در زمان انتشار Destiny 2 این بازی به همراه تعدادی محتوای انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. در آن زمان اعلام شد که این موارد حداقل تا پاییز ۲۰۱۸ در انحصار کنسول شرکت سونی باقی خواهد ماند. حال زمان پایان انحصار این محتوای اضافی از سوی شرکت سازنده اعلام شده است.

با توجه با اخبار منتشر شده همزمان با عرضه‎ی بسته‌ی الهاقی Forsaken، تمامی محتوای اضافی که به صورت انحصاری در طول سال اول برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده بود در اختیار دارندگان نسخه‌ی ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی قرار خواهد گرفت. اگرچه این محتوای انحصاری شامل موارد زیادی نمی‎شود با این وجود این موضوع می‌تواند برای افرادی که به دنبال جمع‌آوری چند اسلحه‌ی جدید و تجربه‌ی این محتوای اضافی هستند خبر خوشایندی باشد.

با عرضه‎ی بسته‌ی الحاقی Forsaken کاربران رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان به Lake of Shadow Strike، نقشه The Retribution Crucible، اسلحه‎ی Borealis Exotic Sniper Rifle، یک ست کامل برای تمامی کلاس‌ها و همچنین تمامی محتوای انحصاری عرضه شد به همراه Curse of Osiris و Warmind دسترسی پیدا می‌کنند. بر خلاف دیگر سلاح‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ مانند Hawkmoon که بسیار پرطرفدار است اسلحه‎ی Borealis Sniper به آن اندازه محبوب نیست. این سلاح به شما اجازه می‌دهد به راحتی و در صورت نیاز المان آن را به دلخواه عوض کنید که یک قابلیت جالب به نظر می‌رسد. با این وجود سلاح‎های بهتری از این نوع در بازی وجود دارد. به علاوه بد نیست بدانید که در حال حاضر به لطف سیستم مود تمامی سلاح‌های تک تیرانداز قابلیت تغییر المان را پیدا کرده‌اند.

اگر بخواهیم صادقانه به قضیه نگاه کنیم Lake of Shadow Strike آن‌قدر هم در بین بازی‌بازان محبوب نیست. چند هفته پیش باگی در بازی به وجود آمد که بازی‎بازانی که دیرتر از دیگران وارد این مرحله شده بودند قادر نبودند وارد اتاق باس آخر شوند. این مشکل اخیرا توسط استودیوی سازنده رفع شده است.

به هر حال عرضه‌ی محتوای جدید برای یک بازی همیشه یک خبر خوب برای هوادران به حساب می‎آید. بسته‎ی الحاقی Destiny 2: Forsaken در تاریخ چهارم سپتامبر برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد و به همراه آن محتوای جدید دیگری به صورت انحصاری برای دارندگان پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa