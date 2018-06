همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گیم‌پلی The Last of Us Part 2 در E3 2018 نه تنها از دید فنی و بصری، بلکه از نظر سیستم مبارزات و مکانیک‌های مخفی کاری، فو‌ق‌العاده به نظر می‌رسید. این گیم‌پلی به قدری زیبا بود که شاید در نگاه اول واقعی به نظر نرسد و از آن به عنوان وسیله‌ی برای بازرایابی […]

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گیم‌پلی The Last of Us Part 2 در E3 2018 نه تنها از دید فنی و بصری، بلکه از نظر سیستم مبارزات و مکانیک‌های مخفی کاری، فو‌ق‌العاده به نظر می‌رسید. این گیم‌پلی به قدری زیبا بود که شاید در نگاه اول واقعی به نظر نرسد و از آن به عنوان وسیله‌ی برای بازرایابی یاد شود، اما لازم است بدانید که این گیم‌پلی کاملا واقعی بوده است.

نیل دارکمن (Neil Druckmann) کارگردان The Last of Us Part 2، در مصاحبه‌ای با Kotaku تایید کرد که تمام موارد نمایش داده شده در E3 2018، واقعی بوده و تمام آن‌ها در زمان انتشار بازی در دسترس خواهند بود. این گیم‌پلی توسط فردی که بار‌ها به تجربه‌ی بازی پرداخته بود، اجرا شده است، که این امر برای نشان دادن ویژگی‌های این عنوان، طبیعی به نظر می‌رسد. همچنین این گیم‌پلی به طور ویژه برای E3 2018 پردازش نشده و تمام مکانیک‌های نمایش داده شده در بازی نهایی وجود خواهند داشت.

تمام موارد نمایش داده شده واقعی بود، برای نمایش E3، یکی سیستم تصادفی پیچیده را انتخاب کرده و بار‌ها آن را بازی می‌کنیم تا بتوانیم تمام ویژگی‌های بازی را برای بازیکنان ترسیم کنیم. ما به نمایش مواردی خاص پرداختیم. اما تمام آن‌ها واقعی بودندو بازیکنان می‌توانند در زمان عرضه The Last of Us Part 2، به تجربه آن‌ها بپردازند.

این موضوع واقعا قابل تحسین است، سیستم مبارزات و مکانیک‌های مخفی کاری نمایش داده شده، فو‌ق‌العاده به نظر می‌رسید. این موضوع که تمام این موارد واقعی هستند و در بازی نهایی شاهد حضور آن‌ها خواهیم بود، هیجان‌انگیز است. The Last of Us Part 2 در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. انتظار می‌رود جزییات بیشتری در طی رویداد PSX 2018 از این عنوان منتشر شود

منبع متن: gamefa