در صورت تایید نسخه‎ی جدید International Classification of Diseases، تا سال آینده یک بیماری جدید با نام اختلال بازی کردن (Gaming Disorder) به لیست بیماری‌های تایید شده‎ی سازمان جهانی بهداشت اضافه خواهد شد.

نسخه‌ی جدید ICD که نسخه‌ی یازدهم آن به حساب می‌آید و در طول چند سال اخیر نوشته شده است امروز منتشر شد. نسخه‌ی دهم ICD حدود ۲۶ سال پیش در سال ۱۹۹۲ به تایید سازمان جهانی بهداشت رسید و اکثر کشورهای عضو آن را اجرا می‌کنند.

در نسخه‌ی یازدهم این بیانیه اختلال بازی کردن به این شکل تشریح شده است:

این بیماری توسط علائم مکرر و مدت‌دار شناخته می‌شود که شامل بازی آنلاین و آفلاین می‌شود. این علائم شامل موارد زیر می‌شود: کنترل پایین و ضعیف برروی بازی کردن (این موضوع شامل شدت و مدت زمان بازی کردن، تعداد دفعات بازی کردن، محتوای بازی‌ها می‌شود) افزایش اولویت‌دهی به بازی تا جایی که بازی‌ها نسبت به امور اصلی زندگی و فعالیت‌های روزانه ارجحیت پیدا کنند. ادامه دادن به انجام بازی‌ها حتی پس از وقوع علائم و تاثیرات منفی در شخص این الگوهای رفتاری ممکن است به حدی شدید باشد که باعث از کار افتادن بخش‌های زندگی شخص شامل زندگی شخصی، خوانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی شود. این نشانه‎ها ممکن است دائمی و یا کوتاه مدت و تکرار شونده باشند. این نشانه‌ها باید حداقل به مدت یکسال در فرد پدیدار باشد تا بیماری اختلال بازی کردن برای آن فرد تشخیص داده شود. اگرچه به صلاح‌دید پزشک و در صورت شدت علائم این بازه‌ی زمانی می‌تواند کوتاه شود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که این بیماری و اضافه شدن آن به لیست جامع ICD را به رسمیت می‎شناسد. سختگوی این سازمان در نشستی بیان کرده است که:

امروزه بسیار از مردم به انجام بازی‌های کامپیوتری می‌پردازند. برای اکثر این افراد این فعالیت یک تفریح است. ولی برای برخی افراد این فعالیت تبدیل به یک امر مضر شده و برای برخی تبدیل به یک اعتیاد شده است. ما اضافه شدن این بیماری را به ICD-11 به رسمیت می‌شناسیم. این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا در گذر زمان آثار ضرر بخش بازی‌های رایانه‌ای را بهتر بشناسیم و درک کنیم.

اما این موضوع باعث ایجاد نگرانی در بین اعضای فعال در صنعت بازی‌های رایانه‌ای شده است. این نگرانی تا حدی بوده است که این افراد گرد هم آمده‌اند و بیانیه‌ای مشترک صادر کرده‌اند. این بیانیه که به امضای مشترک اعضای UKIE, ESA, EGDF, IESA, ESAC, IGEA ISFE, KGAMES و UBV&G رسیده است به شرح زیر است:

بیش از ۲ میلیارد نفر در سراسر جهان از بازی‌های رایانه‎ای در تمامی سبک‌ها، برروی تمامی پلتفرم‌ها و دستگاه‌ها به صورت امن لذت می‌برند و آثار مثبت بازی‌های رایانه‎ای از نظر تحصیلی، تفریحی و درمانی کاملا شناخته شده و تایید شده است. ما از مشاهده‌ی بیماری اختلال بازی کردن در ICD-11 با وجود مخالفت شدید جامعه‌ی پزشکی و علمی، بسیار نگران هستیم. مدارک عرضه شده برای اضافه شدن این بیماری به این لیست همچنان ناکافی بوده و با آن‌ها مخالفت شده است. ما امیدواریم سازمان جهانی بهداشت پیش از انتشار نسخه‌ی نهایی ICD-11، مدارک عرضه شده برای اضافه شدن این بیماری را بازنگری کند. ما باور داریم صنعت ما و دوست‌داران بازی‌های رایانه‎ای صدایشان را در مخالفت با این اقدام بالا خواهند برد و سازمان جهانی بهداشت را به عدم انجام کاری که به ضرر بهداشت جهانی بوده و تاثیری ناعادلانه برروی زندگی افراد می‌گذارد تشویق می‌کنیم.

UKIE یک بخش پرسش و پاسخ درباره بیماری اختلال بازی کردن راه‌اندازی کرده است تا به مردم درباره‌ی نسخه‌ی جدید ICD و مشکل پیش‌رو هشدار دهد. بیماری اختلال بازی کردن از سال ۲۰۱۶ با مخالفت فعالان حوزه‌ی بهداشت، محققین مراکز تحقیقاتی و اعضای دانشگاه‌ها مواجه شده است. این افراد در مقاله‌ای با عنوان A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution مخالفت خود را با به رسمیت شناخته شدن این بیماری بیان کردند. در خلاصه‌ی این مقاله آمده است:

ما قبول داریم که بازی‌های رایانه‌ای با مشکلات به وجود آمده در زندگی برخی افراد رابطه دارد. ما باور داریم شناخت این بخش از جامعه و طبیعت و شدت مشکل آن‌ها باید موضوع تحقیقات آینده باشد. اما تصویب یک بیماری به جای انجام تحقیقات نیازمند مدارک بیشتر و قدرتمند‌تری است که هم اکنون موجود نمی‌باشد. کیفیت و تعداد مدارک و اسناد بهداشتی موجود باید بسیار بالا باشد چرا که احتمال سواستفاده از این بیماری در صورت تصویب بسیار زیاد می‌باشد. ما تایید می‌کنیم که تصویب رسمی بیماری اختلال بازی کردن می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. این آثار و نتایج توسط همکاران ما مطرح شده است ولی ما باور داریم این دلایل و آثار ذکر شده هنوز نسبت به میزان ریسک و آثار مخربی که تصویب این بیماری به همراه خواهد داشت بیشتر نبوده و ارجحیت ندارد. با توجه به تاثیرات مخربی که تصویب این بیماری برروی زندگی اجتماعی افراد می‎گذارد، ما به همکارانمان در سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنیم در حال حاضر شرط احتیاط را در نظر بگیرند و تصویب رسمی این بیماری را به آینده موکول کنند.

بحث اعتیاد به بازی‌های رایانه‎ای و آثار مخرب آن موضوعی جدید نبوده و صحبت‌های زیادی در سال‌های اخیر درباره‌ی این موضوع شده است. اخیرا با ظهور بازی‌های همچون Fortnite (که به گزارش شرکت سازنده ۱۲۵ میلیون بازی‌باز را به خود جذب کرده است در حالی که بسیاری از این افراد در سنین پایین قرار دارند) این بحث‌ها داغ‌تر از قبل شده است. حال با توجه به وجود والدینی که نگران فرزندان خود هستند و کودکانی که شروع به نافرمانی از والدین کرده‌اند احتمال تصویب این بیماری در سازمان جهانی بهداشت بیش از پیش افزایش یافته است.

منبع متن: gamefa