برخلاف Dark Souls، بازی Sekiro Shadows Die Twice بخش چندنفره ندارد

Sekiro Shadows Die Twice بازی جدید سازندگان عناوین Dark Souls و Bloodborne یعنی اسودیوی From Software است. بسیاری از بازی‌های قبلی آن‌ها که قابل توجه‌ترین آن‌ها از سری SoulsBorne هستند، شامل نوعی بخش چندنفره می‌شوند. گیم‌پلی آن‌ها به این نحو بود که به دنیای بازیکنان دیگر حمله کنیم یا به افراد دیگر در انجام مراحل سخت کمک برسانیم اما با این حال، Sekiro هیچ‌گونه حالت آنلاینی نخواهد داشت.

به گزارش پردیس گیم، یاسوهیرو کیتاو از FromSoftware، طی مصاحبه‌ای با GameSpot گفت "این بازی از اول به عنوان یک تجربه تک‌نفره طراحی شده بود. یکی از تمرکزهای سازندگان این است که به جای داشتن حق انتخاب میان کلاس‌های گوناگون، باید به عنوان یک نینجا بازی کنید. در نتیجه، تیم سازنده می‌تواند برروی اینکه آن مکانیک‌ها چه هستند متمرکز باشند و آن‌ها را تا حد امکان عمیق سازند."

وقتی GameSpot پرسید این بدان معناست که هیچ نوع بخش آنلاینی در بازی وجود ندارد، کیتاو به صراحت گفت "بله؛ خبری از بخش رقابتی آنلاین نیست."

Sekiro Shadows Die Twice در طول کنفرانس Microsoft برای E3 2018 رونمایی شد. نشر این بازی بر عهده ناشر عناوینی مثل Call of Duty و Destiny یعنی Activision است و در اوایل سال 2019 برای PS4 ،PC و Xbox One عرضه می‌شود.

