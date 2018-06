گردهمایی قهرمانان | تحلیل کنفرانس نینتندو در E3 2018

اجرا برنامه کمپانی‌ها در نمایشگاه E3 2018 با اجرا آخر نینتندو به پایان رسید. با اینکه نوع ارائه نینتندو با سایر شرکت‌ها فرق می‌کند اما همواره نمایش‌های شرکت‌هایی که کنسول دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در ادامه با تحلیل نینتندو دایرکت امسال در E3 2018 همراه باشید. پنج سالی می‌شود که دیگر شاهد کنفرانس‌های […]

پنج سالی می‌شود که دیگر شاهد کنفرانس‌های زنده نینتندو نیستیم و آنها نمایش خود را در قالب یک برنامه از پیش ظبط شده ارائه می‌دهند. این رویداد که قبل از عرضه نینتندو سوییچ Nintendo Digital Event نام داشت، چندین بار در طول سال برای عرضه آپدیت‌ها، نسخه‌های ویژه و تریلرهای جدید به صورت زنده نمایش داده می‌شد. اما نمایش ویژه آنها برای E3 متفاوت بوده و مهم‌ترین برنامه‌های سال خود را در قالب یک برنامه ۳۰ دقیقه‌ای پخش می‌کردند. این رویداد که حال نینتندو دایرکت (Nintendo Direct) نام دارد، با زمان بیشتری نسبت به سال قبل، به عنوان آخرین برنامه شرکت‌ها در E3 2018، در روز دوم نمایشگاه به نمایش درآمد. مطابق انتظارها بخش اصلی این برنامه مربوط به نسخه جدید بازی Super Smash Bros بود و این نمایش چیزی بیش از نیمی از نینتندو دایرکت را به خود اختصاص داد. برخلاف سایر شرکت‌های بازی‌سازی و یا ناشران بزرگ که سعی می‌کنند، قطره‌چکانی در مراسم‌ و رویداد‌های مختلف اطلاعات بازی خود را منتشر کنند، نینتندو بهترین بازی خود را به صورت کامل معرفی کرد. شخصیت‌ها به صورت کامل رونمایی و سپس مهارت‌ها و سایر ویژگی‌های آنان مورد بررسی قرار گرفت. از دیگر بخش‌های مهم این ارائه می‌توان به دو بازی Pokemon Let’s Go Pikachu و Pokemon Let’s Go Evee اشاره کرد که به همراه‌ آنها یک کنترلر ویژه هم رونمایی شد. معرفی بازی‌های Super Mario Party، Daemon X Machina، Paladins و تایید نسخه سوییچ بازی‌های Dragon Ball FighterZ و Fortnite، کنترلر GameCube و تاریخ‌ عرضه Super Smash Bros Ultimate از دیگر اتفاقات مهم این رویداد آنلاین بود که در ادامه کامل‌تر به آنها خواهیم پرداخت.

نمایش ویژه نینتندو دایرکت در E3 2018 با بازی Daemon X Machina شروع شد. این بازی که یکی از بازی‌های انحصاری کنسول نینتندو سوییچ است، در تریلر خود نمایشی از نبرد روبات‌های عظیم‌الجثه را به تصویر کشید. در انتهای این تریلر دو دقیقه مشخص شد که بازی برخلاف سایر بازی‌های معرفی شده قرار است در سال ۲۰۱۹ عرضه شود. در ادامه نوبت به یکی از بازی‌های جدید سوییچ رسید. بازی اکشن نقش‌آفرینی Xenoblade Chronicles 2 که آخرین بازی انحصاری ارائه شده در سال ۲۰۱۷ برای سوییچ بود، یک بسته ‌الحاقی بزرگ برای آن تایید شد. این بسته که Torna: The Golden Country نام دارد، همانند اسپین‌آف‌های سینمایی قرار است ما را به سفری پیش از وقوع اتفاقات اصلی بازی ببرد. برای این بسته‌ الحاقی هم تاریخ عرضه دقیقی عنوان نشد و قرار در سپتامبر ۲۰۱۸ عرضه شود.

همانند سال گذشته مدیر بخش نینتندو آمریکا یعنی رجی فیس‌ام، جوی‌کان به‌دست، جلوی دوربین رفت و همان حرف‌های همیشگی را در مورد کنسول سوییچ عنوان کرد. او ضمن تاکید بر اینکه سوییچ بر روی سرگرمی بیشتر افراد تمرکز دارد به این مورد اشاره کرد که شما می‌توانید هروقت و هرکجا که بخواهید با دوستان خود شروع به بازی کردن کنید. در این بین که تصاویری از مشغول بودن افراد با سوییچ پخش می‌شد، رجی فیس‌ام دو بازی جدید از سری محبوب پوکمون را معرفی کرد. دو بازی به نام‌های Pokemon Let’s Go Pikachu و Pokemon Let’s Go Evee که توسط استودیو Game Freak تهیه شده‌اند، در قالب مجموعه‌ای به نام Pokemon: The Legendary Mew رونمایی شدند. همچنین تایید شد که شما می‌توانید از طریق این دو بازی به نسخه موبایل Pokemon Go متصل شده و پوکمون‌های خود در آن بازی را به نسخه‌های جدید منتقل کنید. اما نکته قابل توجه این بخش معرفی یک گجت جدید برای نینتندو سوییچ بود. پیش‌تر نینتندو کیت مقوایی Labo را برای این کنسول معرفی کرده بود اما در E3 امسال برخلاف انتظار خبری از آن نبود. گجت جدید سوییچ به نام Poke Ball Plus که یک‌ نوع کنترلر به حساب می‌آید، مختص بازی‌های جدید پوکمون طراحی شده و به‌وسیله آن می‌توانید تعامل بیشتری با بازی داشته باشید. شما با خرید Poke Ball Plus می‌توانید به یک پوکمون جدید و اختصاصی به نام Mew دسترسی پیدا کنید. اطلاعات بیشتری در خصوص این کنترلر به‌جز تاریخ عرضه اعلام نشد. مجموعه دو بازی پوکمون یعنی Pokemon: The Legendary Mew به همراه گجت جدید آن در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۵ آبان ۱۳۹۷) برای نینتندو سوییچ عرضه خواهند شد.

بعد از پوکمون، نوبت به نسخه جدید ماریو یعنی Super Mario Party رسید. این بازی که با تریلری تبلیغاتی معرفی شد، نشان می‌دهد که نینتندو به ایده‌آل خودش قصد دارد زودتر نزدیک شود. پیش‌تر در دایرکت‌های گذشته مدیران نینتندو اعلام کرده بودند که قصد دارند سوییچ‌های بیشتری را به فروش رسانده تا هر نفر برای خود یک کنسول داشته باشد نه هر خانواده یکی. در ویدیو تبلیغاتی بازی Super Mario Party نشان داده شد که این بازی بر طبق همین گفته‌ها ساخته شده است. در این بازی شما می‌توانید برای تکمیل مراحل از ۲ سوییچ به صورت همزمان استفاده کنید. نکته‌ای شاید تکراری اما غیر قابل انکار این بخش، تاکید بر روی سرگرم شدن افراد است. نینتندو با ارائه بازی‌های هوشمندانه قصد دارد یک جمع دوستانه یا خانوادگی را سرگرم کند، هر کجا که باشند. بازی Super Mario Party که کاملا بر روی گیم‌پلی چندنفره خود مانور می‌دهد، قرار است ۵ اکتبر ۲۰۱۸ (۵ مهر ۱۳۹۷) به صورت اختصاصی برای نینتندو سوییچ عرضه شود.

بازی بعدی نمایش داده شده در نینتندو دایرکت Fire Emblem Three Houses بود. این بازی که نسخه اول با نام Fire Emblem: Radiant Dawn آن در سال ۲۰۰۷ بر روی کنسول Wii U منتشر شده بود، با پخش تریلری جذاب برای بهار سال ۲۰۱۹ تایید شد. این بازی به صورت انحصاری برای سوییچ توسط استودیو Intelligent Systems قرار است منتشر شود. در تریلر بعدی با نسخه سوییچ بازی محبوب Fortnite روبرو شدیم. Fortnite اولین تجربه سبک بتل‌رویال بر روی نینتندو سوییچ است و مطابق انتظار به صورت رایگان همان روز نمایش، در فروشگاه آنلاین نینتندو منتشر شد. پس از دو معرفی، نوبت به بازی‌های مستقل رسید. رجی فیس‌ام ضمن تشکر از توسعه‌دهندگان و افرادی که از بازی‌های مستقل حمایت می‌کنند، سه بازی Overcooked! 2 از Team17، Killer Queen Black از Liquidbit و Hollow Knight از Team Cherry را با نمایش تریلر کوتاه معرفی کرد. همچنین علاوه بر معرفی سایر رویدادهای آنلاین این شرکت زمان عرضه دمو قابل بازی Octopath Traveler که توسط اسکوئر انیکس (Square Enix) ساخته شده است را اعلام کرد.

در ادامه این رویداد آنلاین، نینتندو تقویم بازی‌های خود را به نمایش گذاشت. در ویدیو تقویم بازی‌ها، نینتندو زمان عرضه ۲۶ بازی را با نمایش تریلر‌های کوتاه مشخص کرد. در این بین نام بازی‌های مطرحی چون Minecraft، Sushi Striker، Dragon Ball FighterZ، Splatoon 2: Octo Expansion، Just Dance، FIFA 19، Ark: Survival Evolved، Paladins، Fallout Shelter، Dark Souls Remastered، SNK Heroines: Tag Team Frenzy، Wolfenstein II: The New Colossus و Mario Tennis Aces دیده می‌شد. در ابتدای عرضه سوییچ نگرانی از بابت نبود بازی‌‌های متنوع احساس می‌شد اما طبق گفته‌های رجی فیس‌ام، سوییچ هم میزبان همه سبک‌ها در بازی‌های ویدویی شده‌ است. پس از تریلرهای ابتدای برنامه و این تیزرهای کوتاه، نوبت به قسمت اصلی دایرکت E3 یعنی بازی موردانتظار Super Smash Bros Ultimate رسید. نمایش این بازی در برنامه، بیش از ۲۵ دقیقه طول کشید و اطلاعات زیادی از آن توسط کارگردان بازی یعنی ماساهیرو ساکورای و تریلرهای پخش شده، منتشر شد.

Super Smash Bros Ultimate یک بازی سبک مبارزه‌ای است که تمامی شخصیت‌های Super Smash Bros از زمان کنسول نینتندو ۶۴ را گردهم آورده و یک مجموعه کامل به‌حساب می‌آید. نمایش بازی بسیار زیبا صورت گرفت و پس از معرفی کارگردان، اعلام شد که می‌خواهند نسخه جدید Super Smash Bros را معرفی کنند و ویدویی پخش شد که تنها در آن سبک بازی معرفی و سپس The End نوشته شد! چند ثانیه بعد در پرانتز Just Kidding نمایش داده شده خیالمان را راحت کرد :). معرفی زیبا همه شخصیت‌ها، نمایش از گیم‌پلی، معرفی قدرت‌های ویژه هر یک از کاراکترها، تروفی‌ها و همچنین زمین‌ها و مکان‌های مبارزه بسته کاملی برای این بازی موردانتظار به‌حساب می‌آید. ابتدا ۱۲ شخصیت اصلی این مجموعه که در نسخه ابتدایی بازی بر روی نینتندو ۶۴ حضور داشتند، معرفی و سپس شخصیت‌های جدید و حتی غیر نینتندویی مانند اسنیک از Metal Gear و همچنین کلاد از Final Fantasy VII معرفی شدند. همراه با شخصیت Ridley از سری Metroid که در انتها به صورت ویژه با یک نمایش سینمایی معرفی شد، نینتندو ۶۶ شخصیت را برای این بازی طراحی کرده که البته قرار است با همان ۱۲ کاراکتر بازی آغاز و سپس به مرور شخصیت‌ها به بازی اضافه شوند. یکی از ویژگی‌های مهم بازی که احتمالا به همان سبک Super Mario Party روی آن تبلیغات خواهد شد، قابلیت پشتیبانی از ۸ بازیکن است. به این وسیله می‌توانید با دوستان خود در مکان‌های مبارزه چندبخشی و چندلایه، به‌تجربه بازی بنشینید. در ویدیویی جداگانه محیط‌های مبارزه بازی هم معرفی شدند و دیگر چیزی برای نمایش‌های آینده باقی نماند.

در پایان این نمایش نینتندو دو سوپرایز برای طرفداران داشت. ابتدا کنترلر GameCube برای سوییچ معرفی و اعلام شد که علاقه‌مندان می‌توانند Super Smash Bros Ultimate را با این دسته خاطره‌انگیز تجربه کنند. البته اطلاعات بیشتری در مورد این دسته بازی عنوان نشد اما در کنار این سوپرایز، در یک تصویر نشان داده شد که مجسمه تمامی کاراکترهای بازی ساخته شده و علاقه‌مندان می‌توانند نه تنها شخصیت موردنظر بلکه انواع پوشش‌ها و طرح‌های مختلف آن شخصیت را نیز خریداری کنند. دومین و اما شاید مهم‌ترین اتفاق این برنامه، اعلام دقیق تاریخ عرضه بازی بود. به شکل استرس‌آوری نینتندو تاریخ عرضه بازی را درست در انتهای برنامه برای ۷ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۶ آذر ۹۷) تایید کرد. حال طرفداران می‌توانند تقویم خود را برای تجربه بازی مبارزه‌ای با شخصیت‌هایی چون ماریو، کیبری، لینک، سونیک، ریو، زلدا، اسنیک، پک‌من، مگامن و… علامت بزنند. با این تعداد شخصیت قابل بازی شعار تبلیغاتی EVERYONE is HERE! کاملا برازنده Super Smash Bros Ultimate بوده و قطعا یکی از بهترین‌های سوییچ در این سال است. با اینکه برنامه تقریبا به صورت کامل به این بازی اختصاص داشت اما یادمان نرود که Super Smash Bros در این مراسم برای نینتندو حکمی مشابه Death Stranding یا The Last of Us 2 برای سونی دارد. فرض کنید سونی در کنفرانس خود ۵ دقیقه درمورد داستان بازی صحبت می‌کرد، ۱۰ دقیقه گیم‌پلی را به‌نمایش می‌گذاشت، سپس محیط‌های بازی و اطلاعات تکمیلی آن را به همراه تاریخ دقیق عرضه اعلام می‌کرد، قطعا همه راضی و بسیار خوشحال (و صد‌البته هیجا‌ن‌زده) بودند. حال این اتفاق برای طرفداران نینتندو و کنسول سوییچ افتاده است!

با اینکه انتقادهایی به برنامه نینتندو وارد می‌کنند اما نمایش‌های خوبی را در قالب دایرکت ویژه E3 قرار داد اما این برنامه می‌توانست یک سوپرایز بسیار ویژه نیز داشته باشد. چندی پیش بود که تیزر تریلری از بازی Bayonetta 3 در جریان The Game Award 2017 منتشر شد و بسیاری علاقه‌مندان منتظر اطلاعات بیشتری از آن در E3 2018 بودند که هیچ‌ نمایشی از آن پخش نشد. همچنین انتظار می‌رفت DLC جدید بازی Super Mario Odyssey معرفی و همچنین کیت‌های جدیدی با توجه به بازی‌های جدید برای Nintendo Labo منتشر شود که نشد. همچنین Metroid Prime 4 هم یکی از پروژه‌های بزرگ نینتندو بود که پیش‌تر تصویری از آن منتشر شده بود اما با اینکه می‌دانیم برای عرضه هنوز جای کار دارد، اما شاید نمایشی کوتاه از آن نینتندو دایرکت را جذاب‌تر می‌کرد. در پایان با اینکه برنامه می‌توانست با نمایش‌های پشت‌سر هم بازی‌های جدید، برای عموم جذاب‌تر باشد، اما در همین ۴۰ دقیقه نیز نمایش‌های خوب و البته کاملی مخصوصا برای ستاره برنامه یعنی Super Smash Bros Ultimate دیدیم. همچنین سایر بازی‌های معرفی شده (به‌جز دو سه مورد) همگی دارای تاریخ عرضه دقیق بودند و این بسیار مهم است. نینتندو استریم‌های خود را در طول سال ادامه داده و قطعا به‌زودی اطلاعاتی از سایر بازی‌های غایب منتشر خواهد کرد، همچنین پس از E3 نمایشگاه Gamescom 2018 در پیش است. شاید که نه، قطعا دلیل متفاوت بودن برنامه‌های نینتندو به‌خاطر نوع ارائه در قالب Nintendo Direct است. آنها به سبک کار خوشان پیش‌ می‌روند و قبلا برنامه‌هایی با تنها یک بازی هم داشته‌اند ولی اینکه بگوییم نمایش بسیار جذاب و بسیار هیجان‌انگیز بود، قطعا دروغ گفته‌ایم.

