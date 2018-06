همان‌طور که می‌دانید و در نمایش‌ها به راحتی قابل مشاهده است، عنوان The Last of Us Part II یک بازی خشن و بی‌رحم می‌باشد و آقای "نیل دراکمن"، کارگردان بازی، می‌خواهد بازیکنان نسبت به هر عمل خشونت آمیزی که انجام می‌دهند احساس آشفتگی و ناراحتی کرده و حتی ماهیت آن صحنه را رد کنند.

در جریان مراسم PGW شاهد یک نمایش خشن از بازی بودیم که برای اولین بار مخاطبین را بخاطر سطح بالای خشونت متعجب و شگفت‌زده کرد. چکش، طناب و وسایل مختلف شکنجه در تریلر وجود داشت که کار تماشای تریلر را بر روی صفحه‌ بزرگ نمایش در مراسم رسمی سخت می‌کرد. در تریلر گیم‌پلی نیز تمامی این خشونت با درجه بالاتر مشاهده شد و این بار شاهد چاقو زدن، سلاخی کردن و ... بودیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، آقای دراکمن در مصاحبه‌ای با Kotaku در مورد سطح خشونت، واقعی بودن آن و دلیل موجه وجود چنین خشونتی صحبت کرد:

"ما عنوانی را می‌سازیم که در مورد چرخه خشونت می‌باشد و با ساخت این بازی در مورد اعمال خشونت‌آمیز و تاثیر آن‌ها بر روی شخصی که این اعمال را انجام می‌دهد و اطرافیانش، اظهاراتی را ارائه می‌دهیم. و باید بگویم که ما این موضوع را جدی می‌دانیم و تا جایی که امکانش باشد این خشونت را واقع‌گرایانه جلوه خواهیم داد. اگر دقت کنید، به عنوا مثال صحنه چاقو زدن به شخص مقابل بسیار حال بهم زن و آشفته است به شکلی که شبیه آن را در بازی‌ها و فیلم‌های دیگر ندیده‌اید. هدف ما دقیقا انزجار و آشفتگی مخاطب بود."

آقای دراکمن در ادامه گفت:

"هدف اصلی آن است که بازیکنان نسبت به عمل خشن خود احساس ناراحتی و نوعی انزجار کنند. این حقیقی‌ترین و رک‌ترین روش روایت داستان است."

نظر شما در این باره چیست؟ حس شما نسبت به این صحنه‌های خشونت آمیز چیست؟

منبع متن: pardisgame