی تشویق کننده و پیش برنده را برای وی بازی می کند. انجام این کار بدون شک نیاز به نبوغ داشت و خوشبختانه میازاکی این نبوغ را کاملا دارا بود.

Demon’s Souls به بازیسازان ثابت کرد که گیمرها بسیار باهوش هستند و قدر و ارزش و منزلت یک بازی خوب را کاملا می دانند و اگر عنوانی با کیفیت باشد نه تنها هیچ مشکلی با سختی وحشتناک آن ندارند، بلکه همین سختی، نکته مثبت بازی برای آنها نیز محسوب می شود. Demon’s Souls جریانی را آغاز نمود که از صدقه سری آن اکنون Dark souls و Dark Souls 2 و Dark souls 3 و Bloodborne و Lords of Fallen و Salt and Sanctuary و بسیاری دیگر از بهترین عناوینی که در سال های اخیر تجربه کرده ایم را در اختیار داریم و سازندگان دیگر از ساخت بازی که به طرز وحشتناکی سخت باشد و مرگبار، هراسی ندارند. هیدتاکا میازاکی نابغه ای بود که یک سبک کاملا جدید را در دل ژانر اکشن نقش آفرینی مدرن خلق کرد و با ساخت شاهکارهایی به نام Souls و Bloodborne و موفقیت بی نظیر آن ها، دیگر بازیسازان را نیز قانع کرد که می توان بازی بسیار سخت و مرگبار و به اصطلاح خودمان “اشک در بیار” ساخت و هم خوب فروخت و هم خوب امتیاز گرفت و هم کلی طرفدار سرسخت و دو آتشه پیدا کرد.

جدا از داستان گویی های محیطی عناوین وی و طراحی های هنری شاهکار این بازی ها، چیزی که در عناوین سولز انقلابی بود و باعث خلق زیرشاخه جدیدی در نقش آفرینی شد، گیم پلی و مبارزات بازی های وی بودند که شدیدا بر پایه تمرکز، دقت بسیار بالا، سرعت عکس العمل، و البته صبر و تاکتیک بنا شده بودند و تا قبل از آن هیچ بازی دیگری چیزی شبیه به آن را عرضه نکرده بود. مبارزاتی نه چندان سریع با دشمنانی که ضعیف ترین و معمولی ترین آن ها می تواند در صورت تمرکز نداشتن شما، کارتان را با دو یا سه ضربه تمام کند و البته سیستم پاداش و جزای بسیار لذتبخش و جذاب که بازیباز را پای بازی نگاه می داشت و وی را برای پیشروی تشنه تر می کرد. عناوین سری سولز باعث شدند تا بسیازی از سازندگان مختلف از آن ها و سبک جالب آن ها الهام بگیرند و کلی بازی مختلف را از “الهام گرفته” تا “تقلید محض” تا به امروز شاهد بوده ایم که برخی از آن ها فوق العاده بوده اند مانند Lords of Fallen و Salt and Sanctuary و البته Nioh.

بازی The Surge نیز که قصد داریم امروز در مورد نسخه کامل آن و بسته الحاقی جدیدش با نام A Walk in the Park صحبت کنیم نیز در زیرشاخه همین عناوین الهام گرفته از سری سولز قرار می‌گیرد و المان‌های جذاب و زیبای سری سولز را با المان هایی مختص خود بازی در راستای خلق یک بازی جذاب استفاده کرده است که تاکید ویژه‌ای دارد بر مبارزات سخت و دشوار. The Surge عنوانی است که نشان می دهد الهام گرفتن و عشق داشتن به یک سری، چیز بدی نیست. اما باید به معنای واقعی کلمه، فقط “الهام و الگو گرفتن” باشد و وارد حوزه تقلید نشود و شخصیت مجزای خود را حفظ نماید.

The Surge عنوانی اکشن نقش‎آفرینی بود که در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و توسط استودیو Deck 13 ساخته شده است. سازندگانی که قبلا با الهام از سری سولز یک بازی بی نظیر و معرکه به نام Lords of the Fallen خلق کرده بودند که البته بدجوری حقش را خوردند و جالب است بدانید که در مورد بازی The Surge نیز تقریبا همین اتفاق رخ داد و باز هم نمرات بازی در سطح کیفیتش نبود. به شخصه همان طور که قبلا خدمتتان عرض کرده ام اعتقاد دارم بازی که ضعیف است باید نقد شود و ایراداتش گفته شود و امتیاز هم از آن کسر گردد و بر عکس عنوانی که قوی و قدرتمند است هم بایستی نقد شود و به حق خود که امتیازات عالی است برسد، ولی صحیح نیست که عنوانی خوب و زیبا بیش از حد سختگیرانه و متفاوت با دیگر بازی‌ها نقد شود و به دلایل نه چندان حرفه‎ای یا به دلیل این که مثلا سازندگان آن بازی‎های بزرگی در آن سبک نساخته‎ اند و نامشان چندان پرآوازه نیست، امتیاز آن کسر گردد. از همان زمان که اولین ویدئوهای معرفی The Surge منتشر شد و گیم‎ پلی آن را مشاهده کردیم، نوید عنوانی خوب و قدرتمند را داد. مشخص بود که بازی سری پرطرفدار سولز را به عنوان منبع الهام خود قرار داده است ولی از همه لحاظ نسبت به آن متفاوت عمل کرده است و چه از نظر گرافیکی و چه فضاسازی و دنیای بازی، تقلیدی از سری سولز به شمار نمی‌رود. در واقع The Surge هرگز یک سولز کلون نیست و مثل بازی قبلی سازنده آن یعنی لردز او فالن تنها از سری سولز “الهاماتی” گرفته است و یک شخصیت کاملا مجزا دارد. The Surge عنوانی کاملا مجزا با شخصیت منحصر به فرد است که بسیار عالی از سری سولز الگوبرداری و از برخی مکانیک های فوق العاده آن به روش خود استفاده کرده است.

داستان بازی نکته خیلی خاصی ندارد و داستانی ساده ولی جذاب را روایت می کند که دقیقا به رسم بازی منبع الهامش، بیشتر آن با استفاده از حرف زدن با شخصیت ها و توضیحاتی که در محیط بازی به دست می آورید روایت می شود. داستان از این قرار است که پروتاگونیست اصلی بازی که وارن نام دارد در ابتدای بازی فردی فلج است و شما در نقش او، با ویلچیر و با کلی امید و آرزو برای بهتر شدن به کمپانی Creo می روید تا آن جا به نوعی شما را مکانیکی و سرپا کنند و مشکل نخاعی را حل کنند و در واقع شما را تبدیل به یک انسان نیمه ماشینی نمایند که این کار را نیز انجام می دهند و یک اگزو اسکلتون کلی روی شما نصب می شود که می توانید روی آن هر نوع تکنولوژی خاص این شرکت را نصب نمایید. ولی وقتی بیدار می شوید می بینید که کل کمپانی خیلی خیلی بزرگ Creo که مثل یک شهر است و برای رفتن به قسمت های مختلفش باید قطار سوار شوید، ویران شده است و همه کسانی که مثل شما بوده اند قاطی کرده اند و مشکل عصبی رباتیک پیدا کرده و مجنون شده اند و به هم حمله می کنند.

در واقع هر چه ربات و Drone و .. در بازی می بینید همگی حالت هجومی گرفته اند و در این بین شما باید راهی برای فهمیدن این که چه شده است و راهی برای نجات و فرار خود بیابید. در بازی شخصیت های مختلفی وجود دارند که دقیقا به مانند سری سولز ابتدا آن ها را در بخش هایی از بازی می بینید و سپس باید صحبت کنید و آنها از شما تقاضاهایی دارند که باید آنها را انجام دهید تا آن شخصیت به بخش دیگری از بازی منتقل شود و خط داستانی اش پیش برود تا سرانجام به انتها برسد و پایان ماجرایش با شما در بازی مشخص گردد. البته تعداد این شخصیت ها در این بازی به اندازه سری سولز نیست ولی شخصیت هایی که در بازی هستند داستان های جالبی دارند و شخصیت های متفاوتی که هر کدام بخش هایی از داستان بازی را برای شما بیان می کنند و برخی در طول بازی تغییر می کنند و جای دوست و دشمن عوض می شود و خلاصه اتفاقات خیلی جذابی را برایتان رقم می زنند.

از لحاظ بصری باید گفت عنوان The Surge: Complete Edition بسیار عالی و قابل قبول عمل کرده است و می تواند به عنوان یک بازی نسل هشتمی بازیباز را راضی نگاه دارد. نکته خیلی خیلی جذاب در بخش بصری بازی، طراحی هنری زره ها و لباس ها و سلاح های بازی است که دقیقا به سنت بازی قبلی این سازندگان یعنی لردز او فالن که به عقیده بنده برترین بازی تاریخ از لحاظ زیبایی و ابهت زره ها است، در این بازی هم شاهد زره ها و سلاح هایی بی نظیر و بسیار با ابهت هستیم و واقعا از تک تک آن ها لذت خواهید برد و تماشای ظاهر شخصیت اصلی بازی با این زره های مختلف یکی از بهترین عوامل پیش برنده بازیباز در طول این عنوان است. در زمینه طراحی محیط ها باید بگویم این بازی در سطح لردز او فالن یا سولز عمل نکرده است و اغلب شاهد محیط های صنعتی و تقریبا ساده هستیم که البته طراحی فوق العاده خوبی دارند ولی زیاد تکرار می شوند و شاهد مثلا یک تغییر فضای کلی در بازی نیستیم (غیر از دی ال سی بازی که کلا دنیای آن را عوض کرده است) که این موضوع در مقایسه با سولز یکی از ضعف های بازی محسوب می شود. از لحا گرافیک فنی و ثبات اجرا The Surge: Complete Edition یک بازی بسیار عالی و باثبات است و اصلا شما را درگیر مواردی از قبیل باگ های شدید و افت فریم و.. نمی کند که به تجربه شما از بازی لطمه وارد نشود و بازی در این زمینه قابل تحسین است.

بعد از تجربه چیزی در حدود ۵۰ ساعت تنها در بار اول بازی The Surge: Complete Edition و چهار بار تجربه پشت سر هم و بی وقفه این بازی و گرفتن تروفی پلاتینیوم آن باید بگویم اگر تا امروز ذره ای شک داشتم که افراد توانمند استودیو Deck 13 برترین و هنرمندترین طرفداران میازاکی و آثارش هستند، دیگر بعد از تجربه این بازی و خاطره ای که از Lords of the Fallen دارم، همین مقدار شک را نیز ندارم و باید بگویم افراد هنرمند این استودیو به معنای واقعی مشخص است که عاشق میازراکی و سری سولز هستند و از آن مهم تر این که چقدر حرفه ای و عالی بلد هستند عناوینی با ساختار این سری بسازند ولی با شخصیتی کاملا مجزا و خاص. تازه در بازی Lords of the Fallen فضای بازی تا حدودی همان دنیای فانتزی و هیولاهای مخوف و مبارزات شمشیری سری سولز بود ولی اکنون دیگر در بازی The Surge و مخصوصا در نسخه کامل و همراه با دی ال سی آن واقعا کولاک کرده اند و کیفیت این بازی به خاطر این که کلا فضای پیشرفته و کاملا مخالف سولز را دارد، ولی دقیقا یک بازی با روح سولز است، خیلی خیلی بالاتر از بازی قبلی آن هاست و بگذارید خیالتان را راحت کنم و اینطور بگویم که اگر شخص آقای میازاکی می خواست ساختار سولز را به یک دنیای مدرن و پیشرفته و تکنولوژیک ببرد و یک بازی با این فضا ولی برای طرفداران سولز بسازد، دقیقا و از همه نظر یک بازی مثل The Surge: Complete Edition خلق می کرد البته با باس های خیلی بیشتر که کمبود این باس ها و کمبود تنوع دشمنان (البته در مقایسه با سولز) نقطه ضعف اساسی The Surge در مقایسه با شاهکارهای سولز است. همچنین اگر ذره ای شک داشتم که منتقدین سایت های بزرگ یک مشکل و خصومتی با Deck 13 دارند دیگر اکنون ندارم و واقعا The Surge کیفیتش برای طرفداران سری سولز خیلی بیشتر از متایش است و باید بگویم که این بازی حتی از Lords of the Fallen مقداری بهتر است و البته متایش هم بالاتر است.

فقط از شما دوستان صمیمانه خواهش می کنم که چند بخشی که در ادامه مطلب می آیند و در مورد گیم پلی بازی است مطالعه نمایید و بعد از آن دیگر هیچ حرفی بایقی نیست و خودتان سریعا و قطعا به سراغ تهیه این بازی خواهید رفت چون متوجه می شوید که سازندگان چه خلق کرده اند و چقدر خفن است. گیم پلی بازی به معنای واقعی کلمه فوق العاده جذاب است. شما که ابتدا فردی فلج بودید، با کلی امید و ارزو برای بهتر شدن به کمپانی Creo می روید تا آنجا به نوعی شما را مکانیکی کنند و مشکل نخاعی را حل کنند و در واقع شما را تبدیل به یک انسان نیمه ماشینی نمایند و این کار را نیز انجام می دهند و یک اگزو اسکلتون کلی روی شما نصب می شود که می توانید روی آن هر نوع لاس و زده و تکنولوژی خاص این شرکت را نصب نمایید. ولی وقتی بیدار می شوید می بینید که کل کمپانی خیلی خیلی بزرگ Creo که مثل یک شهر است و برای رفتن به قسمت های مختلفش باید قطار سوار شوید، ویران شده است و همه کسانی که مثل شما بوده اند قاطی کرده اند و مشکل عصبی رباتیک پیدا کرده و مجنون شده اند و به هم حمله می کنند و هر چه ربات و Drone و .. است همگی حالت هجومی گرفته اند و در این بین شما باید راهی برای فهمیدن این که چه شده است و راهی برای نجات و فرار خود بیابید. همان اگزو اسکلتونی که روی شما نصب شده است پایه و اساس گیم پلی بازی است و با توجه به آن تمام گیم پلی بازی دنبال می شود.

لول آپ شدن شما در بازی از طریق ارتقای قدرت و ظرفیت هسته مرکزی این زره پایه است که با هر ارتقا هم قدرت شما بیشتر می شود و هم یک “جای خالی” بیشتر برای قرار دادن ایمپلنت های مختلف روی لباستان ازاد می شود. ایتم اصلی بازی که همان روح در سری سولز است، tech scrap نام دارد که از کشتن دشمنان و گوشه و کنار محیط کسب می کنید و با آن می توانید شخصیت خود را در یک پایگاه های مخصوص که مثل همان بونفایر سری سولز هستند ارتقا دهید و کلا همه فعالیت های ساخت و ساز و ارتقا و … در آنجا انجام می شود و جالب هم هست که بدانید مثل بونفایرها، هر بار که در این محل ها ارتقا انجام دهید و … هم آیتم های سلامتی پر می شوند و هم دشمنان آن منطقه دوباره همگی زنده می شوند. در بازی زره شما تعداد جاهایی برای قرار دادن ایمپلنت ها دارد که شبیه همان حلقه های سولز هستند ولی خیلی خیلی پیچیده تر و گسترده تر. تعداد جای خالی شما برای ایمپلنت، همان لول شماست و مثلا در لول ۱۰، ده ظرفیت خالی برای ایمپلنت قرار دادن دارید که حالا هرچه آن ایمپلنت بهتر باشد و قوی تر باشد و لولش بالاتر باشد طرفیت بیشتری می خواهد و مثلا ایمپلنتی که اوایل بازی هست و ۳ آیتم سلامتی می دهد و خط سلامتی شما را ۵۰ واحد پر می کند ۴ ظرفیت می خواهد و لول بعدی آن که ۳ ایتم سلامتی می دهد و ۱۰۰ واحد خط سلامتی را پر می کند ۷ ظرفیت می خواهد و در ادامه ایمپلنتی که ۳ ایتم سلامتی می دهد و ۱۵۰ واحد خط سلامتی را پر می کند، ۱۰ ظرفیت لازم دارد.

انواع و اقسام ایمپلنت ها در بازی هستند و درجات مختلف و قوی تر دارند مثل حلقه های سولز و مثلا برخی خط قدرت بدنی شما را ارتقا می دهند و برخی یاعث می شوند ۳۰ درصد tech scrap بیشتری از دشمنان بگیرید و برخی المان های مختلف به سلاحتان اضافه می کنند و…. اما حالا گذشته از این طرفیت ها که همان لول شما است نکته مهم تر این است که اصلا شما چند خانه خالی برای ایمپلنت دارید که این جدا از طرفیت است. شما در بازی با بالاتر رفتن لول مدام خانه های خالی بیشتری برای قرار دادن ایمپلنت باز می کنید. مثلا شاید شما ۱۵ ظرفیت ایمپلنت داشته باشید ولی فقط ۲ خانه خالی برای آن داشته باشید و دو ایمپلنتی که قرار می دهد با هم بشوند ۹ ظرفیت و ۶ تا جا داشته باشید ولی دیگر خانه خالی ندارید که سومی را در آن قرار دهید.

شما در بازی با یک خانه شروع می کنید و اکنون من که دیگر ۳ بار به انتها رسیدم و بار چهارم را تجربه می کنم ۱۶ محل خالی برای ایمپلنت ها دارم و حدود ۲۰۵ ظرفیت که لول شخصیتم است و دقیقا دقیقا مثل سری سولز و حلقه هایش در این بازی هم کاملا مشابه برای این ایمپلنت ها عمل کرده ام. یعنی مهم ترین موضوع برایم مثل سری سولز که روح بود اینجا tech scrap است و ۴ ایمپلنت ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد و ۴۰ درصد اضافه شدن به tech scrap که دشمنان می دهند را فعال کرده ام که یعنی دقیقا از هر دشمن دو برابر tech scrap می گیرم. ۶ تا هم ایمپلنت سلامتی لول بالا فعال کرده ام که هر کدام ۳ آیتم سلامتی مثل استوس فلسک های سولز می دهند و یعنی ۱۸ ایتم سلامتی دارم که هر بار پر می شوند. ۱ جا را به ایمپلنتی داده ام که باعث می شود وقتی نزدیک آیتم مخفی و .. هستم دسته بلرزد و بفهمم. ۳ جا را به ایمپلنت های اضافه کردن طول خط سلامتی ام داده ام. یکی را به ایمپلنتی که باعث می شود خط سلامتی دشمن و استقامتشان بالای سرشان نشان داده شود و یکی را هم به ایمپلنتی که باعث می شود ۳ کلاس از سلاح های بازی بیشتر پیشرفت کنند که این ها مجموعه ۱۶ ایمپلنت من هستند و باید بگویم این نکته ای آموزشی بود برای کسانی که می خواهند بازی کنند زیرا این یکی از بهترین ترکیب های استفاده از ایمپلنت ها در این بازی و کل عناوین سولز لایک است.

حالا فکر کرده اید گیم پلی پیچیده است؟ هنوز هیچ نمی دانید و این فقط ایمپلنت ها بود. سلاح ها در بازی ۵ کلاس هستند که شامل one handed یا یک دستی، heavy duty یا سنگین و دو دستی، staff ها، سلاح دوتایی twin rigged مثل دست کش های تیغ دار در دو دست و همین طور سلاح های single riged است که از هر کدام این ها کلی سلاح مختلف در بازی می گیرید. حالا هر چقدر که از یک کلاس بیشتر استفاده کنید لول آن کلاس بالا می رود و کل سلاح های آن کلاس قوی تر می شوند که این یک نکته خاص این بازی است و واقعا هم بی نظیر است و باعث می شود که همه سلاح ها برایتان اهمیت یابند. هر کلاس سلاح ها فاکتورهای مختفی دارد مثل میزان آسیب و درجه اثر، سرعت ضربه و همین طور میزان بالارفتن لول آن کلاس وقتی از آن سلاح استفاده می کنید. یعنی وقتی مثلا یک سلاح خیلی سنگین دارید میزان اثر و آسیبش بالاتر ار بقیه است ولی سرعتش خیلی پایین است و بیشتر قدرت بدنی می گیرد و مثلا میزان بالا رفتن درجه سلاح وقتی از آن استفاده می کنید معمولی است. حالا وقتی یک سلاح سنگین دیگر هم داریم که مثلا چندتایی آسیب کمتر از قبلی می زند ولی درجه افزایش لول کلاس وقتی از آن استفاده کنید به جای معمولی، بالا باشد، قطعا از قبلی ارزشمندتر است چون وقتی از این استفاده کنید خیلی زودتر خط افزایش لول این کلاس از سلاح ها پر می شود و کلاس قوی تر می شود. پس می بینید که علاوه بر کلاس های مختلف و تفاوت هایی که دارند، شما باید بین سلاح های یک کلاس نیز کلی مقایسه کنید و آن که بهتر است را برداردید، تازه بماند که لول زدن و ارتقای هر یک سلاح خودش موضوعی جدا از ارتقای کلاس کلی آن گروه است یعنی هر سلاح قابلیت ارتقای تکی هم دارد جدا از آن لول کلی که کلاسش دارد. کف کرده اید نه؟ من هم همین طور بودم. سلاح های مختلف را شما از دشمنان بازی می گیرید یا پیدا می کنید. وقتی بخواهید از دشمنان بگیرید باید وقت مبارزه تمرکز ضربه تان را بگذارید روی دست راست دشمن که سلاح دستش است و آخر نبرد روی او تمام کننده بزنید تا دستش را قطع کنید و سلاحش را بردارید!! بله دوستان شما هنگام نبرد تمرکز ضربه بر روی قسمت های مختلف بدن دشمن را دارید!

این تمرکز ضربه برای مبارزات خیلی مهم است و عامل اصلی گرفتن لباس و زره های مختلف در بازی است. شما هنگام نبرد می توانید روی دست راست (که سلاح می دهد و شماتیک ساخت زره دست آن ست لباس)، دست چپ (شماتیک ساخت زره دست آن ست لباس)، پای راست و چپ (شماتیک ساخت زره پای آن ست لباس)، بدنه دشمن (شماتیک ساخت لباس اصلی و بدن پوش آن ست لباس را می دهد) و نهایتا روی سر (که شماتیک ساخت کلاه آن ست لباس) تمرکز نمایید و به جاهایی که می خواهید ضربه بزنید تا ایتم دلخواه را بگیرید. یعنی مثلا باید یک نوع دشمن که زرهی خاص را دارد را ۴ بار از ۴ ناحیه مختلف سر و دست و بدن و پا بزنید و تمام کننده رویش اجرا کنید تا سلاحش را و شماتیک ساخت همه بخش های آن ست را به دست اورید و بتوانید آن ست را در پایگاه بسازید. حالا چطور باید این ست لباس ها را بسازید. هر بخش ست لباس، آیتم خاصی می خواهد که آن ایتم از جمع کردن همان بخش لباس (مثلا دست) از دشمنان مختلف به دست می اید. یعنی چه؟ یعنی این که شما بار اول که روی یک دشمن که ست لباس جدیدی دارد تمام کننده بزنید و شماتیک ساخت آن بخش لباس را بگیرید، از دفعات بعدی که روی او و آن بخش از لباسش تمام کننده بزنید دیگر شماتیک را که نمی گیرید چون داریمش، بلکه آیتم لازم برای ساخت و ارتقای آن بخش لباس در پایگاه را می گیریم.

پس باید اول شماتیک را از یک دشمن برای اولین بار بگیرید و سپس وقتی می خواهید کلاه ان ست را بسازید چندین بار دشمنان را از ناحیه سر بزنید و تمام کننده روی سرشان اجرا کنید تا وقتی مقدار لازم ایتم کلاه برای ساخت کلاه آن ست را به دست اورید. در بازی یک نوار انرژی آبی داریم که شبیه همان جادو است و انرژی نام دارد. وقتی دشمنان را می زنید این نوار پر تر می شود و باید به یک حدی برسد که بتوانید وقتی آن دشمن به آخر خط سلامتی اش رسید، گزینه مربع بیاید روی صفحه و با استفاده از آن انرژی بتوانید تمام کننده ای را روی آن بخشی از بدن او که رویش متمرکز هستید اجرا کنید و مثلا سرش را قطع کنید تا آیتم ساخت کلاه بگیرید یا بدنش را از دست ها قطع کنید تا آیتم ساخت زره بدنه را بگیرید و …. وگرنه اگر انرژی به حد کافی نرسد تنها می زنید و دشمن را می کشید و چیزی غیر tech scrap نمی گیرید. تمام کننده های بازی بسیار بی نظیر و متفاوت و متنوع هستند و برای هر کلاس سلاح و برای هر بخش بدن چند نوع متفاوت دارند و به خشن ترین شکل ممکن دشمنان را سلاخی می کنید.

حالا هر سلاح و هر بخش زره می تواند ۴ بار ارتقا یابد و به لول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ برود (در اواخر بازی یک ایتم خاص هست که می گذارد آنها را لول ۵ کنید) و تازه در بازی جدیدتان، دوباره می توانید آنها را به کلاس های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ ارتقا دهید که ارزش تکرار را فوق العاده بالا می برد. برای ارتقای سلاح مثلا به کلاس ۳، باید ایتم ارتقای سلاح کلاس رتبه ۳ داشته باشید که این موضوع در پیشروی در بازی و افزایش لول دشمنان انجام می شود و مثلا اول بازی دشمنان ایتم های کلاس ۱ در زره و سلاح خود می دهند و در مراحل بعدی دشمنان کلاس ۳ و ۴ هستند که آیتم های این کلاس را می دهند که بتوانید با آنها تجهیزات خود را ارتقا دهید. خب دیگر مختان سوت کشیده است و حق هم دارید. من هم واقعا متعجبم از این که این بازی اینقدر عمق و پیچیدگی و جذابیت و ارزش تکرار دارد ولی باز هم به آن مثل یک بازی معمولی و خوب نمره داده اند لعنتی ها. تا بازی نکنید متوجه نمی شوید که چه می گویم و چقدر این بازی خاص و جذاب و بی نظیر است مخصوصا برای عاشقان سولز. در بازی تا دلتان بخواهد انواع و سلاح و زره مختلف وجود دارد که تنوعشان واقعا عجیب و غریب است و دقیقا مثل سری سولز هستند که انگار تعداد و تنوع سلاح و زره هایش تمامی ندارند. تازه ۹ دو بسته الحاقی رایگان دارید که یکی ۱۰ تا سلاح یخی و آتشی و یکی هم ۳ ست زره کامل و جدید و ۳ سلاح جدید فیت شده برای هآن ۳ ست زره و چندین رنگ و حالت مختلف برای اگزو اسکلتون اصلی شما را به همراه دارد.

در زمینه تنوع دشمنان برخلاف سلاح ها و زره ها که دقیقا به کیفیت سری سولز هستند، بازی مقداری ضعیف تر عمل می کند و تنوع دشمنان در بازی بالا نیست و مدام دشمنان انسانی مثل خودمان که در زره های مختلف هستند را می بینیم و غیر از اینها یکی دو نوه Drone مختلف و ربات دیگر هستند که در طول بازی با آنها رو برو می شوید و تنوع زیاد جالبی ندارند. البته چون در مورد نسخه کامل بازی حرف می زنیم تعداد دشمن جدید در بسته A Walk in the Park اضافه شده اند که ولی باز هم نمی توانند آن تنوع لازم و در سطح زره ها و سلاح های بازی را به شما بدهند و مقداری خسته کننده می شوند. در بخش باس ها هم همینطور است و کلا در بازی با بسته الحاقی اش چیزی حدود ۶ باس داریم که تازه غیر از ۳-۴ تای آنها شاهد طراحی خیلی مخوف و خفنی در آنها نیستیم و در واقع هم تعداد باس ها خیلی کم است و هم کیفیتشان بجز چند تا از آنها زیاد بالا نیست و این موارد مهم ترین ضعف های بازی هستند. درجه سختی بازی کاملا بالاست و عنوانی مناسب هاردکور بازان و طرفداران سولز است و باید حسابی صبر داشته باشید و لول بزنید و سلاح و زره ارتقا دهید و ست های جدیدتر بسازید تا بتوانید راحت تر پیشروی کنید. وقتی کشته شوید ایتم های tech scrap می مانند همان جا و یک بار وقت دارید برگردید و آنها را بردارید و تازه زمان هم دارید و بعد از زمانی آنها از بین می روند. هر چقدر هم که بیشتر دشمن بکشید قبل از این که به پایگاه بروید و استراحت کنید، ضریب گرفتن ایتم از دشمنان بالاتر می رود و می توانید مقدار خیلی خیلی بیشتری tech scrap بگیرید. یک نکته بازی که به معنای واقعی چیزی فراتر از شگفت انگیز است، موضوع نوع راهیابی مراحل به هم و ایجاد مبانبرها در بازی است که واقعا مختان گاها سوت می کشد و از این که چقدر بی نظیر مراحل به هم وصل می شوند و از آخر بازی به اول بازی میانبر می خورد و همه جا به طرزی شگفت انگیز به هم وصل می شوند واقعا در بازی هنگ می کنید و سازندگان را تحسین خواهید کرد.

در بسته الحاقی A Walk in the Park که در نسخه The Surge: Complete Edition به همراه ۳ دی ال سی رایگان قرار گرفته است، یک محیط جدید و خیلی بزرگ که یک شهر بازی زیبا و البته ویران شده است به بازی اضافه شده و چندین دشمن جدید و چندین سلاح و زره جدید و آیتم های جذاب و ۲ باس فایت جدید نیز در بازی قرار داده شده اند که این بسته الحاقی را تبدیل به یک دی ال سی کاملا ارزشمند می کند که البته بهتر است آن را در قالب نسخه کامل بازی بخرید و به صورت جداگانه براین آن ۱۵ دلار ندهید. بازی پر است از رازهای مختلف که درست مانند سری سولز جذابیت دارند و باید آنها را کشف کنید. مثلا در بازی و در مراحل مختلف آن ۵ عدد ربات بزرگ مانند جرثقیل و لودر وجود دارند که کاری به شما ندارند مگر آن که نزدیکشان شوید و بخواهید نبرد کنید و در واقع انتخابی هستند. اگر این ۵ تا را بکشید ۵ عدد سکه خاص می گیرید که بعدا می توانید جلوی یک ماشین سکه ای با نام موش آهنی این سکه ها را قرار دهید تا یک دیوار مخفی باز شود و ست لباس موش آهنی که بسیار عالی است و خوبی اش هم این است که هیچ کدام از اجزایش هیچ ظرفیتی از فضای ایمپلنت های شما را نمی گیرند و صفر هستند، به شما تعلق می گیرد. از هر لحاظ که به The Surge و A Walk in the Park نگاه کنید یادآور فرنچایز شاهکار و بی‏‌نظیر سولز است، آن هم نه به شکل یک تقلید بلکه با مکانیک‎ها و تغییراتی عمده که کاملا شخصیت بازی را حفظ می‎کنند و آن را از هر بازی دیگری مجزا می‎کنند تا زیر سایه و نام یک بازی دیگر قرار نگیرد و انگ تقلیدی بودن به آن نچسبد. الهام گرفتن یک نکته است و تقلید و کپی‌کاری یک بحث دیگر. حتی در این بازی کلا آن فضای قدیمی و مبارزات شمشیری و.. در سری سولز نیز عوض شده است و شاهد زره های مکانیکی و دنیایی پیشرفته و جدید مبتنی بر ربات ها هستیم. در خصوص موسیقی و صداگذاری بازی تنها به گفتن این نکته بسنده می کنم که در این زمینه هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و کاملا شاهد صداگذاری های استاندارد (محیطی و شخصیت ها) و موسیقی های متناسب با فضای بازی هستیم که اگر چه در حد بهترین بازی ها نیستند ولی خدشه ای نیز به تجربه شما وارد نمی کنند.

The Surge و نسخه کامل آن به همراه بسته الحاقی A Walk in the Park یکی از نقش‎آفرینی‌های بسیار باکیفیتی است که در نسل هشتم عرضه شده است و کیفیتش مانند دیگر عنوان همین سازنده یعنی لردز او فالن، از متای ۷۲ و ۷۴ آن بالاتر است، مخصوصا در بسته الحاقی A Walk in the Park و نسخه کامل بازی. این بازی به همراه بسته الحاقی جذابش با گرافیک فنی و هنری عالی، گیم‎پلی استوار و محکم، سیستم پاداش و جزای ریسکی، مبارزات کاملا جذاب، زره‌ها و تجهیزات بی‎نظیر و درجه سختی بالا، موفق می‌شود تا کاملا شما را جذب و پای بازی میخکوب کند. اگرعلاقمند به بازیهای اکشن نقش‌آفرینی مثل دارک سولز و بلادبورن هستید قطعا نسخه The Surge: Complete Edition را تجربه کنید و مطمئن باشید که بسیار لذت خواهید برد. همان طور که قبلا در نقد بازی Lords of the Fallen به خیلی از شما عزیزان توصیه کردم که دوستان عزیز اگر از علاقمندان میازاکی و سولز هستید به متا کاری نداشته باشید و بروید و این بازی را تجربه نمایید و خیلی ها هم این کار را کردند و تا چندین وقت بازخوردهای بی نظیری از آنها می گرفتم که می گفتند واقعا چقدر خوب شد که این بازی رو توصیه کردی، اکنون نیز با تاکیدی بیشتر از قبل می گویم که اگر ذره ای تعلق خاطر به عناوین میازاکی و سولز و بلادبورن دارید، حتی لحظه ای در تجربه کردن The Surge: Complete Edition شک نکنید و مطمئن باشید که از همین الان دارم می بینم که پشت سر هم دارید فارم می کنید و لول می زنید و در حال تجربه NG++ هستید.

منبع متن: gamefa