شایعه: قابلیت دانلود به PlayStation Now خواهد آمد

به گزارش پردیس‌گیم و با توجه به اعلانات برخی منابع، در اواخر سپتامبر (شهریور) سال جاری قابلیت دانلود برای مشترکان سرویس PlayStation Now در دسترس قرار خواهد گرفت.

این شایعه چند روز پیش توسط Kotaku UK گزارش شد و در جریان این شایعه مطلع شدیم که یکی از منابع مشرف به قابلیت PS Now این خبر را اعلام کرده و به نظر می‌آید خبر از اعتبار کافی برخوردار باشد. البته اطلاعاتی بیشتری هم در دسترس قرار گرفت. منبع نزدیک به Kotaku UK متذکر شده است قابلیت دانلود در اواخر ماه سپتامبر برای مشترکین PS Now در دسترس قرار می‌گیرد و فقط محدود به بازی‌های PS4 است. این بدان معنی است که توانایی دانلود God of War 2 را نخواهید داشت اما همچنان به صورت آنلاین می‌توانید بازی کنید.

در گزارش ذکر شده است که قابلیت دانلود همانند بازی‌های مجانی پلاس عمل می‌کند و دقیقا همان محدودیت‌ها را دارد. پس تا زمانی که یکی از مشترکین PS Now باشید می‌توانید از بازی‌های دانلودی استفاده کنید اما به محض این که دوره اشتراک شما تمام شود تا زمانی که اشتراک خود را تمدید نکنید، بازی‌ها اجرا نخواهند شد.

شایعه زمانی قوت گرفت که چند روز پیش شخصی متوجه شد گزینه جدیدی به نام "دانلود بازی"، بین "Return to Home Screen" و "Browse Games" اضافه شده است. نکته جالب‌تر این است که آن شخص در حال بازی کردن Alpha Protocol بود که در سال 2010 برای PS3 به انتشار رسید. اما گزارش‌ها می‌گویند قابلیت دانلود تنها برای بازی‌های PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت. این به چه معنا است؟

نظر شما در این باره چیست؟ آیا از سرویس PS Now استفاده می‌کنید؟

منبع متن: pardisgame