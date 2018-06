شرکت بتزدا و سازندگان بازی The Elder Scrolls 6 دقیق می‌دانند که این عنوان در چه تاریخی عرضه خواهد شد. بتزدا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه سرگرمی است. از زمان آغاز به کار این شرکت تا به امروز در هر بازه زمانی که یک بازی را معرفی می‌کنند پس از گذشت چند ماه آن را منتشر […]

شرکت بتزدا و سازندگان بازی The Elder Scrolls 6 دقیق می‌دانند که این عنوان در چه تاریخی عرضه خواهد شد.

بتزدا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه سرگرمی است. از زمان آغاز به کار این شرکت تا به امروز در هر بازه زمانی که یک بازی را معرفی می‌کنند پس از گذشت چند ماه آن را منتشر و عرضه نیز خواهند کرد و آن عنوان به موفقیت‌های بزرگی نیز دست پیدا می‌کند. در کل می‌توان گفت که برنامه ریزی‌های بتزدا برای معرفی یک عنوان و عرضه آن بسیار حساب شده و طوری است که به مدت زمان بسیاری طرفداران خود را چشم به انتظار نمی‌گذارند و محصول نهایی یک عنوان با کیفیت خواهد بود که جزء بهترین‌های آن نسل به شمار می‌آید.

در رویداد E3 امسال شرکت بتزدا در آخر کنفرانس خود با انتشار یک تیزر کوتاه از دو بازی Starfield و The Elder Scrolls VI رونمایی به عمل آوردند. براساس گفته‌های آن‌ها بازی Starfield برای عرضه در نسل بعد برنامه ریزی شده، این یعنی حداقل دو یا سه سال به عرضه آن مانده است و در طرف دیگر عنوان در دست توسعه آن‌ها یعنی The Elder Scrolls VI برای عرضه حتی پس از Starfield برنامه ریزی شده است. هرچند شاید قضیه در رابطه با جدیدترین نسخه از مجموعه The Elder Scrolls کمی فرق داشته باشد زیرا بر اساس گفته‌های تاد هاوارد (Todd Howard)، او اعلام کرده که The Elder Scrolls VI مراحل اولیه توسعه خود را پشت سر می‌گذارد. طی مصاحبه‌ای که وب‌سایت GameSpot با تاد هاوار داشته، او اعلام کرد:

بازی The Elder Scrolls VI در فاز اولیه توسعه خود یعنی خلق و طراحی تصاویر مفهومی قرار دارد.

در ادامه از او سوال شد که آیا تاریخ عرضه آن را می‌دانید؟ او جواب داد:

بله، می‌دانم اما در حال حاضر احمقانه به نظر می‌رسد که تاریخ آن را اعلام کنم.

در انتها باید بگوییم که اعلام نکردن تاریخ انتشار در حال حاظر کاملا منطقی به نطر می‌رسد زیراکه این عنوان هنوز مراحل اولیه توسعه خود را کامل پشت سر نگذاشته است. بتزدا در انتظار سخت‌افزاری مناسب و قدرتمند برای The Elder Scrolls V است و آن‌ها این مقدار قدرت را در نسل هشتم کافی نمی‌دانند و اعتقاد دارند که ساخت The Elder Scrolls V برای سخت‌افزاری این نسل امکان پذیر نیست. همه این نظرها بدان معناست که بازی هنوز وارد مرحله کامل تولید نشده و توسعه آن فعلا متوقف شده و در حال پیش روی نیست. هرچند احتمال این‌که نظر بتزدا در رابطه با تاریخی که در حال حاظر برای عرضه این عنوان در نظر دارند تغییر کند بنابراین اعلام تاریخ انتشار آن در حال حاضر امری غیر منطقی است. این تمام اطلاعاتی بود که تا به امروز در رابطه با The Elder Scrolls V منتشر شده است. اگر بسیار خوش‌ بینانه فکر کنیم شاید در سال‌های آینده شاهد اطلاعات و تریلری از آن باشیم.

منبع متن: gamefa