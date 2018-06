جدول فروش هفتگی بریتانیا | خدای جنگ بریتانیا را به زانو در آورد

ظاهرا تب و تاب جام جهانی نتوانست عنوان FIFA 18 را به صدر جدول بازگرداند و به نظر می‌رسد بار دیگر دوره‌ی سلطنت خدای جنگ فرا رسیده است. با جدول فروش بریتانیا در هفته دوم ماه ژوئن با ما همراه باشید. اولین نکته جالب توجه جدول فروش بریتانیا در هفته‌ی جاری سقوط آزاد عنوان تازه […]

ظاهرا تب و تاب جام جهانی نتوانست عنوان FIFA 18 را به صدر جدول بازگرداند و به نظر می‌رسد بار دیگر دوره‌ی سلطنت خدای جنگ فرا رسیده است. با جدول فروش بریتانیا در هفته دوم ماه ژوئن با ما همراه باشید.

اولین نکته جالب توجه جدول فروش بریتانیا در هفته‌ی جاری سقوط آزاد عنوان تازه عرضه شده‌ی Vampyr به مکان هشتم است که هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی نخست جدول فروش بریتانیا قرار داشت. مشکلات فراوان این عنوان از جمله افت فریم‌های وحشتناک و باگ‌های بی‌شمار آن را می‌توان دلیلی بر این موضوع دانست. حال در هفته جاری جایگاه این بازی بار دیگر به عنوانی رسید که چهار هفته‌ی متوالی پس از انتشار در صدر جدول قرار داشت؛ بله از عنوان God of War صحبت می‌کنیم و به نظر می‌رسد خدای جنگ دوران سلطنت جدید خود را در کشور بریتانیا آغاز کرده است. اگرچه رویداد Days of Play و تخفیفات بزرگ تابستانی فروشگاه پلی‌استیشن را نمی‌توان در این موضوع بی تاثیر دانست.

عنوان FIFA 18 که در هفته‌ی منتهی به جام جهانی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار گرفته بود، این هفته مکان دوم را به خود اختصاص داد. به نظر می‌رسد تب و تاب جام جهانی و حتی تبلیغات شرکت الکترونیک آرتس طی رویداد EA Play نیز تاثیری بر فروش این عنوان نداشته و رقبا به راختی توانسته تا این عنوان را کنار بزنند.

با توجه به رویداد Days of Play، تخفیفات بسیاری به مناسبت این رویداد در دسترس بازی‌بازان قرار گرفت که باعث شد تا فروش برخی عناوین افزایش یافته و شاهد صعود Fallout 4 به رتبه‌ی سوم و عنوان واقعیت مجازی Playstation VR Worlds به رتبه‌ی پنجم باشیم. دیگر عنوان انحصاری شرکت سونی و اثر جدید دیوید کیج یعنی DETROIT: BECOME HUMAN جایگاه خود را حفظ کرده و به مانند هفته‌ی گذشته در مکان چهارم جدول قرار گرفته است. البته تخفیفات یاد شده بر‌روی فروش عناوینی چون Assassin’s Creed Origins و Call of Duty: WWII نیز بی تاثیر نبوده است که در هفته‌ی جاری رتبه‌های نهم و دهم جدول را به خود اختصاص داده اند.

یکی از نکات جالب توجه حدول فروش بریتانیا این است که ظاهرا عرضه‌ی عناوین جدید تاثیری بر میزان فروش GTA V نداشته و این عنوان با جای گیری در مکان ششم جدول نشان می دهد که به این زودی ها قصد خروج از میان ۱۰ عنوان پرفروش کشور بریتانیا را ندارد.

عنوان انحصاری کنسول نینتندو سوییچ یعنی MARIO KART 8 DELUXE همچنان به فروش خوب خود در کشور بریتانیا ادامه می دهد و با یک پله صعود نسبت به هفته گذشته در رتبه هفتم جدول قرار گرفته است. البته این هفته شاهد سقوط آراد بالانشینان و برخی صدرنشنینان سابق جدول فروش بریتانیا نیز هستیم. در درجه‌ی اول عنوان Far Cry 5 که سه هفته‌ی متوالی در بین ده عنوان پرفروش بریتانیا قرار داشت، این هفته سقوطی آزاد را تجربه کرده و در جایگاه دوازدهم قرار گرفت. عنوان انحصاری شرکت مایکروسافت و کنسول اکس باکس وان یعنی State of Deacy 2 نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده و نتوانست جایگاهی بهتر از رتبه‌ی سیزدهم جدول را کسب کند.

جالب است که دو عنوان Jurassic World Evolution و Unravel Two علیرغم عرضه در هفته‌ی جاری موفق به حضور در میان ۴۰ عنوان پرفروش کشور بریتانیا نشده‌ و احتمالا در هفته‌های آتی شاهد جزییات بیشتری از میزان فروش این عناوین خواهیم بود.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

God of War FIFA 18 Fallout 4 Detroit: Become Human PlayStation VR Worlds Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Vampyr Assassin’s Creed Origins Call of Duty: WWII

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌اسیتشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته اکس باکس در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

