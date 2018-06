Sony Interactive Entertainment در کنفرانس E3 2018 برروی 4 انحصاری بزرگ خود یعنی عناوینی مثل Spider-Man ،The Last of Us Part II ،Ghost of Tsushima و Death Stranding متمرکز بود. هر 4 بازی، خصوصا Spider-Man و Ghost of Tsushima در نمایش طولانی خود درخشیدند.

خارج از این 4 بازی بزرگ، عناوین ترد پارتی هم به نمایش گذاشته شدند؛ مثل RE2 Remake ،Control و Destiny 2. به‌طور خلاصه، این کنفرانس از نظر کیفیت بسیار خوب بود اما به لحاظ کمیت در سطح پایینی قرار داشت.

طرفداران در فضای مجازی حدس می‌زدند شاید این به معنای آن است که 4 بازی به نمایش گذاشته شده، آخرین موج عناوین انحصاری PS4 باشند که تا پایان نسل عرضه می‌شوند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از ComicBook، شوهی یوشیدا، رئیس استودیوهای جهانی Sony، اعلام کرد که این حرف‌ها درست نیست و بازی‌های بیشتری برای PS4 در دست ساخت هستند. او گفت "در رابطه با عناوین در دست ساخت PS4 که هنوز معرفی نشده‌اند، باید بگویم که بله بازی‌هایی وجود دارند." همان‌طور که مشاهده می‌کنید، یوشیدا در حرف‌های خود کلمه "انحصاری" را به کار نبرد و فقط به "بازی‌های PS4" بسنده نمود. مجری هم متوجه این موضوع شد و از او باری دیگر پرسید آیا انحصاری خاص دیگری در دست ساخت است که هنوز معرفی نشده یا خیر که یوشیدا پاسخ مثبت داد اما وی و Sony مشخصا آماده صحبت در رابطه با آن نیستند.

