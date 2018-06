Beyond Blue یک بازی جستجو در زیر دریا، الهام گرفته از Blue Planet 2 است + تریلر

تیم سازنده Never Alone در سال 2014، یک بازی پلتفرمر – پازلی در مورد یکی از قبایل آلاسکا، بازی Beyond Blue، که یک بازی جستجو در زیر دریای الهام گرفته از Blue Planet 2 است را رونمایی کرد. این بازی اوایل سال بعد عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از سایت pcgamer، در این بازی شما هدایت "میرای"، سر دسته یک تیم تحقیقاتی در آینده‌ای نزدیک را به عهده خواهید داشت. این یک بازی روایت‌محور خواهد بود، ولی ناشر E-Line Media، که این بازی را با همکاری BBC Studios می‌سازد، گفته که همچنین "سطوح بالای مدیریت منابع" را نیز خواهد داشت. این بدین معنی است که طبق آنچه در صفحه استیم بازی نوشته شده است، بازی "بازیکنان را برای انتخاب تصمیمات سخت و در اولویت قرار دادن اهدافی که طی کاوش بعدی گروه قابل دستیابی هستند را به چالش می‌کشد".

مشابه Never Alone، این بازی نیز مستندگونه خواهد بود، و حاوی فیلم‌هایی از Blue Planet 2 همراه با مصاحبه‌هایی با متخصصین خواهد بود.

این بازی شبیه Abzu ولی در دنیایی با فناوری بالاتر است، که یک قطب‌نمای دیجیتال و یک فیلتر نور فرابنفش برای دیدن بهتر ماهی‌ها را نیز به همراه دارد. خوشبختانه مشابه Abzu، شما در صورتی که تمایلی به انجام اهداف و ماموریت‌ها نداشته باشید، می‌توانید فقط به کاوش و جستجو بپردازید.

اگر بازی‌های Never Alone و Abzu توجه شما را به خودشان جلب کرده باشند، احتمالا این بازی نیز جزو بازی‌های مورد علاقه شما در سال آینده خواهد بود.

در انتها تریلر عرضه شده برای بازی را نیز مشاهده نمایید:

منبع متن: pardisgame