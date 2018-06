بزرگ، درخشان، جذاب… همان همیشگی!| تحلیل و بررسی کنفرانس سونی در E3 2018

از کجا شروع کنم؟… ببینید.. بگذارید این طور بگویم که برخی مواقع هست که یک شرکت، یک تیم فوتبال یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری آن قدر در زمینه کار خود موفق عمل کرده است و یا مثلا صعودش قطعی شده است که در یک فرصت دیگری که در اختیارش قرار دارد، لازم نیست […]

از کجا شروع کنم؟… ببینید.. بگذارید این طور بگویم که برخی مواقع هست که یک شرکت، یک تیم فوتبال یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری آن قدر در زمینه کار خود موفق عمل کرده است و یا مثلا صعودش قطعی شده است که در یک فرصت دیگری که در اختیارش قرار دارد، لازم نیست و نیازی ندارد که در آن هر چه دارد و ندارد را رو کند و اصطلاحا تمام زورش را بزند و به آن فرصت در قالب آخرین فرصتی که دارد نگاه کند و خود را به زمین و زمان بزند. در واقع وقتی در طول یک دوره یک کمپانی موفقیتش را در زمینه کارش که در بحث ما می شود فروش کنسول ها در یک نسل، تثبیت کرده است، دیگر قطعا به یک نمایشگاه E3 و کنفرانس مطبوعاتی اش به عنوان فرصتی که در آن محکوم است به این که تمام دارایی و دار و ندارش را رو کند و همه زورش را بزند، نگاه نمی کند و مثل همیشه تنها قصد می کند که یک مراسم خیلی بزرگ و جذاب به سان همیشه برای طرفدارانش ترتیب دهد و روند معمولش را طی کند. کاری که در نمایشگاه E3 2018 نیز شرکت سونی مثل همیشه انجام داد و یک نمایش بی نظیر و زیبا از برخی از بزرگترین عناوین “تماما انحصاری” خود را برای طرفدارانش نمایش داد که اتفاقا همین نمایش ها مثل ویدئوی Death Stranding و Ghost of tsushima و Spiderman و البته شاهکار The Last of Us 2 تقریبا بهترین نمایش های نمایشگاه امسال بودند. در این مطلب قصد داریم تا به مانند سایر کنفرانس‌های برگزار شده در نمایشگاه E3 امسال که تحلیل و بررسی آن‌ها خدمت شما ارائه گردیده، به بررسی و واکاوی اتفاقات رخ داده در کنفرانس سونی در نمایشگاه E3 2018 بپردازیم و نگاهی کلی به آن‌چه که در این کنفرانس مطبوعاتی گذشت داشته باشیم.

بد نیست تا در ابتدا مانند همیشه مروری بر روند کنفرانس سونی از آغاز داشته باشیم و اتفاقات آن را یکی یکی با توضیحات و تحلیل هایی کوتاه با هم مرور کنیم تا در انتها به تحلیلی در قالب جمع بندی این کنفرانس و کیفیت کلی آن بپردازیم. مراسم با آمدن شاون لیدن که به عنوان رئیس استودیوهای جهانی سونی تبدیل به نقش اول و مرد اول مراسم های سونی شده است، آغاز شد و پس از تعارفات همیشگی و خوش آمد گویی وی اذعان می دارد که امسال آنها می خواهند طرفدارانشان را به سفری عمیق تر از برخی بازی های کلیدی سونی ببرند و به ما نشان دهند که در این بازی ها چه خبر است. کاری که در انتهای نمایش و زمانی که کنفرانس را مرور می کردیم کاملا انجام شد و دقیقا موضوع اصلی این کنفرانس سونی همین بود، یعنی “پرداختن به چند عنوان خیلی بزرگ و مورد انتظار انحصاری به صورت عمیق تر”. باز هم مانند سال قبل مراسم با یک موسیقی در ابتدا روند خود را آغاز می کند و این بار یک نابغه بزرگ موسیقی به نام گوستاو سانتائولالا سازنده موسیقی شاهکار The Last of Us و The Last of Us 2 که یکی از زیباترین ساندترک های تاریخ بازی ها را خلق کرده است روی صحنه حضور یافت و موسیقی بی نظیری را از بازی The Last of Us 2 برای ما نواخت که به معنای واقعی لذت بردیم و یکی از بهترین بخش های کنفرانس سونی نیز همین اجرای زنده موسیقی بود.

سپس وقتی که حسابی غرق در حال و هوای The Last of Us شده بودیم، رفتیم به داخل نمایش زیبای بازی The Last of Us 2 و چهره “بزرگتر شده” و “از حالت بچگی خارج شده” الی محبوبمان.نمایش لست او اس به معنای واقعی کلمه بی نظیر و از نظر من و خیلی های دیگر بهترین نمایش کل مراسم ای ۳ امسال بود که به زیباترین و عمیق ترین شکل ممکن ما را با گیم پلی و بخش هایی از داستان این بازی آشنا کرد. در این نمایش برای اولین بار شاهد گیم پلی بازی بودیم که به مانند سایر بخش های بازی بسیار واقعی، باکیفیت و البته خشن به نظر می رسید و در بازی کنترل الی را که انگار تبدیل به یک ماشین کشتار شده است به دست می گیریم. همچنین بخش هایی از داستان بازی و شخصیت الی و گرایش های او نیز برای ما مشخص شد که البته بسیار هم جنجالی بود ولی همین جنجالی بودن هم به جذابیت موضوع چندین برابر اضافه کرده است.

همیشه دوست داشتیم بدانیم که دلیل این قدر عصبانی و خشن بودن الی در این نسخه چه چیزی هست و به نظر می رسد که حالا تا حدودی دلیل این موضوع را می دانیم، زیرا که دستبندی که در بخش سینماتیک نمایش بازی بر دست شخصیتی هست که الی با او رابطه عاشقانه دارد، در بخش گیم پلی می بینیم که بر دست الی بسته شده و ممکن است که کشته شدن کسی که الی عاشقش بوده دلیل این همه خشم و بی رحم شدن الی در بازی یاشد و همچنان هم دوست داریم بدانیم که ایا جوئل نیز نقشی در این داستان خواهد داشت یا خیر؟نمایش لست او اس ۲ به حدی عالی کارگردانی شده بود که هر بیننده ای را محو خود می کرد. نمایشی که مخلوطی بود از عشق و Romance و جنجال و هیجان محض و مخفی کاری و خشم و بی رحمی و مبارزات نفس گیر. این نمایش همه چیز داشت و بدون شک تا همیشه یکی از بهترین نمایش های تاریخ مراسم ای ۳ به شمار خواهد آمد.

سپس شاهد صحبت های سید شومن و شاون لیدن در مورد اهداف استودیوهای جهانی سونی بودیم که واقعا روند کاری این استودیوهای فرست پارتی در نسل هشتم با مدیریت شاون لیدن برای ما طرفداران بی نظیر بوده و کلی بازی انحصاری تک نفره با بهترین داستان ها و کیفیت ممکن، بیشتر از هر زمان دیگری برای ما آماده کرده و می کنند و خواهند کرد تا همواره پلی استیشن بهترین محل برای تجربه بزرگترین انحصاری های تاریخ بازی ها باشد که هیچ جای دیگری غیر از پلی استیشن امکان تجربه آن ها را نخواهید داشت و انحصاری کامل هستند. سپس نمایشی از چند نقشه محبوب بازی کال او دیوتی بلک اوپس بودیم که ریمستر شده اند و قرار ایست به عنوان جدید سری بیایند و در یک خبر خیلی عالی برای دارندگان پلاس اعلام شد که آنها علاوه بر بازی های رایگان این ماهشان می توانند از هم اکنون عنوان بلک اوپس ۳ را نیز رایگان دانلود نمایند و از آن لذت ببرند که خبر خیلی جذابی بود. همچنین ویدئوهایی کوتاه از بازی هایی مثل Tetris Effect و بازی انحصاری Days Gone را مشاهده کردیم. عنوانی که اینقدر انحصاری های سونی زیاد هستند دیگر فرصت نشد که به آن هم در مراسم سونی پرداخته شود!! سپس در ادامه ویدئوهایی از عناوین Twin Mirror و Ghost Giant (برای وی آر) و Beat Saber (برای وی آر) و بسته الحاقی جدید دستینی ۲ پخش شدند.

دوباره به یک موسیقی زنده رفتیم که شخصی با لباس ژاپنی در حال نواختن نوایی غمناک بود و در پس زمینه هم تصویری بسیار جذاب از یک دشت زیبا وجود داشت. حدس می زدیم که با توجه به لباس نوازنده، باید شاهد نمایش گوست او سوشیما باشیم که خوشبختانه همینطور شد و باز هم یکی از برترین نمایش های ای ۳ ۲۰۱۸ برای ما رقم خورد. بازی گوست او سوشیما که یک ای پی جدی برای سونی محسوب می شود یک عنوان اکشن ماجرایی جهان ازاد با مبارزات هک اند اسلش و المان هایی از نقش آفرینی هست که بازیباز را به دوره زمانی ژاپن فئودال می برد. در نمایشی که از این بازی در کنفرانس سونی مشاهده کردیم دنیای بازی به معنای واقعی کلمه مانند یک تابلوی نقاشی بی نهایت زیبا به همراه یک موسیقی متن فوق العاده بود که هر بیننده ای را به تحسین وا می داشت و گاهی این حس به مخاطب دست می داد که “آیا با این گرافیکی که داریم می بینیم این واقعا گیم پلی بازی است” و البته پاسخ مثبت بود. مبارزات بازی از خشونت بالایی برخوردار بوده و از نظر استایل مقداری شبیه به مبارزات سری اساسینز کرید به نظر می رسند که بر پایه ضد حمله به موقع و زدن ضربات مرگبار به دشمنان بود که شاهد بویدم شخصیت اصلی بازی که یک سامورایی قدرتمند هست، چندین مبارز مغول رو به جذاب ترین شکل ممکن به خاک و خون کشید.

راستش من و شاید خیلی از بازیبازهای دیگر اصلا انتظار چنین نمایش شگفت انگیزی را از بازی گوست او سوشیما نداشتیم و با این که حدس می زدیم که شاهد یک نمایش زیبا از این عنوان باشیم ولی واقعا نه تا این حد که ویدئوی گیم پلی بازی و هر چیزی که در آن مشاهده کردیم یکی از چند نمایش برتر کل نمایشگاه ای ۳ باشد، ولی این اتفاق افتاد و بازی جدید استودیو ساکرپانچ که خالقین سری اینفیموس هستند با نمایشی خیره کننده و سرشار از زیبایی از هر نظر، چشم های ناظرین و حاضرین کنفرانس سونی را به خود خیره کرد و نوید عنوانی را داد که این پتانسیل را دارد که در سطح یک شاهکار انحصاری برای سونی بدرخشد. هنوز سونی اطلاعاتی را در مورد زمان انتشار گوست او سوشیما در اختیار ما قرار نداده است ولی بدون شک بعد از نمایشی که در ای ۳ از این بازی شاهد بودیم، گوست او سوشیما تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی ها برای دارندگان و علاقمندان پلی اسیتشن ۴ شده است.

نمایش بعدی از یک عنوان مولتی پلتفرم جدید و هیجان انگیز است که مخصوصا برای طرفداران سونی خیلی جذاب بود زیرا که سازنده آن استودیو رمدی و سم لیک هستند که برای اولین بار به سمت پلتفرم پلی استیشن نیز آمده اند و قصد دارند تا عنوان CONTROL که بازی جدید آنهاست را برای پلی استیشن ۴ نیز عرضه نمایند. نمایش این بازی بسیار جذاب و زیبا بود و تا حدودی نیز شبیه به بازی کوانتوم بریک به نظر می رسید که البته با توجه به یکی بودن سازنده، زیاد هم عجیب نبود.

سپس بلافاصله فضای صحنه تاریک می شود و به یک سورپرایز بی نظیر دیگر می رسیم. وای خدای من… بازسازی کامل و نسل هشتمی رزیدنت اویل ۲ با کلی تغییرات و بهبودها از همه نظر!! وقتی این موضوع را فهمیدیم و چهره لیان اس کندی محبوب را مشاهده کردیم همه ما و حاضرین در سالن را شور و شوق عجیبی فرا گرفت و قضیه وقتی بهتر شد که دیدیم نام رزیدنت اویل ۲ به نمایش در اومد و صحنه هایی فوق العاده از این بازی را مشاهده کردیم. در نمایش بازی شاهد بودیم که کنترل بازی و نوع زوایای دوربین آن کاملا تغیر کرده اند و به حالت دوربین روی شانه در عناوین بعدی این سری در آمده اند. همچنین مشخص شد که این بازی در واقع با استفاده از انجین گرفیکی نسخه هفتم سری ساخته شده و قرار هست تا در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر شود که واقعا صبر کردن تا آن زمان برای ما طرفداران و دوست داران این فرنچایز کار خیلی سختی خواهد بود. سونی با نمایش دو بازی مولتی پلتفرم CONTROL و رزیدنت اویل ۲، هم غیر از عناوین انحصاری اش به بازی های مولتی پلتفرم بزرگ پرداخت و هم پشت سر هم دو سورپرایز را برای ما رو کرد تا بسیار شگفت زده و خوشحال شویم زیرا کسی از وجود این دو عنوان در شکل و قالبی که دیدم خبر نداشت و مثلا فکر نمی کردیم که بازی رزیدنت اویل ۲ قرار است کاملا متفاوت از نسخه اول ریمیک شود و دقیقا تبدیل به یک عنوان نسل هشتمی کامل گردد که این موضوع را در کنفرانس سونی متوجه شدیم.

سپس نمایشی از یک بازی جدید به نام Trover saves the Universe را شاهد بودیم که در نوع خود جالب به نظر می رسید. بعد از آن هم رفتیم به سراغ یکی از مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم که سال هاست منتظرش هستیم یعنی کینگدام هارتز ۳ که در کنفرانس مایکروسافت دنیای Frozen را معرفی کرد و در کنفرانس سونی نیز شاهد معرفی و نمایش گیم پلی از دنیای دزدان دریایی کارائیب در آن بودیم که فوق العاده جذاب به نظر می رسید.

بعد از آن بود که رفتیم به سراغ یکی دیگر از برترین و مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم یعنی بازی انحصاری جدید استاد کویجما برای پلی استیشن ۴ با نام Death Stranding که خیلی منتظر نمایشش بودیم. از زمان معرفی بازی Death Stranding تا به امروز، شاهد نمایش های گوناگونی از این بازی بودیم که در هر کدام آنها چند سوال جواب داده شدند و البته به حدی مرموز و جذاب بودند که دو برابر سوالات پاسخ داده شده، سوالات جدید ایجاد کردند!! Death Stranding یک بازی کاملا خاص است که از تمامی نمایش ها آن معلوم است که هیچ عنوانی را تا کنون شبیه آن ندیده ایم. بسیاری از ما منتظر بودیم تا سرانجام نمایشی از گیم پلی دث استرندینگ را هم در نمایشگاه ای ۳ سال جاری شاهد باشیم که این اتفاق در کنفرانس سونی رخ داد و یک نمایش بی نظیر و شگفت انگیز را از بازی مشاهده کردیم که البته باز هم بسیار مرموز بود و کلی سوال جدید برای ما ایجاد کزد و مشخص شد که دو بازیگر جدید به نام های لیا سیدوکس و لیندسی واگنر هم در بازی حضور خواهند داشت. بعد از نمایش بخش هایی از گیم پلی این عنوان در کنفرانس سونی، حالا منتظر هستیم تا بتوانیم نمایش هایی را از بخش مبارزات این عنوان هم شاهد باشیم (جالب است که برخی کاربران به خاطر نمایش برخی صحنه های راه رفتن شخصیت اصلی با کلی وسیله که روی دوشش بود، به مزاح از آن به عنوان یک شبیه ساز باربری یاد کرده بودند که در نوع خودش جالب است)، زیرا در انتهای تریلر بازی مشاهده کردیم که شخصیت اصلی بازی چیزی مثل سلاح را برداشت که از آن استفاده کند و در اینجا ویدئوی نمایش بازی به پایان رسید.

گرافیک بازی نیز در نمایش گیم پلی آن و مخصوصا در بخش جزییات صورت شخصیت ها فوق العاده به نظر می رسید و البته اطلاع دارید که Death Stranding با انجین قدرتمند دسیما که شاهکاری مثل هورایزن زیرو داون را خلق کرده است در حال ساخت است و بی شک این موضوع سبب می شود تا دیدن گرافیک خیره کننده بازی برای ما زیاد عجیب نباشد و البته حضور استاد کوجیما هم که همواره بازی هایش جزو برترین های نسل خود از لحاظ گرافیکی بوده اند، مزید بر علت است تا Death Stranding یکی از بهترین های نسل ۸ در حوزه گرافیکی باشد. Death Stranding یکی از مورد انتظارترین عناوین صنعت بازی های رایانه ای به حساب می آید که با نمایش خیره کننده و جذاب و البته مرموزش در ای ۳ ۲۰۱۸ باز هم تمامی صنعت بازی را برای هر چه بیشتر فهمیدن در مورد آن تشنه تر کرد. از نقش نوزادان عجیب در محفطه های خاص گرفته گرفته تا رشته هایی مثل بند ناف که به انسان ها و حتی تانک ها وصل است و چند شخصیت نامعلوم که در آسمان قرار دارند و موجوداتی مرگبار که دیده نمی شوند و فقط رد دست های آن ها به صورت یک مایع سیاه رنگ روی زمین باقی می ماند و کلی رمز و رازهای دیگر، همه و همه سبب شده اند تا بسیار در مورد این بازی کنجکاو باشیم. تاریخ انتشار Death Stranding هنوز مشخص نیست ولی کوجیما در اظهار نظری جالب گفته است که این بازی تا قبل از المپیک ۲۰۲۰ توکیو منتشر خواهد شد که بیشتر احتمال این می رود که شاهد عرضه Death Stranding در سال ۲۰۱۹ باشیم.

بعد از این نمایش جذاب باز هم یک سورپرایز بی نظیر دیگر در راه بود و آن هم چیزی نبود جز معرفی نسخه دوم شاهکار Nioh که ناگهانی و با یک تریلر کوتاه ولی جذاب معرفی شد و نکته جالبش هم اینجا بود که به نظر می رسد در این نسخه شخصیت اصلی خودش هم به نوعی یک هیولاست و می تواند تبدیل به یک Oni مخوف شود که خیلی خیلی موضوع جذابیست.

هننوز داشتیم از معرفی Nioh 2 ذوق می کردیم که سونی امان نداد و ما را برد انداخت وسط نمایش گیم پلی هیجان انگیز انحصاری بزرگ و مورد انتظارش یعنی عنوان جدید اسپایدرمن و بک نمایش زیبا و جذاب از این بازی ابرقهرمانی پلی استیشن ۴ را شاهد بودیم. در ویدئویی که از گیم پلی این عنوان در نمایشگاه ای ۳ و کنفرانس سونی به نمایش در آمد شاهد المان های جهان آزاد بسیار وسیع، تار تنیدن بین ساختمان ها بر اساس فیزیک فوق العاده بازی و کلی مبارزات جذاب با دشمنان مختلف و فنون بسیار متنوع و زیبا بودیم و البته آزادی عمل بالا در بازی نیز کاملا به چشم می آمد. همچینن برخی از مخوف ترین دشمنان اسپایدی را هم در این نمایش مشاهده کردیم که قطعا باعث شده طرفداران این شخصیت به وجد بیایند. عنوان زیبای اسپایدرمن از زمان معرفی تا به امروز در تمام مراسم سونی نمایش های جذابی داشته و در ای ۳ امسال نیز یک ویدئوی عالی از گیم پلی این بازی را شاهد بودیم که فوق العاده زیبا بود و به نظر می رسد که سازندگان بازی و سونی قصد دارند تا کاری که راک استدی با شخصیت بتمن انجام داد و یک سری فوق العاده باکیفیت را خلق کرد، آن ها با شخصیت اسپایدرمن از مارول همین کار را انجام دهند و بهترین بازی های این شخصیت در دنیای بازی های رایانه ای را خلق نمایند.

این بازی که توسط استودیو خوشنام اینسامنیاک گیمز در حال ساخت است قرار است تا در تاریخ هفتم دسامیر ۲۰۱۸ برای پلی استیشن ۴ منتشر شده و به انتظار طرفداران پایان دهد. در ادامه نماش هایی را هم از بخش هایی از بازی دریمز شاهد بودیم که هر چه بیشتر از آن می بینیم بیشتر گیج می شویم و باید صبر کنیم تا ببینیم بالاخره تکلیف این بازی چه خواهد شد. علاوه بر یکی دو نمایش کوتاهی که از بازی های وی ار در این مراسم دیدیم، در انتها مشخص شد که سونی به وی ار نیز بی توجه نبوده و برای ساخت یک عنوان جدید برای پلی استیشن وی آر به سراغ یکی از بزرگترین و خوشنام ترین سازندگان بازی در دنیا رفته، یعنی خالقین سری شاهکار سولز و بلادبورن در استودیو فرام سافتور که قرار است عنوانی جدید با نام Desacine که توسط فرام سافتور برای پلی استیشن وی ار در دست ساخت است و بسیار مشتاقیم تا در مراسم اینده سونی نمایشی از گیم پلی این عنوان جاه طلبانه وی ار را مشاهده نماییم. در واقع نمایش این عنوان و نام سازنده آن نشان از این دارد که سونی قصد دارد جدی تر از همیشه به پلی استیشن وی ار بپردازد و بازی های بزرگ AAA توسط سازندگان بزرگ برای آن منتشر نماید تا دلیلی باشد برای خریدن این پلتفرم جذاب.

در نهایت و بعد از بررسی و تحلیل کوتاه بخش های مختلف کنفرانس سونی در ای ۳ سال ۲۰۱۸ باید بگوییم چه بخواهیم چه نخواهیم در ایران و در تمام دنیا بعد از نمایشگاه E3 همه می آیند و شروع به مقایسه دو کنفرانس سونی و مایرکوسافت می کند زیرا اینها دو رقیب مستقیم و صاحب کنسول هستند (نیندو بحثش جداست) و عملکردشان در E3 مورد مقایسه قرار می گیرد. تا به امروز در نسل هشتم از لحاظ فروش کنسول ها سونی با فروش حدودا ۷۵ میلیون دستگاه پلی استیشن ۴ حتی از دو برابر فروش رقیب خود نیز بالاتر قرار گرفته است و همین دلیلی بود برای این که مایکروسافت در مراسم امسال یک نمایش و کنفرانس رویایی ترتیب دهد و کلی بازی جدید و جذاب را پشت سر هم معرفی کند و واقعا هم کنفرانس معرکه ای را برگزار کرد و از آنجایی که کلی از بازی های جدید معرفی شده، مولتی پلتفرم بودن حتی طرفداران سونی نیز از دیدن آن لذت بردند و طرفداران مایکروسافت هم که کلی با معرفی هیلو و گیرز او وار و فورزای جدید کیف کردند. در واقع مایکروسافت این کار را کرد چون محکوم به انجام آن بود و بالاخره باید از جایی برای جبران شکست عظیم در زمینه فروش کنسول در نسل هشتم را جبران کند که در نمایشگاه امسال واقعا نشان داد استارت این کار را به صورت قدرتمندی زده است.

در سوی دیگر اما سونی چندان نیازی به این کار نداشت و تنها میخواست که طرفدارانش را با بازی های انحصاری جدیدش سیراب کند و برای اولین بار به آنها گیم پلی برخی از مورد انتظارترین بازی های تاریخ پلی استیشن را نشان دهد. در واقع سونی در مراسم امسالش به صورت پشت سر هم و رگباری بازی های مختلف مولتی پلتفرم و نیمه انحصاری و… را معرفی نکرد (کاری که مایکروسافت انجام داد و انصافا هم عالی انجام داد و با جذابیتی که داشت یکی از بهترین نمایش های تاریخ کنفرانس های مایکروسافت رقم خورد) بلکه تمرکزش را گذاشت روی نمایش های طولانی تر از ۴ انحصاری اصلی و مورد انتظارش که در واقع مهم ترین بازی ها نیز هستند. برای اولین بار گیم پلی Death Stranding را دیدیم. برای اولین بار گیم پلی Ghost of Tsushima را شاهد بودیم. برای اولین بار گیم پلی The Last of Us 2 را مشاهده کردیم و چه چیزی از این ها جذاب تر ممکن است که ۳ تا از مورد انتظارترین بازی های نسل هشتم را که همگی هم “تماما انحصاری” هستند را برای اولین بار شاهد گیم پلیشان باشیم. همچنین در زمینه بازی مولتی پلتفرم نیز شاید بهترین لحظه کنفرانس سونی وقتی بود که چهره لیان اس کندی محبوب را مشاهده کردیم و فهمیدیم که شاهکار رزیدنت اویل ۲ دارد به طور کامل در قالب یک بازی نسل هشتمی با تغییرات دوربین و تبدیل شدن به یک بازی کاملا نسل هشتمی، بازسازی می شود. سونی همان کنفرانسی را برگزار کرد که باید برگذار می کرد و همان بازی هایی را نمایش داد که تشنه دیدن گیم پلی آن ها برای اولین بار بودیم و به زیبایی هر چه تمام تر هم در بین آنها یک سری سورپرایز های فوق العاده و جذاب مثل رزیدنت اویل ۲ و نی اوه ۲ و کنترل و.. را قرار داده بود تا باز هم مثل تمام چند سال اخیر کنفرانسی فوق العاده و جذاب را برگذار نماید و جای حرفی باقی نگذارد.

در انتها نیز باید بگوییم بهتر از هر تحلیل و توضیحی، لیست نمایش های یک کنفرانس هستند که حرف می زنند و جا دارد تا در انتها توجه شما را به لیستی از اتفاقات و نمایش های کنفرانس سونی در ای ۳ امسال جلب کنم که خود این لیست دیگر هیج جایی برای توضیح بیشتر و.. باقی نمی گذارد.

اجرای موسیقی زنده شاهکار The Last of Us 2 توسط یکی از بزرگترین نوابغ موسیقی دنیا گوستاوو سانتائولالا

نمایشی بی نظیر از یکی از بزرگترین بازی های تاریخ یعنی The Last of Us 2. نمایشی که مخلوطی بود از عشق و Romance و جنجال و هیجان محض و مخفی کاری و خشم و بی رحمی و مبارزات نفس گیر (نمایش گیم پلی برای اولین بار – بازی تماما انحصاری)

ویدئوهایی خیلی کوتاه از بازی هایی مثل کال او دیوتی بلک اوپس ۴ و Tetris Effect و بازی انحصاری Days Gone و Twin Mirror و Ghost Giant (برای وی آر) و Beat Saber (برای وی آر) و بسته الحاقی جدید دستینی ۲ (اعلام رایگان شدن بلک اوپس ۳ برای پلاس)

نمایشی بی نظیر در سطح برترین نمایش های کل مراسم ای ۳ با اجرای زنده موسیقی از بازی Ghost of Tsushima که با این که حدس می زدیم که شاهد یک نمایش زیبا از این عنوان باشیم ولی واقعا نه تا این حد که ویدئوی گیم پلی بازی و هر چیزی که در آن مشاهده کردیم یکی از چند نمایش برتر کل نمایشگاه ای ۳ امسال باشد (نمایش گیم پلی برای اولین بار – بازی تماما انحصاری)

نمایش معرفی بازی CONTROL، یک عنوان مولتی پلتفرم جدید و هیجان انگیز مخصوصا برای طرفداران سونی زیرا که سازنده آن استودیو رمدی و سم لیک هستند که برای اولین بار به سمت پلتفرم پلی استیشن نیز آمده اند (سورپرایز – مولتی پلتفرم)

نمایش معرفی فوق العاده زیبا و هیجان انگیز نسخه بازسازی شده رزیدنت اویل ۲ در قالب یک بازی کاملا جدید و نسل هشتمی با تغییر تمام المان های بازی مثل گیم پلی و دوربین و … (سورپرایز – مولتی پلتفرم)

نمایشی از یک بازی جدید کوچک به نام Trover saves the Universe

نمایش بسیار جذاب و زیبا از عنوان مورد انتظار Kingdom Hearts III و معرفی دنیای دزدان دریایی کارائیب (مولتی پلتفرم)

نمایشی خیره کننده از یکی از مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم و بازی جدید استاد کوجیما با نام Death Stranding که واقعا نمایشی شگفت انگیز بود. و مشخص شد که دو بازیگر جدید به نام های لیا سیدوکس و لیندسی واگنر هم در بازی حضور خواهند داشت (نمایش گیم پلی برای اولین بار – بازی تماما انحصاری)

معرفی نسخه دوم شاهکار Nioh (سورپرایز – احتمالا باز هم انحصاری کنسولی؟)

نمایش گیم پلی طولانی و بسیار جذاب عنوان انحصاری جدید اسپایدرمن (بازی تماما انحصاری)

نمایشی از گیم پلی دریمز و صحبت هایی با اعضای مدیا ملکول (تماما انحصاری)

معرفی عنوانی AAA جدید با نام Desacine که توسط فرام سافتور برای پلی استیشن وی ار در دست ساخت است که نام سازنده نشان از این دارد که سونی قصد دارد جدی تر از همیشه به پلی استیشن وی ار بپردازد و بازی های بزرگ AAA توسط سازندگان بزرگ برای آن منتشر نماید. (سورپرایز – پلی استیشن وی آر – تماما انحصاری)

با این مقاله، پرونده مقالات تحلیل کنفرانس های مراسم E3 2018 نیز بسته می شود و امیدوار هستیم که از پوشش خبری و تحلیلی که برای این مراسم و کنفرانس ها ترتیب داده شده بود رضایت کافی را داشته باشید و اطلاعات و اخبار و تحلیل‌های مورد نیاز خود در مورد این نمایشگاه را به راحتی در گیمفا کسب کرده باشید. از این که در مراسم امسال نیز همراه ما بودید و مطالب را دنبال کردید از شما کمال تشکر را دارم و امیدوار هستم که به مانند طرفداران سونی و دیگر شرکت‌ها در مراسم E3 امسال، لبخند رضایت از پوشش گیمفا در نمایشگاه E3 2018 بر لبان شما نیز نقش بسته باشد که همین لبخند شما، بدون تردید گیمفا را فاتح E3 امسال می‌کند.

با تشکر از همگی شما گیمفایی های عزیز.

