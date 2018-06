عنوان جدیدی به سرویس قابلیت پشتیبانی از نسل قبل ایکس باکس وان اضافه شد

بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 توسط قابلیت پشتیبانی از نسل قبل ایکس باکس وان، برای این کنسول در دسترس قرار گرفت. با اینکه عنوان Call of Duty: Modern Warfare 3 بهترین قسمت از مجموعه Call of Duty نیست اما بسیاری از طرفداران آن را یکی از بهترین عنوان‌های این مجموعه به حساب می‌آورند و […]

با اینکه عنوان Call of Duty: Modern Warfare 3 بهترین قسمت از مجموعه Call of Duty نیست اما بسیاری از طرفداران آن را یکی از بهترین عنوان‌های این مجموعه به حساب می‌آورند و طرفداران آن را یک پیروزی برای این سری می‌دانند. حال این بازی به لطف قابلیت پشتیبانی از نسل قبل برای کنسول ایکس باکس وان در دسترس قرار گرفته است و شما می‌توانید هم اکنون به تجربه این عنوان بپردازید.

با این حال، عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 که بهترین قسمت از سه گانه و بهترین عنوان در مجموعه Call of Duty می‌باشد، هنوز به لطف قابلیت پشتیبانی از نسل قبل، برای کنسول‌ ایکس باکس وان در دسترس قرار نگرفته است و شاید شرکت اکتیویژن بخواهد این عنوان را بازسازی کند. همانطور که می‌دانید، عنوان Call of Duty: Modern Warfare که اولین قسمت از سه گانه Modern Warfare می‌باشد، در سال ۲۰۱۶ بازسازی شد که از لحاظ گرافیکی پیشرفت چشمگیری داشت و هواداران به شدت از این عنوان راضی بودند. به نظر می‌رسد که شرکت اکتیویژن بخواهد بهترین عنوان از سری Call of Duty یعنی Call of Duty: Modern Warfare 2 را همانند Call of Duty: Modern Warfare بازسازی نماید تا هم بتواند سود بیشتری کسب نماید و هم جلوه‌های گرافیکی بهتری تحویل بدهد، تا بتواند هواداران را راضی نماید.

با اینکه هنوز معلوم نیست که شرکت اکتیویژن چه برنامه‌ای برای عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 دارد، شما می‌توانید عنوان Call of Duty: Modern Warfare 3 را که یکی از بهترین‌های مجموعه Call of Duty است هم اکنون در کنسول ایکس باکس وان تجربه نمائید.

منبع متن: gamefa