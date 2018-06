Microsoft نسخه پنجم Gears of War را در کنفرانس خود طی E3 2018 معرفی کرد اما نام آن Gears of War 5 نیست. Microsoft بازی را به عنوان Gears 5 رونمایی نمود و چنین چیزی بر اثر یک اشتباه نبود. به گزارش پردیس گیم، آرون گرینبرگ به عنوان مدیر بارازیابی Xbox در مصاحبه‌ای با Gamespot، گفت نام Gears 5 "تمیزتر" است. حتی مردم هم برای سال‌ها بخش "of War" را از نام نسخه‌های قبلی در صحبت‌های‌‌ خود حذف می‌کردند پس این یک تغییر طبیعی به حساب می‌آید.

گرینبرگ گفت "مردم در هر صورت نام آن را به Gears خلاصه می‌کردند. این حالتی تمیزتر برای این برند و نام آن محسوب می‌شود. البته که هنوز این فرانچایز Gears of War است."

گرینبرگ همچنین به شوخی گفت Microsoft بخش "of War" را حذف کرد تا به مردم در به‌دست آوردن زمان بیشتر هنگام ارسال پست در رابطه با بازی در رسانه‌های اجتماعی، کمک نموده باشد. او با خنده گفت "کل ایده نام بازی به این علت بود که فضا و زمان بیشتری در توئیتر برای شما فراهم کنیم."

عنوان Gears 5 اولین نسخه از این سری با داشتن شخصیت اصلی مونث است. بازی داستان Kait Diaz را روایت می‌کند که اولین بار در Gear sof War 4 معرفی شد.

منبع متن: pardisgame