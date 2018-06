جدیدا شرکت سونی تِم (Theme) داینامیک Shadow of the Colossus را برای دارندگان کنسول نسل هشتمی یعنی پلی‌استیشن ۴ منتشر کرد. اگر یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ را در اختیار دارید و طرفدار بازی محبوب و موفق Shadow of the Colossus هستید پس این خبر برای شما است؛ شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی جدیدا تِم داینامیک Shadow of the […]

جدیدا شرکت سونی تِم (Theme) داینامیک Shadow of the Colossus را برای دارندگان کنسول نسل هشتمی یعنی پلی‌استیشن ۴ منتشر کرد.

اگر یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ را در اختیار دارید و طرفدار بازی محبوب و موفق Shadow of the Colossus هستید پس این خبر برای شما است؛ شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی جدیدا تِم داینامیک Shadow of the Colossus را به مناسبت خلق این شاهکار از سوی استودیوی ژاپنی Team Ico برای کاربران خود منتشر کرد. علاقه‌مندان علاوه بر تِم، آیکون‌های سفارشی، موسیقی متن و اسلاید شوئی از پشت زمینه‌های زیبای بازی دریافت خواهند کرد.

خبر بد این است که این تِم تنها در فروشگاه پلی‌استیشن شعبه ژاپن در دسترس است و باید با حساب ژاپنی اقدام به دریافت و نصب آن کنید اما خبر خوبی هم داریم؛ به مانند همه‌ی تِم‌های پلی‌استیشن ۴، این تِم نیز برای دریافت نیازی به سرویس پلی‌استیشن پلاس ندارد و با هر حساب پلی‌استیشنی و هر ریجِن می‌توانید آن را دریافت و سپس نصب کنید.

اگر تا به امروز فرصت نکرده‌اید که با این عنوان زیبا آشنا شوید پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی آن که به قلم آقای سعید آقابابایی نوشته شده را از این قسمت مطالعه کنید. عنوان Shadow of the Colossus در حال حاضر به صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ در دسترس است. در ادامه چند تصویری که از تِم گرفته شده را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa