زیر ذره بین: راهنمای جامع DMC V و تحلیل تریلر آن

وقتی صحبت از عناوین Hack and Slash می‌شود، اولین عنوانی که ممکن است به ذهن شما خطور کند، فرنچایز محبوب Devil May Cry است. عنوانی که شاید نقطه عطفی در این سبک برای صنعت گیم به حساب بیاید و نتوان چیزی مشابه آن به زبان آورد. بیشتر از 10 سال است که شکارچی محبوب شیاطین، یعنی Dante را در ماجراجویی‌هایش دنبال کرده‌ایم و جهنم را به زانو درآورده‌ایم. چندی پیش، جدیدترین نسخه از این مجموعه، یعنی Devil May Cry V معرفی شد که برای تقریبا تمامی هواداران، یکی از بهترین اخبار ممکن بود. هرچند که تریلر بسیار زیبا بود، اما برای برخی سوالاتی اعم از "چگونگی رسیدن داستان به این نقطه" و یا "آن شخصیت دقیقا کیست" پیش آمد. مقاله امروز، راهنمای شما عزیزان در یاداوری برخی جزئیات در قبال شخصیت‌ها و یا معرفی برای برخی دیگر، به حساب می‌آید. پس اگر سوالاتی از این قبیل برایتان پیش آمده، تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

اولین سوال: داستان بازی دقیقا از چه قرار است؟ این نسخه دنباله کدامین نسخه است؟ اصلا نظم داستانی این فرنچایز چگونه است؟!

قبل از هرگونه توضیح، باید گفت نظم داستانی این فرنچایز بدین ترتیب است:

Devil May Cry 4 (Vergil’s Story) => Devil May Cry 3 => Devil May Cry 1 => Devil May Cry 4 => Devil May Cry 5 => Devil May Cry 2

نکته مهم: عنوان DmC Devil May Cry به ساخته استودیوی Ninja Theory، یک ریبوت اساسی بر بازی بوده و هیچگونه ربطی به مجموعه اصلی ندارد. (یاد دیالوگی افتادم که Dante این نسخه جلوی آیینه با کلاه گیس سفید می‌گوید; Not in a million years! خب درکل 4 سال گذشت تا دوباره با موهای سفید را ببینیم نیازی به میلیون نبود!)

داستان نسخه پنجم، چندین سال بعد از وقایع نسخه چهارم رخ می‌دهد. Nero، قهرمان قسمت چهارم، شعب شخصی خود از سرویس و خدمات شکار شیاطین Devil May Cry را که بدست شخص Dante افتتاح شده، مدیریت می‌کند و توسط همراه خود، یعنی Nico، به شکار شیاطین می‌پردازد. ماجرا دقیقا از جایی شروع می‌شود که درختی شیطانی در شهر Red Grave رشد کرده و تهاجمی جدید، سال‌ها بعد از تهاجم گسترده قسمت چهارم و بازگشایی دروازه‌های ساختگی جهنم، شروع می‌شود. حال Nero جوان و 2 همراه دیگرش، Dante و شخص ثالثی که هنوز جزئیاتش معلوم نشده، تنها امید بشریت هستند. در این بین، قطع شدن و از دست رفتن دست شیطانی و منبع قدرت‌های Nero، یعنی Devil Bringer بوسیله یک ناشناخته، قضایا را حتی جالب‌تر می‌کند و قهرمان داستان ما علاوه بر شکار شیاطین، بدنبال پس گرفتن داشته خود و انتقام از آن شخص است.

دومین سوال: Nero دقیقا کیست؟! و چرا انقدر این دست شیطانی‌اش مهم است؟ اصلا شخصیت‌های این فرنچایز را از یاد برده‌ام!

جای نگرانی نیست، حال به بررسی اشخاصی که در تریلر نسخه جدید حضور یافتند می‌پردازیم!





Nero: داستان از ماجراجویی Vergil در سراسر دنیا شروع می‌شود که درحال تحقیق حول گذشته پدر خود یعنی شوالیه افسانه‌ای، Sparda است. در همین زمان ظاهرا وی با زنی رابطه داشته که نتیجه‌اش، فرزند وی یعنی Nero بود. Nero در کودکی، در یتیم‌خانه بزرگ شده، اسم وی از پارچه مشکی‌ای که به دورش پیچیده شده بود می‌آید. وی در ادامه با خانواده Kyrie، کسی که بعدها معشوقش می‌شود، و Credo آشنا شده و به فرزند خواندگی قبول می‌شود. کشته شدن پدر و مادر آن‌ها توسط فرقه‌ای که در شهر Fortuna، که با نام The Order of the Sword شناخته می‌شد، به سبب عدم توانایی حفظ قدرت‌های به ظاهر "مقدس" که درنهایت شیطانی بودند در مراسم‌های ویژه این فرقه برای بدست آوردن قابلیت‌های فرانسانی، باعث شد که Nero از باور به خدا دست کشیده و با ایده لوژی‌های فرقه مخالف باشد.

وی هنر شمشیرزنی را از Credo می‌آموزد و مهارت بسیاری در آن پیدا می‌کند، اما طبیعت عمل انفرادی وی و استفاده از سلاح گرم که خلاف باورهای فرقه است، باعث می‌شود تا با دیگر اعضای فرقه همکاری نکند. حین یکی از حملات شیاطین، دست Nero مجروح می‌شود. هرچند که مدت بسیاری گذشت، اما دست وی هرگز درمان نشد تا اینکه در نهایت، همچون کرمی که بعد از گذراندن دوره پیله، به پروانه تبدیل می‌شود، دستش به یک منبع قدرت شیطانی تبدیل شده که حاوی خون خانواده Sparda است. Devil Bringer بسیار قدرتمند است، همانطور که ما شاهد آن بودیم به واسطه قدرت Nero و دست وی، شمشیر شکسته پدرش و کلید میان جهنم و زمین، یعنی Yamato، دوباره ترمیم یافته و قدرت درون Nero، یا چیزی که در این مجموعه با نام Devil Trigger شناخته می‌شود را فعال کند. بعد از همکاری با Dante و خنثی کردن خطری که این فرقه دروغین ایجاد کرده بود، از Dante چراغ نئون شخصی خود را (آرم Devil May Cry) دریافت کرده و شعب شکار شیاطین خود را باز می‌کند.

Dante:یکی از 2 فرزند شوالیه افسانه‌ای و شیطان تنومند، Sparda. دانته در ابتدای جوانی خود بنابر وقایع Devil May Cry 3، پسری ناپخته، پررو و بیخیال بود. اما رفته رفته، با پیدا کردن اشخاصی که شاید برایشان کمی حائز اهمیت باشد و البته، شناخت کامل میراث پدر خود، به شکارچی محبوبی که امروز می‌شناسیم تبدیل شد. وی در نسخه قبلی بدنبال نابود کردن فرقه "شمشیر" بود، زیرا که از نقشه‌های آن‌ها و باورهای دروغینشان در قبال شیاطین و Sparda، خبر داشت. همانجاست که اولین نبردش با Nero صورت گرفته و توجهش سمت Nero جوان جلب می‌شود. بعدها با دیدن Yamato ترمیم یافته حتی بیشتر هم توجهش را سمت وی جلب می‌کند و درنهایت می‌گذارد که این شمشیر با شکارچی نوپای قسمت 4، بماند. شاید بتوان گفت که او مسئول زنده ماندن Nero باشد، و در وقایع قسمت چهارم کمک بسیاری به وی کرد. در قسمت جدید، هیچکس نمی‌داند که Dante کجا سکونت دارد و تنها در انتهای تریلر ما او را سوار بر موتوری مشاهده می‌کنیم که به سمت Red Grave می‌آید. برخی می‌گویند که این موتور، سلاح شیطانی است که در نسخه چهارم یافتیم، یعنی جعبه پاندورا، جعبه ای که توانایی تبدیل شدن به 666 حالت مختلف را دارد. زمانی که Dante با Nell در ارتبط بود با اسم ساختگی Tony Red Grave شناخته می‌شد که شباهت جالبی است.

Nico: همراه Nero در نسخه جدید، نابغه ابزار برقی و البته سازنده دست مکانیکی Devil Breaker. بنابر اطلاعات اندکی که تا به الان منتشر شده، وی باید نوه سلاح ساز معروف، Nell Goldstein باشد که به بررسی او هم خواهیم پرداخت. همچنین اشاره شده که پدرش یک دانشمند دیووانه بود.

Nell Goldstein: معرفی Nell کمی سخت است، از آنجایی که این شخصیت تماما در رمان‌های DmC: Devil May Cry حضور داشته و در بازی صحبتی چندان از وی نشده است. براساس داستان رمان، Nell یک سلاح ساز نابغه، بویژه سلاح‌های کالیبر .45 است. 2 سلاح محبوب Dante، یعنی Ebony و Ivory، آخرین شاهکار استادانه‌اش هستند که برای Dante ساخته است. هرچند که در بازی، زیاد از او صحبتی نشده و حتی گمان می‌رود که 2 کلت محبوب را خود Dante درست کرده، با این حال براساس اطلاعات اندکی که تا به الان از نسخه پنجم منتشر شده، می‌توان گفت که داستان مطابق رمان، به اصطلاح Canon شده و مطابقت داستانی دارد. حدس و گمانی هم هست که 2 کلت Sparda، یعنی Luce و Ombra، که از لحاظ بار معنای اسمی تشابه بسیاری با Ivory و Ebony دارند ( تاریکی و روشنایی) را هم Nell ساخته باشد.

Kyrie: معشوق Nero و خواننده سابق فرقه "شمشیر". او از جوانی عاشق Nero بوده، هرچند که این در بازی چندان اشاره‌ای به او نشده اما بطور متعدد عشق آن‌ها بعنوان طعمه و ابزاری برای بدست آوردن قدرت Devil Bringer، استفاده شده است. ماجرای تکامل دست Nero در یکی از حملات شیاطین رخ داد که Kyrie در آن حضور داشت، هرچند که شانه مجروحش ترمیم یافت، اما دست Nero هرگز مانند اولش نشد. بنابر تریلر نسخه پنجم، قرار است شاهدش باشیم از آنجایی که در یکی از صحنه ها Nero نامش را فریاد می زند.

شکارچی سوم: جزئیات دقیقی از این فرد هنوز مشخص نیست، بنابر یک عکس لو رفته، می‌دانیم که قدرت احضار شیاطین را دارد و به هنگام استفاده از قدرت‌هایش، خالکوبی‌های روی دستش روشن می‌شوند. در حال حاضر او را با نام V صدا می‌زنند، و بنابر رمزگشایی‌هایی که از موزیک ویدیوی آهنگ تریلر این بازی بدست آمده، گفته می‌شود که یا وی پسر Lady بوده یا حداقل با یکدیگر ارتباط دارند. در بخشی از موزیک ویدیو جمله "من نامی ندارم" به چشم می‌آید که مارا دیالوگی مشابه از Lady می‌اندازد، "من نامی ندارم!". شباهات ظاهری V با شخصیت Lady هم به این احتمالات قوت می‌بخشند. برخی هم این تئوری را مطرح کرده‌اند که وی، یک شیطان در خدمت روح Vergil است. براساس داستان مانگای DMC 3، برای اینکه شیاطین بتوانند با انسان‌ها قرارداد خدمت ببندند، باید نامی داشته باشند. از طرفی Sparda آنقدر قوی بوده که نام برخی را گرفته و دیگر پس نداده است. ممکن است V یک شیطان در خدمت روح Vergil باشد که اسمش را پس گرفته و حال بدنبال نابودی Nelo Angelo، در واقع بدن آلوده Vergil، باشد.

با اینکه این چند تن تمام اشخاصی هستند که درحال حاضر، مطابق با تریلر از آنان سخن گفت، اما ما به بررسی اشخاصی که احتمالا حضورشان در بازی جدید قطعی است هم می پردازیم.





Vergil: دیگر فرزند شوالیه افسانه‌ای، Sparda و صاحب اصلی Yamato. او در نسخه سوم، بدنبال کسب قدرت پدرش بود، اما برای این کار نیاز به نیمه دیگر گردن بند پدرشان داشت که در دستان برادرش بود. بطور کلی Vergil برخلاف برادرش، طبیعت شیطانی‌اش را بیشتر می‌پسنند و از احساسات دوری می‌کند. بعد از جنگ وی با شاهزاده جهنم، Mundus، در پایان نسخه 3، روحش آلوده و به Nelo Angelo، یکی از باس‌های نسخه اول، تبدیل شده و در نهایت بدست برادرش، کشته می‌شود. هرچند با این تفاسیر، بسیاری بر این عقیده‌اند که Vergil نمرده و کسی که در تریلر دست Nero را قطع می‌کند، خود Vergil می‌باشد که بدنبال شمشیرش آمده است.

Lady: دختر تماما انسان آنتاگونیست اصلی نسخه سوم، Arkham. درحقیقت اسمش Mary بوده و Lady لقبی است که Dante به او داده است. در کودکی، پدرش یعنی Arkham، بدنبال گرفتن قدرت Sparda، خانواده خود را می‌کشد. این باعث ایجاد خشم و تنفر Mary نسبت به شیاطین می‌شود، هرچند که در ادامه داستان و بعد از آشنایی با Dante، وی به افسانه Sparda ایمان می‌آورد و می‌فهمد که تمامی شیاطین بدجنس نیستند. بعد از این قضایا، با Dante در شکار شیاطین همکاری می‌کند و بنظر می‌رسد که بطور پنهان به وی علاقه‌مند است.

Trish: یک شیطان متولد شده به دستان شاهزاده جهنمی، Mundus، که شباهت بسیار زیادی به مادر Dante دارد. او در حقیقت وظیفه داشت تا Dante را بکشد اما بعد از انکه Dante، حتی بعد از خیانت وی، نجاتش می‌دهد، تصمیم می‌گیرد تا در کشتن Mundus به او کمک کند. Trish درنهایت در فروشگاه Devil May Cry در کنار Dante به کار کردن و کشتن شیاطین می پردازد.

سومین سوال: خب این ها را هم فهمیدیم! دقیقا از بازی باید چه انتظاری داشته باشیم؟ اصلا بازی خوبی می شود؟





انتظار می‌رود که این نسخه، سرانجامی بر میراث فرزندان Sparda باشد. از نظر داستانی ما شاید با وسیع‌ترین نسخه ممکن سروکار داریم و باید منتظر دیدن لحظات حماسی و زیبای بسیاری باشیم. جنبه‌های گیم پلی بازی، لاقل در قبال Nero، بسیار تقویت شده و جذاب بنظر می‌آیند. دست جدید Nero حاوی حرکات و کامبوهای جدید بسیاری است که طرفداران را راضی نگه خواهد داشت. این دست می‌تواند همچون Devil Bringer دشمنان را سمت خود بکشد، به جای قابلیت Buster از یک شوک الکتریکی بسیار قوی بهره می‌برد و حتی می‌تواند چون یک موشک از راه کنترل شود. همچنین بنظر می‌رسد که بعدها در بازی اسانس شیطانی به این دست اضافه می‌شود زیرا در صحنه‌ای شاهد آهسته کردن زمان هستیم. اینکه بعدها به Devil Bringer دسترسی خواهیم داشت یا نه هنوز معلوم نیست اما انتظار می‌رود که اواخر بازی بدست آمده و بعد از اتمام بازی، بتوان یک Nero سالم را بعنوان شخصیت Bonus برای پیشروی بازی انتخاب کرد.

در قبال Dante باید گفت که انتظار می‌رود نحوه مبارزات و سیستم Style وی تقویت بسیاری یافته باشد. اما از شخص ثالث نمی‌توان فعلا چیزی گفت، اما صرفا باید خوشحال بود زیرا که به سبب تنوع در شخصیت‌های قابل بازی اختمالا با طراحی و دیزاین مراحل و مبارزات بسیار متنوعی روبه‌رو شویم که در نهایت از روند تکراری شدن بازی جلوگیری خواهند کرد.

کارگردان بازی آقای "ایتسونو" اخیرا توضیح داده که دلیل واقع گرایانه کردن بازی، تقویت موشن‌ها و افکت‌های بصری بازی بوده و موتور جدید کمک بسیاری به آن‌ها در این زمینه کرده است. با این تفاسیر، بنظر می‌رسد که باید با خونینت‌رین و هیجان انگیزترین نسخه از این فرنچایز روبه رو شویم.

آخرین سوال: نکات مهم این تریلر که از دید ما مخفی بودند را نام ببر!

1: شخص سیاه پوست اول تریلر! از حرف‌هایش می توان گفت که از آشنای یکی از شخصیت‌هاست اما درحال حاضر چیز زیادی از وی نمی‌دانیم.

2: شماره شعب شخصی Nero روی ماشین وی بصورت 6-OH MY GOD-099 نوشته شده که یک جور طنز مختص این مجموعه هم به حساب می‌آید.

3: در قسمتی شاهد یک نسخه قرمز از دست مکانیکی Nero هستیم، احتمالا این بدان معناست که نسخه‌های مختلفی از این دست وجود داشته و به واسطه سبک بازی خود، می‌توانید آن را عوض کنید.

4: کامبوهای قدیمی Nero برگشته‌اند، اما احتمالا با دسته‌ای جدید از کامبوها هم روبه رو شویم. شمشیرش هنوز Red Queen بوده، یک شمشیر شخصی‌سازی شده با موتور مکانیکی که حرارت شمشیر را در حد آتش افزون بالا می‌برد، و البته سلاح هفت تیر-شات گان مانند مورد علاقه‌اش یعنی Blue Rose.

5: با بالا بردن نور تریلر، در صحنه‌ای که دست Nero قطع می‌شود، چهره آن شخص را می‌توان دید و شباهت بسیار بسیار زیادی به Vergil در نسخه چهارم دارد. عکس زیر را مشاهده کنید:

6: شیطانی که همچون شوالیه در تریلر حضور دارد (عکس زیر) در سر خود مرواریدی دارد که شبیه به مروارید سر Sparda است. یک Sparda آلوده شده؟!

7: موتور گرافیکی جدید بازی، نسخه‌ای تقویت شده و کامل از RE Engine، موتوری که در عناوینی چون Resident Evil 7 و ریمیک RE 2 استفاده شده است.

8: Dante پیرتر شده است! اما این به معنی زشتی نیست! صورت شخصی که برای ساخت چهره وی اسکن شده را در عکس زیر مشاهده کنید!

9: موتوری که Dante سوارش شد ممکن است جعبه Pandora باشد، سلاح شیطانی ای که پس از شکست Bael بدست آورد.

این‌ها تمام چیزهایی بودند که شما می‌بایستی قبل از تجربه نسخه پنجم، بطور پیش فرض بدانید. امیدوارم توانسته باشم به سوالات شما در رابطه با شخصیت‌ها و نقاط داستانی، پاسخ لازم را داده باشم. درنهایت، مقاله را با یک کلمه تمام می‌کنم:

Jackpot!

