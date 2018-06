با لیست عناوینی که این هفته برای همه‌ی پلتفرم‌ها تخفیف خورده‌اند همراه گیمفا باشید. در جریان این هفته بازی‌های بسیار خوبی شامل تخفیف شده‌اند که اگر تا به امروز فرصت تجربه تا تهیه آن را نداشته‌اید، پیشنهاد می‌کنم که این فرصت عالی را از دست ندهید. برای اطلاع از عناوین تخفیف خورده هر کنسول، در […]

در جریان این هفته بازی‌های بسیار خوبی شامل تخفیف شده‌اند که اگر تا به امروز فرصت تجربه تا تهیه آن را نداشته‌اید، پیشنهاد می‌کنم که این فرصت عالی را از دست ندهید. برای اطلاع از عناوین تخفیف خورده هر کنسول، در قسمت پایین به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است.

تخفیفات این هفته فروشگاه پلی‌استیشن شعبه آمریکا

طبق روال همیشگی برای کنسول‌های نسل هفتم و هشتم سونی، پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ عناوین بزرگی تخفیف خورده‌اند که در این میان می‌توان به چند نسخه از مجموعه محبوب Call of Duty و ساخته الکترونیک رتز یعنی FIFA 18 اشاره کرد. توجه داشته باشید که قیمت‌های داخل پرانتز ()، برای کاربران سرویس پلی‌استیشن پلاس است. در ادامه برخی از عناوین انتخاب شده توسط ما را مشاهده و در صورت تمایل به دیدن لیست کامل به اینجا مراجعه کنید.

نکته: با کلیک روی هر بازی به صفحه‌ی آن عنوان در فروشگاه مربوطه هدایت می‌شوید.

توجه؛ این تخفیفات تا تاریخ دوشنبه ۴ تیر (۲۵ ژوئن میلادی) در دسترس خواهند بود.

عناوین پلی‌استیشن ۴

عناوین پلی‌استیشن ۳

تخفیفات این هفته فروشگاه اکس‌باکس

برای دارندگان کنسول اکس‌باکس وان نیز بازی‌های خوبی شامل تخفیف شده‌اند که در این لیست عناوینی چون Diablo 3، سیزن پس The Division و Ark: Survival Evolved دیده می‌شود. برای دیدن لیست کامل به این لینک سر بزنید. تعدادی از عناوین تخفیف خورده فروشگاه اکس‌باکس شامل:

توجه؛ این تخفیفات تا تاریخ دوشنبه ۴ تیر (۲۵ ژوئن میلادی) در دسترس خواهند بود.

عناوین اکس‌باکس وان

عناوین اکس‌باکس ۳۶۰

تخفیفات این هفته سرویس استیم رایانه‌های شخصی

این هفته سرویس استیم یک عنوان را برای کاربران خود در نظر گرفته گه شامل تخفیف ۳۳ درصدی می‌شود؛ یکی از موفق‌ترین عناوین سبک بتل رویال که جدیدا فروش ۵۰ میلیون نسخه‌ای آن اعلام شده، با تخفیف ۳۳ درصدی برای خریداری در دسترس است.

توجه؛ این تخفیف تا تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ تیر (۵ جولای میلادی) در دسترس خواهد بود.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – – قیمت تخفیف خورده ۲۰ دلار

تخفیفات این هفته فروشگاه نینتندو

نینتندو همانند دیگر شرکت‌های حوزه سرگرمی، با کلمه <<تخفیف>> زیاد آشنایی ندارد اما این هفته اقدام به تخفیف زدن برخی از بازی‌های بزرگ خود کرده که در بین آن‌ها عناوین بزرگی چون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Splatoon 2 به چشم می‌خورد. در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم. از این قسمت می‌توانید به لیست کامل دسترسی داشته باشید.

توجه؛ این تخفیفات تا تاریخ پنج‌شنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در دسترس خواهند بود.

عناوین نینتندو سوییچ

عناوین نینتندو ۳DS

منبع متن: gamefa