با توجه به اخبار جدید منتشر شده از سوی تیم توسعه‌دهنده، سرورهای اختصاصی World of Warcraft Classic که به زودی راه‌اندازی خواهند شد بر اساس نسخه‎ی ۱٫۱۲ (Drums of War) خواهد بود. در مراسم بلیزکان (BlizzCon) سال گذشته، شرکت بلیزارد اعلام کرد که قصد دارد یک سرور اختصاصی برای دارندگان بازی World of Warcraft راه‌اندازی […]

با توجه به اخبار جدید منتشر شده از سوی تیم توسعه‌دهنده، سرورهای اختصاصی World of Warcraft Classic که به زودی راه‌اندازی خواهند شد بر اساس نسخه‎ی ۱٫۱۲ (Drums of War) خواهد بود.

در مراسم بلیزکان (BlizzCon) سال گذشته، شرکت بلیزارد اعلام کرد که قصد دارد یک سرور اختصاصی برای دارندگان بازی World of Warcraft راه‌اندازی کند که به بازی‌بازان اجازی می‌دهد نسخه‌ی اولیه‌ی این سری را قبل از عرضه‌ی هرگونه توسعه‌دهنده برای آن، تجربه کرده و به نظر می‌رسد نام این نسخه World of Warcraft Classic خواهد بود. از زمان اعلام این خبر تا به امروز اطلاعات زیادی از این نسخه منتشر نشده است ولی اخیرا یکی از اعضای تیم توسعه دهنده اعلام کرده است که این نسخه همچنان در دست توسعه قرار داشته و این نسخه بر اساس آپدیت ۱٫۱۲ بازی ساخته خواهد شد.

نسخه‎ی ۱٫۱۲ که با نام Drums of War شناخته می‌شود قرار است پایه و اساس توسعه‌ی World of Warcraft Classic را شکل دهد. دلیل انتخاب این نسخه این است که تیم توسعه دهنده باور دارند که “این نسخه کامل‌ترین تجربه‌ی کلاسیک سری را ارائه می‌کند”. این نسخه آخرین آپدیت بزرگ شرکت سازنده قبل از عرضه‌ی اولین بسته‌ی توسعه دهنده‌ی بازی با نام The Burning Crusader در سال ۲۰۰۷ بوده است.

در آخرین توضیحات، تیم توسعه‌دهنده اعلام کرده است که هدف اولیه‌ی آن‌ها اجرای مجدد این نسخه‌ی قدیمی بوده است و آن‌ها موفق به گشت و گذار در محیط بازی، افزایش سطح شخصیت بازی و انجام چند ماموریت شده‌اند. اگرچه هنوز مشکلات زیادی در توسعه‌ی کامل World of Warcraft Classic وجود دارد. به نظر می‎رسد تیم توسعه‌دهنده‌ در اجرای بازی شاهد توقف ناگهانی بازی بوده‌اند. همچنین بازی با کارت گرافیک‌های امروزی و سیستم جدید ورود به سرور (Log in System) همخوانی ندارد.

پس از اجرای موفق نسخه‌ی قدیمی تیم توسعه‌دهنده شروع به توسعه‌ی یک نسخه‌ی اولیه بر اساس آپدیت ۱٫۱۲ کردند. آن‌ها تصمیم گرفتند برای رفع مشکلاتی که با آن مواجه شده‌اند به جای نوشتن کدهای بازی از ابتدا، کدهای نسخه‎ی اولیه را با کدهای جدید موجود ترکیب کنند. تیم توسعه‎دهنده در این باره گفته است:

ما از خودمان پرسیدیم که آیا می‌توانیم یک تجربه‌ی اصیل از نسخه‌ی کلاسیک ارائه کنیم اگر از کدهای پیشرفته‌ی امروزی با تمام بهبودها و تغییراتی که داشته‌اند برای اجرای نسخه‌ی ۱٫۱۲ استفاده کنیم؟ اگرچه این موضوع کمی غیر عادی و عجیب به نظر می‌رسد، استفاده از این روش تمام آنچه در نسخه‌ی اولیه مانند سیستم Talent، سیتم ارتقای شخصیت، محیط‌ها و ماموریت‌های در بازی وجود داشته است را در اختیار شما قرار می‌دهد ولی مواردی مانند اچیومنت‌ها (Achievements) به دلیل عدم وجود در نسخه‌ی اصلی به خودی خود حذف می‌شوند. پس از هفته‌ها تلاش و ساختن نمونه‌های مختلف ما اطمینان داریم که می‌توانیم نسخه‌ی کلاسیک بازی را بدون کنار گذاشتن میلیون‌ها ساعت تلاش تیم‌های توسعه‌دهنده که در طول ۱۳ سال گذشته صرف شده است، به شما عرضه کنیم.

پس از آزمایش دومین نمونه‎ی سالم و موفق از این نسخه، تیم توسعه‌دهنده اعلام کرده است که مشغول پایدار کردن بازی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از Latency می‌باشد. همچنین علاوه بر مزایای اجرای بازی بر اساس کدهای امروزی تیم توسعه‌دهنده تلاش دارد سیستم ضد تقلب، همخوانی با Battle.net و دیگر موارد را به بازی اضافه کند.

اگرچه هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی بازی اعلام نشده است به نظر می‌رسد روند توسعه‌ی بازی با سرعت خوبی پیش می‌رود.

منبع متن: gamefa