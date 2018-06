نمایش The Last of Us Part II در E3 2018 بسیار خیره‌کننده بود و نه تنها جلوه‌های بصری، بلکه مبارزات هم به‌قدری روان و خوب به‌نظر می‌رسیدند که انگار از گیم‌پلی واقعی بازی به‌دست نیامده‌اند اما خیال‌تان راحت باشد، آن نمایش در واقع گیم‌پلی واقعی بازی بود!

به گزارش پردیس گیم، نیل دراکمن به عنوان کارگردان ارشد The Last of Us Part II، طی مصاحبه‌ای با Kotaku تایید کرد که هر آنچه در نمایش E3 دیدیم، واقعی بود. تمام آن‌ مکانیک‌ها در بازی وجود دارند و با وجود اینکه آن بخش از بازی توسط شخصی انجام می‌شد که بارها تمرین کرده بود، کل آن مکانیک‌ها در نسخه نهایی هم هستند و فقط به‌طور ویژه برای نمایش E3 نبودند. دراکمن گفت:

"تمام آن‌ سیستم‌ها واقعی بودند. ما برای نمایش E3 سیستم‌های پیچیده‌ای را به‌طور شانسی انتخاب می‌کنیم و وجود آن‌ها را قطعی می‌سازیم و مقدار زیادی از آن را اجرا کرده و به تمرین می‌پردازیم بنابراین چیزهای بسیار خاصی را نشان می‌دهیم اما کل این سیستم‌ها، مواردی هستند که بازیکنان در هنگام تجربه این عنوان، با آن‌ها مواجه می‌شوند."

The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

