بازی از چپ و راست! | تحلیل کنفرانس مایکروسافت در E3 2018

به سنت هر ساله و با رسیدن به روز های پایانی فصل بهار، زمان شروع بزرگ ترین رویداد گیم سال است. با شروع E3 چشمان همه فقط برای دیدن بزرگترین نمایش های شرکت های بزرگ بازی سازی باز می شود تا با کل برنامه سال بعد آن ها آشنا شوند.امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به سنت هر ساله برنامه سازندگان سخت افزار های امسال نیز با کنفرانس مایکروسافت شروع شد و حالا با گذشت چند روزی از این کنفرانس، این فرصت را داریم که با دقت بیشتری به بررسی برنامه سال آتی مایکروسافت بپردازیم.

به مانند سال گذشته، امسال هم مایکروسافت تمرکز اصلی را بر روی افزایش عددی بازی ها گذاشته بود و باز هم وعده نمایش تعداد بسیار زیادی بازی را داد. امسال حالا برنامه ردموندی ها نمایش ۵۰ عنوان مختلف در خلال یکی از بزرگترین و طولانی ترین برنامه های E3 تمام ادوار بود که نه تنها رکورد خود مایکروسافت، بلکه رکورد تمام نمایش های شرکت های مختلف که در طول سالیان سال مشغول اجرای برنامه بودند را نیز شکست. هدف اسپنسر و یارانش امسال چیزی نبود جز جبران کم کاری های تمام سال های گذشته که البته الحق و الانصاف هر سال در حال بهبود و پیشرفت هم هستند.

برنامه به یاد سال های دور و خوب قدیم، با یک نمایش ویزه شروع شد و در اولین قدم نسبت به نمایش نسخه جدیدی از هیلو اقدام کرد و البته خبر خوب آن است طبق گفته خود استدیو ۳۴۳i داستان هیلو اینفینیت حول محور شخص مستر چیف جربان دارد و از سمت دیگر داستان آن در ادامه نسخه پنجمی است که به شکلی بد و غیر منتظره ما را در میان زمین و هوا و به بهانه شماره بعدی رها کرد و حالا باید دید که آیا اینفینیت می تواند هم رسوایی شماره پنجم را سر و سامانی بدهد و هم باعث و بانی دوستی مجدد بین طرفداران و سازندگان شود. البته هنوز هیچ چیزی از نسخه بعدی مشخص نیست و تنها صرف این که نسخه بعدی برای بازگشت پر غرور مستر چیف در حال ساخت است، می توان این نتیجه را گرفت که احتمالا هم نسخه اینفینیت اول شخص باشد و هم در ادامه داستان نسخه پنجم که حالا شما باید به دنبال کرتانا برای بار دیگر به یکی از حلقه ها سر بزنید. در هر صرت هر چه که باشد این شماره بدون شک و با توجه به تمرکز مایکروسافت بر روی آن، کم کم باید به فکر جمع کردن ۶۰ دلار برای خرید این شماره هم بود.

البته باز هم مایکروسافت یکی دیگر از آی پی های قدیمی ترش را با یک شماره جدید برای عرضه آماده کرد که حالا نمایش نسخه چدید Ori می تواند خبر بسیار خوبی برای طرفداران این عنوان دو بعدی زیبا و رنگارنگ باشد. بازی همان حال و هوای شماره قبلی را ادامه خواهد داد و باز هم باید به گشت و گذار در دنیای پر رمز و راز و در عین حال خطرناک بازی پرداخت. اگر از عناوین دو بعدی لذت می برید، پس بدون شک خرید نسخه جدید Ori نیز برای شما یک الزام خواهد بود.

در ادامه برنامه مایکروسافت خوشبختانه فقط با نمایش بازی ادامه یافت و دیگر به مانند سال های دور دیگر نمایش نرم افزار های غیر کاربردی، احمقانه و بی خود وقت ارزشمند نمایش را نگرفت. از جمله نکات امسال نمایش مایکروسافت همکاری بسیار خوب این شرکت و مجموعه بازیسازی SQUARENIX بود که در نتیجه چندین و چند عنوان از این مجموعه در نمایش مایکروسافت، نمایش اختصاصی داشتند. از جمله آن ها می توان به شماره هاهی جدیدی در سری عناوین Tomb Raider, Just Cause 4 و Kingdom Hearts 3 اشاره کرد. جاست کاز با شماره جدیدش که دقیقا همان چیزی است که پیشتر هم در شماره سوم دیده بودیم، قصد دارد کم کم جای پایی برای خود و سبک جهان بازش ایجاد کند و شاید هم روزی قصد رقابت با عناوین دست اول این سبک را هم داشته باشد و بخواهد که حتی با آن ها هم رده شود. خودتان می دانید دقیقا منظور چه عنوانی است ولی فعلا حتی صحبت از آن هم چندان درست نیست و باید دید که باالاخره اسکوئر انیکس جدید که با مدیریت جدیدیش در حال به دست آوردن بازار ها و دل ها است با این سری چه کار خواهد کرد.

خبر خوب دیگر نمایش نسخه جدیدی از سری تومب ریدر بود که البته بر خلاف عنوان بالایی چندان هم غیر منتظره نبود و پیشتر خبر های ساخت ان رسیده بود. اما حالا در ادامه داستان گشت و گذار های لارا در دل دشمنان عصبی و خشن ترینیتی باز هم باید به دل جنگل و کوهستان های نا کجا آباد ها بزنید و مخفیانه و آشکار به شکار این طعمه های نه چندان دست و پا بسته بزنید. صادقانه بازی تغییر خاصی نسبت به نسخه های اخیر نداشنته است و فقط شاهد افزوده شدن تعدادی انیمشین جدید و روش نوین برای سلاخی کردن دشمنان هستیم. باز هم به سبک شماره قبلی، شروع بازی از یک کوهستان یخ زده خواهد بود و حالا باید ادامه داستان قبلی و سرنوشتی که ترینیتی برای دنیا در نظر را دارد را بار دیگر متوقف کنید. البته این تشابهات بازی با شماره قبلی به نظر بد نمی رسد و در واقع آنقدر که شماره قبلی عالی بود که حتی تکرار آن هم به نظر خوب می رسد. البته اگر اندکی از اکشن بازی کاسته شود و معما های بازی هم اندکی پیچیده تر هم شوند در نتیجه با یک نسخه خوب دیگر طرف خواهیم بود که به طور قطع تا سالیان سال با آن سرگرم خواهیم شد.

در سمت دیگر از دیگر عناوینی که در طول نمایش اکس باکسی ها برای اولین بار نمایشی داشتند می توان به The Awesome Adventures of Captain Spirit نیز اشاره کرد که یک عنوان داستان محور دیگر در حال و هوای life is strange است که البته فعلا و برای شروع فقط یک نمایش آشنایی داشت و صرفا تکیه بر نمایش زندگی یک کودک بود که شاید هم قدرت های مافوق بشری داشته باشد. تا به این جای کار تنها چیزی که دیدیم قدرت تخیل فوقالعاده این کودک بود که حالا به هر داستانی می توانست رنگ و روی واقعیت ببخشد. اگر از شماره های قبلی این سری لذت برده اید، به طور قطع از این شماره هم برای شما لذت بخش خواهد بود.

کنفرانس مایکرسافت خوشبختانه و به مانند سال گذشته، محل نمایش عناوین مختلف و به همراه سبک های متفاوتی بود که حالا مایکوسافت تمام تلاشش را می کند که از آن سبک شوتر/ریسینگ همیشگی اش فاصله گرفته و عناوینی در سبک های مختلف عرضه کند. از جمله آن ها می توان به حاصل همکاری From Software و Activition اشاره داشت که یک عنوان ژاپنی اصیل با داستانی به طور قطع عالی از سازندگانی است که ثابت کرده اند که نمی توانند بازی بد بسازند. بازی جدید این مجموعه هم به عنوان یک مولتی پلتفرم ژاپنی، به شدت ژاپنی خواهد بود و SEKIRO در واقع در داخل خود ژاپن یک روایت ژاپنی را برای شما شما به نمایش خواهد گذاشت و احتمال بسیار خوبی هم وجود دارد که این عنوان نیز یکی از بهترین های امسال باشد.

یکی دیگر از شگفتی های امسال، عرضه یکی از عناوینی از مجموعه سونی و رایانه های شخصی بود که البته طرفداران زیادی را نیز در طول این یکس ال برای خود دست و پا کرده بود. حالا دارندگان کنسول های اکس باکس نسل جدید این توانایی را دارند که به تجربه یک اکشین ناب ژاپنی دیگر بر روی کنسول های خود بپردازند و این عنوان جدید هم چیزی نیست جز Nier Automata که باز هم باید گفت که شاید یکی از معدود عناوینی باشد که حسرت تجربه اش بر دل بسیاری از اکس باکسی ها مانده بود.

البته در ادامه باز هم شاهد نمایش دو عنوانی بودیم که پیشتر حتی تاریخ عرضه در سال گذشته هم دریافت کرده بودند ولی حالا هر دو نیز عقب افتاده اند. اولی مترو اگزودوس است که باز هم امسال نمایشی تازه داشت و حالا خود را نزدیک تر از همیشه به ردیف های فروشگاه ها می بیند. در سوی دیگر ماجرا البته باز هم لازم به ذکر است که به تمام تفاوت های این شماره با نسخه های پیشین هم اشاره کنیم. اولین نکته بهبود کلی گرافیک بازی است که حالا به کمک قدرت افزوده کنسول های میان نسلی سونی و مایکرسوافت حالا بهتر از همیشه هم به نظر خواهد رسید. از سوی دیگر هم بازی از منظر انیمیشن ها نیز پیشرفت محسوسی داشته است و بازی بسیار قابل باور تر هم به نظر می رسد. البته عنوان دیگری که در نمایش های مایکروسافت حالا به دو سالگی رسیده است هم چیزی نیست جز نسخه سوم از سری کرک داون هم این بازی هم به نظر در امر دوست داشتنی شدن به مشکلات عدیده ای بر خورده است. از مهمترین موانع در برابر عرضه سریع بازی می توان به تجربه مایکروسافت در عرضه دو دیگر عنوان انحصاریش اشاره کرد. یکی Sea of Thieves و دیگری هم State of Decay که هر دو نیز با آرزو های بسیاری از سوی فیل اسپنسر و یاران به بازار عرضه شدند اما در این میان عجله و ته کشیدن ایده ها سبب شد که هر دوی این عناوین به شکست های سنگین و پر هزینه برای اکس باکسی ها مبدل شوند که تنها دلیلی که سبب می شود هنوز هم بسیاری به تجربه آن ها مشغول باشند، فقط و فقط عرضه نسبتا رایگان آن ها بر روی سرویس گیم پس بود.بازی اول یعنی SOT که رسما به سرعت در امر نمایش ایده ها و ایجاد جذابیت در تکررار پذیری کم آورد و بازی دوم هم با آن همه باگ و ایراد معلوم نبود که ایا اصلا کسی در کل مجموعه مایکروسافت اسم گیم تستر به گوشش خورده باشد یا نه. در هر صورت خوشبختانه مایکروسافت اصلا نمی خواهد اجازه دهد که چنین بلایی بر سر سری کرک داون نیز بیاید و به همین دلیل در حال تزریق ایده های جدید و حالت های نوین به بازی است و یا حداقل سعی دارد که از افتضاح شدن آن جلوگیری کند چون در هر صورت هر چه که باشد این سری هیچ گاه به عنوان یک دلیل برای خرید کنسول های مایکروسافت مطرح نبوده است. جدای از آن باز هم تری کروز در نقش یکی از کاراکتر های بازی ظاهر شد که این هم همچنان مقدم و فرخنده است!

البته در میانه های نمایش باید اذعان داشت که برنامه های فیل اندکی خسته کننده شدند و دلیل آن هم یکی نمایش عرضه یک نسخه از سری کینگدام کام بود که مبارک طرفدارانش باشد!، و دیگری هم فقط نمایش تعدادی محتوای الحاقی برای بازی های پیشین مایکروسافت بود. یکی از این ها ماد افزوده شده، به یکی از پر طرفدار ترین های این روز های اکس باکس، یعنی PUBG افزوده شده است که حالا بالاخره شاهد اضافه شدن مودی به نام War Game به بازی هستیم که احتمالا باید صد نفر بازیباز یک سرور را به دو تیم پنجاه تایی تقسیم کند و از آن ها بخواهد که حالا نسبت به تکه پاره کردن یکدیگر اقدام کنند. البته این مود به صورت رسمی و حتی غیر رسمی و توافقی شاید چیزی بیش از یک سال باشد که بر روی رایانه های شخصی قرار دارد ولی باز هم بودنش بهتر از نبود آن است و در قدم بعدی باید منتظر عرضه دیگر مود های معروف پابجی منجمله مود زامبی هم بود. البته در سوی دیگر حالا دیگر عنوان مطرح مایکروسافت یعنی SOT هم یک بسته الحاقی رایگان دریافت کرده است که شاید بتواند نوش دارویی پس از مرگ سهراب برای آن باشد و اندکی به جذابیت بازی بی افزاید.

تا زمانی که بحث چیز های (!) جانبی داغ است بهتر اشاره کنیم که حالا سه عنوان درجه یک دیگر هم به سرویس گیم پس افزوده شده اند که عبارت اند از Fallout 4، Division و نسخه Terminal Unlimited از سری The Elder Scrolls که هر سه نیز در زمان خودشان جز عناوین دسته اول و مطرح به حساب می آمند. ترکیب این مسئله با عرضه نسخه جدید از دو عدد از آن و حتی معرفی آن ها در طول کنفرانس مایکروسافت هایپ دو چندانی برای طرفداران اکس باکسی این عناوین به ارمغان آورد و از سوی دیگر هم دلیل مظاعف تری برای خریداران جدید کنسول به منظور دریافت گیم پس. البته حتی کاپهد نیز از این سیل محتوای افزودنی بی نصیب نمانده و حالا حاج خانوم کاپ هاد ها هم به بازی افزده شده است که حظورش مساوی بوده است با عرضه کلی مرحله جدید و باس فایت نیرومند دیگر که قرار است حسابی برای شما چالش ایجاد کند. البته از سوی دیگر بالاخره مایکروسافت استارت یکی از برنامه هایی را که پیشتر خبر آن را داده بود، زده است و ویژگی لانچ فوق سریع بازی ها قابلیتی است که با دستکاری و اولویت دهی به فایل ها دسته بندی آن ها، توانایی این را به بازی و دستگاه شما می دهد که حتی با وجود حجم کمتر دانلود شده باز هم بتوانید بازی را بسیار سریع تر از حالت Ready to Play پیشین هم اجرا کنید. البته باز هم باید تا زمان آپدیت بعدی و آشنایی کامل با چند و چون این ویژگی بسیار بدرد بخور، خصوصا برای ما صبر کرد.

بله همان طور که بالاتر هم اشاره شد هم فال آوت و هم دیویژن نسخه های جدیدی برای سال آینده خواهند داشت که هر دو هم قرار است که اولا بهتر و بزرگتر از نسخه های قبلی باشند و هم زیبا تر بر روی کنسول های میان نسلی. فال آوت با نسخه ۷۶ که چند روزی هم بود که سر و صداهایی هم ایجاد کرده بود، حسابی دل طرفدارانش را شاد کرد. بازی جدید نامش را از سال انقلاب آمریکا یعنی ۱۷۷۶ به دست آورده است و از سوی دیگر هم در سال ۲۰۷۶ یعنی سی صد سالی بعد از آن روز ها سپری می شود. در سمت دیگر باز هم داستان بازی محوریت اصلی آن خواهد بود و باز هم نباید از این جهت نگرانی خاصی داشت. در سمت دیگر اما بازی از نظر ابعادی حداقل نسبت به تمامی نسخه های قبلی خود پیشرفت محسوس و چمشگیر داشته است و حالا حداقل ۴ برابر از شماره چهارم هم بزرگتر است و همین خود می تواند وعده پیشرفت های دیگری در گیم پلی و لذت نهایی بازی در دیگر بخش ها هم باشد و در هر صورت باید تا زمان عرضه نهایی بازی صبر داشت.

در سمت دیگر یوبی سافت نسخه جدید سری دیویژن را نیز معرفی کرد که حالا بازی در شهر واشنگتون جریان دارد و باید دید این بار چه داستانی سبب می شود که این نیرو های خبره به نبردی جدید فراخوانده شوند ولی هر چه که باشد حداقل از لحظات ابتدایی تریلر و چیز هایی که همه دیدیم ولی احتمالا نتوانیم از آن ها صحبت کنیم، داستان بازی ارتباطه خاصی نیز به خودمان دارد و در همین حد صحبت به نظر کافی است!

دو بازی دیگری هم که در این میان نمایش داشتند، دو عنوانی بودند که خیلی ها انتظار عرضه نسخه های جدید برای آن ها را داشتند. اولی نسخه جدید از سری DMC بالاخره شاهد عرضه نسخه جدید بازی بودیم که بسیار هم مورد انتظار بود و نسخه DMC پیشین نتوانسته بود عطش هک اند اسلش بازان قهاری که در انتظار دانته جذاب و دوست داشتنی بودند را سیراب کنند و حذالا بعد از سال ها بالاخره قرار است یک نسخه جدید از بازی عرضه شود و به نظر هم می رسد که با توجه به درس هایی که سازندگان از وضعیت انتشاردیگر عناوین گرفته اند، امید بیشتری برای موفقیت این عنوان متصور باشیم.

داینگ لایت ۲هم حالا به باشگاه نسخه دومی ها پیوسته است و حالا قرار است بار دیگر در خیابان های زامبی زده به شکار و یا بهتر بگوییم بیشتر فرار از دست زامبی های همیشه عصبی بازی بپردازیم. نسخه اول نشان داد که شب هنگام در طول یک بازی زامبی محور که حتی محدودیت آنچنانی در گلوله ها هم ندارید، چقدر پتانسیل استرس زا بودن را دارد و در واقع سایر عناوین با عدم نمایش درست این بخش چه ظلمی به همه کرده اند. البته حالا انتظارات از این نسخه می تواند شامل یک داستان جدید و یا کاراکتر های جدید باشد که در دنیایی که حالا باید بزرگ تر هم باشد و از تعداد زیادی خودرو و وسیله نقلیه مختلف قابل شخصی سازی هم پر شده باشد، داشته باشیم و به نظر هم نمی رسد که سازندگان با توجه به راهی که خودشان پیش روی خود تصور می کنند، قصد خراب کردن اسم و رسم بازی خود را داشته باشند. در هر صورت برای این عنوان هم حداقل باید چد ماهی دیگر صبر کنید تا بالاخره نتیجه تلاش های چند ساله خالقانش را ببینید.

در این میان مایکروسافت بار دیگر پز ثروتمند بودن خودش را به رخ همگان کشید و با خرید ۵ استدیو مجزای بازی سازی که همگی هم دستی بر آتش دارند ثابت کرد که واقعا به مشکل انحصاری های خودش اهمیت می دهد. در واقع پیشتر و از چندین ماه پیش زمزمه هایی در خصوص خرید های نجومی مایکروسافت به گوش می رسید که عده ای ایده هایی بسیار جاه طلبانه مانند خرید Valve و یا حتی EA را پخش می کردند که به نظر هم نمی رسید که محتمل هم باشند ولی حالا با تایید اضافه شدن سازندگان تعدادی از عناوینی که بعضی نیز بازی های فوق العاده عالی را نیز در کارنامه خود دارند، می توان به اینده اکس باکس و تمرکز مایکروسافت بر روی نسل نهم بیشتر امیدوار بود. به طور خلاصه این استدیو ها به صورت لیست وار شامل The Initiative ، Undead Labs، Playground Games، Ninja Theory و Compulsion Games است که با اندکی آشنایی با ان ها متوجه خواهید شد که تعدادی همین حالا نیز به صورت انحصاری برای مایکروسافت در حال ساخت بازی هستند ولی باز هم اضافه شدن Compulsion Games که سازندگان عنوان به شدت مورد انتظار We Happy Few نیز هستند می تواند خبری بسیار جالب باشد که حالا با نزدیک شدن به عرضه این بازی و تایید انحصار کامل این عنوان خاص و عجیب، خرید اکس باکس می تواند واقعا به یک الزام در این روز های پایانی نسل مبدل شود.

در حرکتی کاملا قابل انتظار و به سنت تمام نسخه های نسل اخیر، اولین نمایش نسخه جدید بتلفیلد به غیر از نمایش خود EA در بخش مایکروسافت نیز زمانی را به خود اختصاص داده بود. البته به چای تمرکز بر روی بخش های مولتی پلیر و بخش جدید تر بتل رویال، حالا نمایش اکس باکس به بخش وار استوری یا همان بخش تک نفره بازی احتصاص داشت. جدای از بهبود های فوق العاده گرافیکی بازی، حالا هیچ چیز خاصی از بازی در کنفرانس مایکروسافت نمایش داده نشد و فقط به نمایشی کوتاه از بخش داستانی بازی بسنده شد. اما خبر های اصلی پیرامون بازی در روز های گذشته نشان داده شد که اولا بازی نه دیگر لوت باکس خواهد داشت و نه جتی از پریمیوم همیشگی آن خبری خواهد بود و از سوی دیگر حتی تمام اشتباهات دایس در نسخه یک نیز بر رفع شده اند و این هم بار هم نوید یک تجربه خوب از سوی دایس را به ما داده می شود.

البته با وجود داشتن یک بخش همیشگی برای نمایش باز هم عرضه یک نسخه دیگر از یکی از آخرین های سری فورتزا، هنوز هم می توان به جرات گفت که نمایش یک نسخه دیگر از آن ها به هیچ وجه خسته کننده نمی شود خصوصا ان که سری فورتزا شاید جز معدود مجموعه های ریسینگی باشد که هنوز وارد دوره افول خود نشده باشد. این بار نسخه جدید در کشوری جدید جریان دارد که حالا این بار به بریتانیا نقل مکان کرده اند. البته خبر بد آن است که بار دیگر باید با رانندگی در سمت اشتباه جاده ها کنار بیایید و به غیر از آن هیچ ایراد دیگری به بازی وارد نیست و به طور قطع از آن لذت می برید. به طور قطع در این شماره هم شاهد هم گرافیک فک بر انداز، تعدد صد ها عددی خودرو ها و نقشه های پهناور و پر جزییات خواهیم بود و با توجه به موفقیت شماره قبلی و مهارت تضمین شده سازنده، هیچ نگرانی در خصوص این بازی وجود ندارد و با خیال راحت و با دلار ۷ تا ۸ هزار تومانی بازی را پیش خرید کنید.

امسال اگر بخواهیم فقط یک اسم به کنفرانس مایکروسافت اعطا کنیم، بدون شک این مراسم باید سال گیرز نام بگیرد. در واقع در حرکتی کاملا سورپرایز کننده نه تنها یک و یا دو بلکه سه عنوان مختلف را در این سری معرفی کرد. نسخه اول که Gears Pop نام داشت در واقع از جهتی یک ضد حال اساسی بود و در حالی که همه منتظر عرضه یک شماره اصلی بودند، یک بازی موبایل همه را شوکه کرد. دومین بازی اما باز وضع بهتری دارد و Gears Tactics با ترکیب فضای این سری و عناوین XCOM سعی در نمایش بعد جدیدی از نبرد های این مجموعه را دارد که حالا به صورت یک استراتژی نوبتی، به قلع و قمع لوکاست ها بپردازید. البته باید انتظار همه چیز هایی را که در ایکس کام دیده بودیم، منجمله بخش تحقیق و توسعه درگیر کننده و یا داستان خوبی را هم داشت ولی باز هم سورپرایز اصلی چیز دیگری بود. حالا اولا به نظر می رسد که مایکروسافت قصد دارد نام این سری را به Gears خالی تبدیل کند.از سوی دیگر البته به جای جی دی، این بار تمرکز داستان کاملا بر روی شخصیت دیگر شماره ۴ یعنی کیت است وحالا او به دنبال آن است که بداند گردنبند مادرش که از قضا آرم لوکاست ها را نیز با خود به همراه دارد که در آخر شماره چهارم نیز به دست می آید، از کجا آمده است وچه مفهومی دارد. از سمت دیگر البته بازی قرار است زیبا تر از همیشه به نظر برسد و درر این راه هم باز قرار است از تمام قدرت موجود در سخت افزار شما استفاده ببرد و دنیای بار دیگر رو به نابودی سیرا این بار حداقل در فضای یخ زده و خشک و با اضافه شدن دشمنان جدید و هیولا های خشن تر، وعده یک بازی خوب دیگر را به شما می دهد.

اما حسن ختام برنامه مایکروسافت چیزی نبود جز نمایش عنوانی که سالیان سال است منتظرش هستیم. در واقع سایبرپانک شاید فقط یکی دو سالی باشد که تایید شده است ولی انتظار عرضه یک شاهکار دیگر از CD Red P چیزی است که از همان اولین روز های ویچر، سبب شد که همه نیم نگاهی دائمی به سمت لهستان داشته باشیم! حالا با تریلر جدید شاهد نمایش بخش های بسیار بیشتری از دیدگاه سی دی رد به دنیا در سال ۲۰۷۷ هستیم که حالا همه چیز در عین ماشینی و اتوماتیک شدن حالا به گند کشیده شده است. در واقع هر چه که بخواهیم از داستان و حال و هوای بازی برای شما تعریف کنیم کم لطفی در حق این شاهکار صد در صدی است و باید خودتان اولا تریلر بازی را نظاره کنید و بعد هم خودتان به این نتیجه برسید که باید بازی را بخرید!

در نهایت باید گفت که واقعا پیش از شروع نمایش مایکرسافت و وعده نمایش یک صد دقیقه ای به شدت از این که به سبک سالیان دور باز هم با یک نمایش خسته کننده که تماما شامل صحبت های بی ربط و معنی تعدادی آدم که تصور بامزه بودن به سرشان زده بود می توانست آزار دهنده باشد ولی امسال حداقل مطمئن شدیم که یکی یکی مایکروسافت در حال بر طرف کردن مشکلاتش است و از این بهتر خبری برای طرفداران این کنسول و مجموعه وجود ندارد.نمایش بازی ها از چپ و راست در حالی هم که شاید خیلی از ان ها برای اولین بار نبود، باز هم ارزش و لذتی داشت که سال ها در انتظارش بودیم و حالا خبر بهتر آن است که در میان آن ها کم نبودند عناوینی که فقط برای تماشای آن ها کل کنفرانس را دانولد کنیم. در هر صورت امسال شاید کنفرانس مایکروسافت بهترین نمایش آن ها در طول این حداقل ۱۰ سال اخیر باشد و نگاهی کوتاه به آن حتی بعد از گذشت چندین روزه از آن و پخش شدن اخبارش در همه جا چندان هم خالی از لطف نیست.

منبع متن: gamefa