فیل اسپنسر در جریان کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 خبر از مالکیت پنج استودیو داد که اضافه شدن آن‌ها به مایکروسافت، استودیو‌های این شرکت را بسیار بزرگ‌تر خواهد کرد. اخیرا سرپرست جدید استودیوهای مایکروسافت، آقای مت بوتی (Matt Booty) مصاحبه‌ای با Metro GameCentral داشته و در مورد رویکرد مایکروسافت در قبال این استودیوها صحبت کرده است.

به خصوص عملکرد مایکروسافت در برخورد با استودیوهای کامپولشن گیمز (Compulsion Games ) سازنده بازی‌ We Happy Few، نینجا تئوری (Ninja Theory) سازنده عناوینی همچون Enslaved، Heavenly Sword، DmC و Hellblade – و نیز عنوان Kung Fu Chaos زمانی که با نام Just Add Monsters شناخته می‌شدند – و استودیو جدید انیشتیو (The Initiative) که در سانتا مونیکا بنا شده و موسس آن دارل گالاگر (Darrell Gallagher) رئیس سابق کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) می‌باشد، مورد بحث قرار گرفته است.

خبر خوب این است که هیچ‌کدام از این استودیوها، در صورتی که تمایل نداشته باشند مجبور به اضافه کردن بخش چند نفره به بازی‌های خود نخواهند شد. در ادامه صحبت‌های مت بوتی را در این زمینه می‌خوانیم:

بیایید اعتراف کنیم: این بازی‌ها (بازی‌های یک نفره) عالی هستند و مردم از تجربه آن‌ها لذت می‌برند. ما بسیار محتطاط هستیم که این موضوع را روشن کنیم که ما هر دو طرف قضیه را در نظر می‌گیریم. ما افرادی که عاشق عناوین یک نفره هستند را در نظر می‌گیریم و به همین دلیل است که شما می‌توانید در عنوانی مانند Forza به تنهایی عمل کنید ، اگر که این چیزی باشد که خودتان می‌خواهید. اما از طرفی نیز می‌دانیم که بازی کردن بیشتر در مورد جامعه است و هدف آن این است که مردم با هم به تجربه بازی بپردازند و ما هم قرار است این راه را ادامه دهیم؛ البته اگر این چیزی باشد که بازی‌بازان قصد انجام آن و قدم گذاشتن در این راه را داشته باشند. با این وجود هیچ استراتژی یا اجباری وجود ندارد که بگوید ” ما یک نوعی از بازی‌ها را بر نوعی دیگر ترجیح بدهیم”. در واقع اگر استودیو‌های ادغام یافته همچون نینجا تئوری و کامپولشن در نهایت به این نتیجه برسند که بازی‌های بیشتری همچون Hellblade و We Happy Few بسازند – که هردوی آن‌ها عناوینی یک نفره هستند – و یا اگر استودیو انیشتیو بگوید که ما می‌خوهیم بازی را بسازیم که حتی یک مولفه جزئی چندنفره هم نداشته باشد، مشکلی نخواهد بود. ما می‌خواهیم که این استودیوها بازی را بسازند که احساس می‌کنند موفق خواهد بود و کاری را انجام دهند که به نظر خودشان درست است.

این حرکتی هوشمندانه به نظر می‌رسد چرا که اگر اولین عناوین فرست پارتی این استودیوها، انحصاری‌ها یک نفره بزرگ باشد قطعا در نهایت به نفع مایکروسافت تمام خواهد شد. اگر چه هنوز زمان زیادی تا معرفی پروژه‌های این استودیوها باقی مانده است؛ با این وجود به نظر می‌رسد که ساخته نینجا تئوری اولین عنوان این لیست خواهد بود؛ از آنجایی که یک سال از انتشار Hellblade می‌گذرد و از طرفی نینجا تئوری بزرگترین تیم در بین این استودیوها را داراست.

منبع متن: gamefa